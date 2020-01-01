Камера на 64 мегапикселя подходит как для фотографирования, так и для видеосъемки. Она оснащена многоосевой стабилизацией изображения, а также времяпролетным датчиком для качественной портретной съемки даже без профессионального освещения. Главный объектив умеет снимать 8K-видео при 30 кадрах/с или 4K при 60 кадрах/с. Приготовьтесь к тому, что такие видео занимают очень много свободного пространства в памяти смартфона.