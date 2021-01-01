Apple iPhone 13 mini
Дисплей
80
Производительность
73
Батарея
69
Камера
73
Итоговая оценка
77
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
Преимущества и недостатки
- Компактный OLED-дисплей с высокой плотностью пикселей
- Топовый процессор прекрасно подходит для игр
- Есть защита от влаги – может погружаться на глубину до 6 метров
- Небольшие габариты – удобно пользоваться
- Экран имеет частоту обновления 60 Гц, а не 120 Гц
- В коробке нет зарядного устройства – придется докупать отдельно
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Эпл Айфон 13 мини
80
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|5.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|476 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Ceramic Shield
|Соотношение экрана к корпусу
|85.1%
|Особенности
|- DCI-P3
Максимальная яркость
801 нит
85
Дизайн и корпус
|Высота
|131.5 мм
|Ширина
|64.2 мм
|Толщина
|7.65 мм
|Вес
|141 грамм
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Розовый, Синий, Черный, Белый, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Соотношение экрана к корпусу
85.1%
73
Производительность
|Чипсет
|Apple A15 Bionic
|Макс. частота
|3200 МГц
|CPU-ядер
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.2 ГГц: Avalanche
|Размер транзистора
|5 нанометров
|Графика
|Apple GPU
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
98
Программное обеспечение
|Операционная система
|iOS 15
69
Батарея
|Объем
|2406 мАч
|Мощность зарядки
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
73
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|23 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.6"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
87
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|2G сети
|GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz
|3G сети
|UMTS 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz
|4G сети
|LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71
|Поддержка 5G
|Да
90
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iPhone 13 mini могут отличаться в зависимости от региона.