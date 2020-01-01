Каталог смартфонов LG
Android 10.0, LG UX
6.8" POLED дисплей (1080 x 2460)
Qualcomm Snapdragon 865, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 64 МП, передняя 10 МП
5000 мАч
Android 9.0, LG UX 7
5.7" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
Mediatek MT6762 Helio P22, 2 ГБ ОЗУ
Основная – 16 МП, передняя 8 МП
3000 мАч
Android 10, LG UX 7.1
6.4" OLED дисплей (1440 x 3120)
Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ ОЗУ
Основная – 12 МП, передняя 8 МП
3300 мАч
Android 10, LG UX 7.0
6.1" IPS LCD дисплей (1440 x 3120)
Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ ОЗУ
Основная – 16 МП, передняя 8 МП
3000 мАч
Android 9.0, LG UX 6
6" POLED дисплей (1440 x 2880)
Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ ОЗУ
Основная – 16 МП, передняя 5 МП
3300 мАч
Android 9.0, LG UX 6
5.7" IPS LCD дисплей (1440 x 2880)
Qualcomm Snapdragon 821, 6 ГБ ОЗУ
Основная – 13 МП, передняя 5 МП
3300 мАч
Android 8.0,
5.3" IPS LCD дисплей (720 x 1280)
MediaTek MT6750, 2 ГБ ОЗУ
Основная – 13 МП, передняя 5 МП
2800 мАч
Android 8.0, EMUI 9
5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
MediaTek MT6735, 3 ГБ ОЗУ
Основная – 12 МП, передняя 8 МП
2500 мАч
Android 7.0,
5" IPS LCD дисплей (720 x 1280)
MediaTek MT6735, 2 ГБ ОЗУ
Основная – 13 МП, передняя 5 МП
2500 мАч
Android 9.0, LG UX 5
5.7" IPS LCD дисплей (1440 x 2560)
Qualcomm Snapdragon 820, 4 ГБ ОЗУ
Основная – 16 МП, передняя 5 МП
3200 мАч