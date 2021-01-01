Apple iPhone 13 mini Дисплей 80 Производительность 73 Батарея 69 Камера 73 Итоговая оценка 77 Класс Флагман Дата выхода Сентябрь 2021 года Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Компактный OLED-дисплей с высокой плотностью пикселей

Топовый процессор прекрасно подходит для игр

Есть защита от влаги – может погружаться на глубину до 6 метров

Небольшие габариты – удобно пользоваться Экран имеет частоту обновления 60 Гц, а не 120 Гц

В коробке нет зарядного устройства – придется докупать отдельно

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Эпл Айфон 13 мини

80 Экран Тип OLED Размер 5.4 дюймов Разрешение 1080 x 2340 пикселей Соотношение сторон 19.5:9 Плотность пикселей 476 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Да, Dolby Vision Защита дисплея Ceramic Shield Соотношение экрана к корпусу 85.1% Особенности - DCI-P3 Максимальная яркость 801 нит

85 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Apple iPhone 13 mini Высота 131.5 мм Ширина 64.2 мм Толщина 7.65 мм Вес 141 грамм Водонепроницаемость IP68 Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Розовый, Синий, Черный, Белый, Красный Сканер отпечатков пальцев Нет Соотношение экрана к корпусу 85.1%

73 Производительность Все характеристики чипа Эпл Айфон 13 мини и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Apple A15 Bionic Макс. частота 3200 МГц CPU-ядер 6 (2 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Blizzard

- 2 ядра по 3.2 ГГц: Avalanche Размер транзистора 5 нанометров Графика Apple GPU Оперативная память Объем ОЗУ 6 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 2750 МГц Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ Тип накопителя NVMe Карта памяти Нет

98 Программное обеспечение Операционная система iOS 15

69 Батарея Характеристики Объем 2406 мАч Мощность зарядки 20 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (7.5 Вт) Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)

73 Камеры Спецификации и тестирование камер iPhone 13 mini Основная камера Матрица 12 мегапикселей Разрешение фото 4032 x 3024 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) Основной объектив - 12 МП

- Апертура: f/1.6

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 1.7 микрон

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.4

- Фокусное расстояние: 13 мм

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 12 мегапикселей Разрешение фото 4032 x 3024 Апертура f/2.2 Фокусное расстояние 23 мм Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/3.6" Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS

87 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Да Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 2G сети GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz 3G сети UMTS 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz 4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71 Поддержка 5G Да

90 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Сентябрь 2021 года Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер распознавания лица Комплект * - Смартфон

- Кабель Lightning

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM-карты

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iPhone 13 mini могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Apple iPhone 13 mini