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LG V60 ThinQ

LG V60 ThinQ
Дисплей
74
Производительность
87
Батарея
92
Камера
76
Итоговая оценка
82
Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Крупный P-OLED экран с поддержкой HDR10+
  • Влагозащищенный корпус, сертифицированный по военному стандарту MIL-STD-810G
  • Мощный процессор Qualcomm Snapdragon 865
  • В арсенале имеется продвинутый времяпролетный датчик
  • Отсутствует макросъемка
  • Гибридный лоток SIM-карт
  • Не самая быстрая память – UFS 2.1

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Лджи V60 ThinQ
74

Экран

Тип POLED
Размер 6.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 83.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
615 нит

LG V60 ThinQ имеет впечатляющий P-OLED дисплей с вырезом посередине. Он сертифицирован по стандарту HDR10+, что говорит о достойной контрастности картинки и о высоком уровне яркости.

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Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса LG V60 ThinQ
Инфо
Высота 169.3 мм
Ширина 77.6 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 214 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.6%
87

Производительность

Все характеристики чипа Лджи V60 ThinQ и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865
Архитектура 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
CPU ядер 8
Частота 2840 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 650
Частота GPU 587 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2000 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
898
Geekbench 5 (многоядерный)
3207
AnTuTu Benchmark 8
529565
70

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI LG UX
92

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:45 ч.
Быстрая зарядка Да (80% за 60 минут)
Беспроводная зарядка Да
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
15:36 ч.
Время просмотра видео
23:31 ч.
Время разговора (3G)
28:20 ч.
76

Камеры

Спецификации и тестирование камер V60 ThinQ
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 118°
Количество объективов 3 (64 МП + 13 MP + 0.3 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 0.3 МП
- Апертура: f/1.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 3872 x 2592
Апертура f/1.9
Фокусное расстояние 30 мм
Размер пикселя 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

Камера на 64 мегапикселя подходит как для фотографирования, так и для видеосъемки. Она оснащена многоосевой стабилизацией изображения, а также времяпролетным датчиком для качественной портретной съемки даже без профессионального освещения. Главный объектив умеет снимать 8K-видео при 30 кадрах/с или 4K при 60 кадрах/с. Приготовьтесь к тому, что такие видео занимают очень много свободного пространства в памяти смартфона.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 22
2G сети GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
3G сети UMTS 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100
4G сети LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
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Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Звук заслуживает отдельного внимания, поскольку в LG V60 ThinQ установлена пара динамиков громкой связи. Телефон может воспроизводить звук 32-бит/192 кГц, а воспроизводить 24-бит/192 кГц.

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.352 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.544 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации V60 ThinQ могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на LG V60 ThinQ

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (21 голосов)

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