LG V60 ThinQ
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2020 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Крупный P-OLED экран с поддержкой HDR10+
- Влагозащищенный корпус, сертифицированный по военному стандарту MIL-STD-810G
- Мощный процессор Qualcomm Snapdragon 865
- В арсенале имеется продвинутый времяпролетный датчик
- Отсутствует макросъемка
- Гибридный лоток SIM-карт
- Не самая быстрая память – UFS 2.1
Технические характеристики
Экран
|Тип
|POLED
|Размер
|6.8 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2460 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|83.6%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
LG V60 ThinQ имеет впечатляющий P-OLED дисплей с вырезом посередине. Он сертифицирован по стандарту HDR10+, что говорит о достойной контрастности картинки и о высоком уровне яркости.
Дизайн и корпус
|Высота
|169.3 мм
|Ширина
|77.6 мм
|Толщина
|8.9 мм
|Вес
|214 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 865
|Архитектура
|1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2840 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Частота GPU
|587 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 2000 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Оболочка UI
|LG UX
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:45 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (80% за 60 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 13 MP + 0.3 MP)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 0.3 МП
- Апертура: f/1.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|Разрешение фото
|3872 x 2592
|Апертура
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|30 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
Камера на 64 мегапикселя подходит как для фотографирования, так и для видеосъемки. Она оснащена многоосевой стабилизацией изображения, а также времяпролетным датчиком для качественной портретной съемки даже без профессионального освещения. Главный объектив умеет снимать 8K-видео при 30 кадрах/с или 4K при 60 кадрах/с. Приготовьтесь к тому, что такие видео занимают очень много свободного пространства в памяти смартфона.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|22
|2G сети
|GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
|3G сети
|UMTS 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Звук заслуживает отдельного внимания, поскольку в LG V60 ThinQ установлена пара динамиков громкой связи. Телефон может воспроизводить звук 32-бит/192 кГц, а воспроизводить 24-бит/192 кГц.
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2020 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.352 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.544 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM