Apple iPhone 12 mini является одним из самых компактных смартфонов бренда с современным дизайном. Его рамки стали меньше, но производитель все же не отказался от выреза в верхней части дисплея, где размещена фронтальная камера и сканер лица. Стекло с обеих сторон корпуса считается очень прочным – оно практически не царапается, и разбить его достаточно сложно.