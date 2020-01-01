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Apple iPhone 12 Pro Max

Apple iPhone 12 Pro Max
Дисплей
80
Производительность
90
Батарея
86
Камера
81
Итоговая оценка
83
Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Огромный Super Retina XDR дисплей с высокой плотностью и яркостью
  • Первоклассная камера с уникальными возможностями
  • Построен на одном из самых мощных процессоров
  • Влагозащищенный корпус
  • Сканер Face ID работает без изъянов
  • Поддерживает 5G
  • В комплекте нет адаптера питания
  • Экран имеет стандартную частоту обновления

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Эпл Айфон 12 Про Макс
80

Экран

Тип OLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1284 x 2778 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 458 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Соотношение экрана к корпусу 87.4%
Особенности - DCI-P3

Тесты дисплея

Максимальная яркость
788 нит
84

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Apple iPhone 12 Pro Max
Инфо
Высота 160.8 мм
Ширина 78.1 мм
Толщина 7.4 мм
Вес 226 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Графитовый, Серебристый, Золотой, "Тихоокеанский синий"
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
87.4%

Apple iPhone 12 Pro Max выглядит привлекательно несмотря на то, что производитель оставил достаточно большой вырез в верхней части экрана. Зато рамки у него тонкие, что сразу бросается в глаза. Задняя стеклянная панель дарит приятные тактильные ощущения, однако прямые углы корпуса немного врезаются в ладонь.

90

Производительность

Все характеристики чипа Эпл Айфон 12 Про Макс и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A14 Bionic
Архитектура 4 ядра по 1.8 ГГц (Thunder), 2 ядра по 3.1 ГГц (Lightning)
CPU ядер 6
Частота 3100 МГц
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Apple A14 Bionic GPU
GPU-ядер 4
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя NVMe
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
1518
Geekbench 5 (многоядерный)
4102
AnTuTu Benchmark 8
585284
95

Программное обеспечение

Операционная система iOS 14

Операционная система iOS работает без нареканий – смартфон быстрый, интерфейс плавный. Компания Apple обещает выпускать обновления на протяжении 5 лет после старта продаж iPhone 12 Pro Max.

86

Батарея

Характеристики
Объем 3687 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
Беспроводная зарядка Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет
81

Камеры

Спецификации и тестирование камер iPhone 12 Pro Max
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4290 x 2800
Зум Оптический, 2.5x
Вспышка Quad LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (12 МП + 12 MP + 12 MP + 0 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 65 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Времяпролетный объектив Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4290 x 2800
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 23 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

Тройная камера на тыльной панели способна делать изумительные фотографии отдаленных объектов благодаря 2.5-кратному оптическому зуму. Съемка в условиях слабого освещения сказывается на четкости картинки, хотя специальный ночной режим может существенно улучшить ситуацию. Этому также сильно способствует сканер LiDAR, который тоже находится с обратной стороны. Лицевая камера получила возможность снимать ночью – в приложении появился соответствующий режим.

85

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB No
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat 22
2G сети GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц)
3G сети UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц)
4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48
90

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Звук из двух динамиков громкой связи можно смело назвать одним из лучших на смартфонах. Фишка в том, что звучание остается без искажений на любой громкости. В наушниках тоже все безупречно, хотя их уже нет в комплекте.

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iPhone 12 Pro Max могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Apple iPhone 12 Pro Max

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (7 голосов)

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