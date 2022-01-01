Apple iPhone 14 Plus
Дисплей
78
Производительность
87
Батарея
87
Камера
75
Итоговая оценка
81
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
Преимущества и недостатки
- Яркий дисплей с поддержкой Dolby Vision
- Влагозащищенный корпус по стандарту IP68
- Высокая скорость работы благодаря мощному процессору
- Премиальный внешний вид и приятные тактильные ощущения
- Не комплектуется адаптером питания
- Достаточно долго заряжается
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Эпл Айофн 4 Плюс
78
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1284 x 2778 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|458 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Макс. заявленная яркость
|800 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1200 нит
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Ceramic Shield
|Соотношение экрана к корпусу
|87.4%
|Особенности
|- DCI-P3
84
Дизайн и корпус
|Высота
|160.8 мм
|Ширина
|78.1 мм
|Толщина
|7.8 мм
|Вес
|203 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Фиолетовый, Синий, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Соотношение экрана к корпусу
87.4%
87
Производительность
|Чипсет
|Apple A15 Bionic
|Макс. частота
|3230 МГц
|CPU-ядер
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.24 ГГц: Avalanche
|Размер транзистора
|5 нанометров
|Графика
|Apple GPU
|Частота GPU
|1200 МГц
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1797
Geekbench 5 (многоядерный)
4815
98
Программное обеспечение
|Операционная система
|iOS 16
87
Батарея
|Объем
|4325 мАч
|Мощность зарядки
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
75
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.9 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4032 x 3024
|Апертура
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|23 мм
|Размер сенсора
|1/3.6"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
80
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|1
|Тип SIM
|Nano
|Поддержка eSIM*
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|18
|2G сети
|GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
|3G сети
|UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)
|4G сети
|LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 32, 66, 71
|Поддержка 5G
|Да
90
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C - Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iPhone 14 Plus могут отличаться в зависимости от региона.