Apple iPhone 12 Pro Max
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
Преимущества и недостатки
- Огромный Super Retina XDR дисплей с высокой плотностью и яркостью
- Первоклассная камера с уникальными возможностями
- Построен на одном из самых мощных процессоров
- Влагозащищенный корпус
- Сканер Face ID работает без изъянов
- Поддерживает 5G
- В комплекте нет адаптера питания
- Экран имеет стандартную частоту обновления
Технические характеристики
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1284 x 2778 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|458 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Соотношение экрана к корпусу
|87.4%
|Особенности
|- DCI-P3
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|160.8 мм
|Ширина
|78.1 мм
|Толщина
|7.4 мм
|Вес
|226 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Графитовый, Серебристый, Золотой, "Тихоокеанский синий"
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Apple iPhone 12 Pro Max выглядит привлекательно несмотря на то, что производитель оставил достаточно большой вырез в верхней части экрана. Зато рамки у него тонкие, что сразу бросается в глаза. Задняя стеклянная панель дарит приятные тактильные ощущения, однако прямые углы корпуса немного врезаются в ладонь.
Производительность
|Чипсет
|Apple A14 Bionic
|Архитектура
|4 ядра по 1.8 ГГц (Thunder), 2 ядра по 3.1 ГГц (Lightning)
|CPU ядер
|6
|Частота
|3100 МГц
|Размер транзистора
|5 нанометров
|Графика
|Apple A14 Bionic GPU
|GPU-ядер
|4
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|NVMe
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|iOS 14
Операционная система iOS работает без нареканий – смартфон быстрый, интерфейс плавный. Компания Apple обещает выпускать обновления на протяжении 5 лет после старта продаж iPhone 12 Pro Max.
Батарея
|Объем
|3687 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4290 x 2800
|Зум
|Оптический, 2.5x
|Вспышка
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|4 (12 МП + 12 MP + 12 MP + 0 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 65 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Времяпролетный объектив
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4290 x 2800
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|23 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
Тройная камера на тыльной панели способна делать изумительные фотографии отдаленных объектов благодаря 2.5-кратному оптическому зуму. Съемка в условиях слабого освещения сказывается на четкости картинки, хотя специальный ночной режим может существенно улучшить ситуацию. Этому также сильно способствует сканер LiDAR, который тоже находится с обратной стороны. Лицевая камера получила возможность снимать ночью – в приложении появился соответствующий режим.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|No
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|22
|2G сети
|GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц)
|3G сети
|UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц)
|4G сети
|LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Звук из двух динамиков громкой связи можно смело назвать одним из лучших на смартфонах. Фишка в том, что звучание остается без искажений на любой громкости. В наушниках тоже все безупречно, хотя их уже нет в комплекте.
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены на Apple iPhone 12 Pro Max
Оценка пользователей
Сравнения с конкурентами
- Apple iPhone 12 Pro Max или XS Max
- Apple iPhone 12 Pro Max или 11 Pro
- Apple iPhone 12 Pro Max или 11 Pro Max
- Apple iPhone 12 Pro Max или Samsung Galaxy S20 Ultra
- Apple iPhone 12 Pro Max или Xiaomi Mi 10 Pro
- Apple iPhone 12 Pro Max или Huawei P40 Pro
- Apple iPhone 12 Pro Max или Huawei P40 Pro Plus
- Apple iPhone 12 Pro Max или OnePlus 8 Pro
- Apple iPhone 12 Pro Max или Samsung Galaxy Note 20 Ultra