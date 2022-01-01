Apple iPhone 14 Plus Дисплей 78 Производительность 87 Батарея 87 Камера 75 Итоговая оценка 81 Класс Флагман Дата выхода Сентябрь 2022 года Дата начала продаж Октябрь 2022 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Яркий дисплей с поддержкой Dolby Vision

Влагозащищенный корпус по стандарту IP68

Высокая скорость работы благодаря мощному процессору

Премиальный внешний вид и приятные тактильные ощущения Не комплектуется адаптером питания

Достаточно долго заряжается

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Эпл Айофн 4 Плюс

78 Экран Тип OLED Размер 6.7 дюймов Разрешение 1284 x 2778 пикселей Соотношение сторон 19.5:9 Плотность пикселей 458 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Макс. заявленная яркость 800 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит Поддержка HDR Да, Dolby Vision Защита дисплея Ceramic Shield Соотношение экрана к корпусу 87.4% Особенности - DCI-P3

84 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Apple iPhone 14 Plus Высота 160.8 мм Ширина 78.1 мм Толщина 7.8 мм Вес 203 грамма Водонепроницаемость IP68 Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Фиолетовый, Синий, Красный Сканер отпечатков пальцев Нет Соотношение экрана к корпусу 87.4%

87 Производительность Все характеристики чипа Эпл Айофн 4 Плюс и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Apple A15 Bionic Макс. частота 3230 МГц CPU-ядер 6 (2 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard

- 2 ядра по 3.24 ГГц: Avalanche Размер транзистора 5 нанометров Графика Apple GPU Частота GPU 1200 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 6 ГБ Тип памяти LPDDR5 Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ Тип накопителя NVMe Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1797 Geekbench 5 (многоядерный) 4815

98 Программное обеспечение Операционная система iOS 16

87 Батарея Характеристики Объем 4325 мАч Мощность зарядки 20 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)

75 Камеры Спецификации и тестирование камер iPhone 14 Plus Основная камера Матрица 12 мегапикселей Разрешение фото 4032 x 3024 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) Основной объектив - 12 МП

- Апертура: f/1.5

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 1.9 микрон

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.4

- Фокусное расстояние: 13 мм

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 12 мегапикселей Разрешение фото 4032 x 3024 Апертура f/1.9 Фокусное расстояние 23 мм Размер сенсора 1/3.6" Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS

80 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 1 Тип SIM Nano Поддержка eSIM * Да Гибридный слот Нет LTE Cat * 18 2G сети GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) 3G сети UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) 4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 32, 66, 71 Поддержка 5G Да

90 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Сентябрь 2022 года Дата начала продаж Октябрь 2022 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер распознавания лица Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C - Lightning

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM-карты

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iPhone 14 Plus могут отличаться в зависимости от региона.