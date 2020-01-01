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Apple iPhone 12 mini

Apple iPhone 12 mini
Дисплей
77
Производительность
90
Батарея
71
Камера
71
Итоговая оценка
79
Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Экран имеет четкую картинку и эталонные углы обзора
  • Фотографии получаются качественными без нюансов
  • Мощный процессор “тянет” любые игры
  • Есть три варианта памяти: 64, 128 и 256 ГБ
  • Может работать в сетях 5G
  • В коробке с телефоном нет зарядного устройства и гарнитуры

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Эпл Айфон 12 мини
77

Экран

Тип OLED
Размер 5.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 476 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Соотношение экрана к корпусу 85.1%
Особенности - DCI-P3

Тесты дисплея

Максимальная яркость
617 нит
85

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Apple iPhone 12 mini
Инфо
Высота 131.5 мм
Ширина 64.2 мм
Толщина 7.4 мм
Вес 135 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Product RED, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
85.1%

Apple iPhone 12 mini является одним из самых компактных смартфонов бренда с современным дизайном. Его рамки стали меньше, но производитель все же не отказался от выреза в верхней части дисплея, где размещена фронтальная камера и сканер лица. Стекло с обеих сторон корпуса считается очень прочным – оно практически не царапается, и разбить его достаточно сложно.

90

Производительность

Все характеристики чипа Эпл Айфон 12 мини и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A14 Bionic
Архитектура 4 ядра по 1.8 ГГц (Thunder), 2 ядра по 3.1 ГГц (Lightning)
CPU ядер 6
Частота 3100 МГц
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Apple A14 Bionic GPU
GPU-ядер 4
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя NVMe
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
1531
Geekbench 5 (многоядерный)
4107
AnTuTu Benchmark 8
583062

За работу смартфона отвечает тот самый флагманский процессор A14 Bionic, а это означает, что пользователь сможет поиграть любые мобильные игры на самых высоких настройках графики. Многозадачность реализована на высоком уровне – приложения достаточно долго остаются в памяти, то есть вам не придется каждый раз ждать, когда они запустятся.

95

Программное обеспечение

Операционная система iOS 14
71

Батарея

Характеристики
Объем 2227 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
Беспроводная зарядка Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет
71

Камеры

Спецификации и тестирование камер iPhone 12 mini
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4290 x 2800
Зум Цифровой
Вспышка Quad LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4290 x 2800
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 23 мм
Тип сенсора BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.6"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

Двойная основная камера снимает первоклассно – по качеству фотографий не уступает более дорогим моделям линейки, а вот функционал ограничен. В iPhone 12 mini нет оптического приближения объектов. Фронтальная камера на 12 МП радует качеством, но без достаточного освещения появляется много шумов и картинка смазывается, так как автофокус начинает работать медленнее.

85

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB No
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat 22
2G сети GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц)
3G сети UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц)
4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48
90

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iPhone 12 mini могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Apple iPhone 12 mini

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (3 голосов)

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