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Apple iPhone 13 Pro Max

Apple iPhone 13 Pro Max
Дисплей
94
Производительность
80
Батарея
87
Камера
84
Итоговая оценка
85
Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Крупный 120-герцовый дисплей с большим запасом яркости
  • Есть LiDAR-сканер и 3-кратный оптический зум с оптическим стабилизатором
  • Оснащен мощным процессором A15 Bionic с 5-ядерным графическим ускорителем
  • Большая батарея обеспечивает отличную автономность
  • Доступен в варианте с 1 ТБ встроенной памяти
  • Можно делать фотографии в режиме макро
  • В коробке со смартфоном нет адаптера питания для зарядки и наушников
  • Тяжелый корпус – весит целых 240 грамм

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Эпл Айфон 13 Про Макс
94

Экран

Тип OLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1284 x 2778 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 458 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Защита дисплея Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 87.4%
Особенности - DCI-P3
Максимальная яркость
1012 нит
84

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Apple iPhone 13 Pro Max
Высота 160.8 мм
Ширина 78.1 мм
Толщина 7.65 мм
Вес 240 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Небесно-голубой, Серебристый, Золотой, Графитовый
Сканер отпечатков пальцев Нет
Соотношение экрана к корпусу
87.4%
80

Производительность

Все характеристики чипа Эпл Айфон 13 Про Макс и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A15 Bionic
Макс. частота 3200 МГц
CPU-ядер 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.2 ГГц: Avalanche
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Apple GPU
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя NVMe
Карта памяти Нет
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98

Программное обеспечение

Операционная система iOS 15
87

Батарея

Характеристики
Объем 4352 мАч
Мощность зарядки 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
84

Камеры

Спецификации и тестирование камер iPhone 13 Pro Max
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024
Зум Оптический, 3x
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.9 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 23 мм
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.6"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS
87

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
2G сети GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz
3G сети UMTS 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz
4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71
Поддержка 5G Да
90

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iPhone 13 Pro Max могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Apple iPhone 13 Pro Max

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (3 голосов)

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