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Apple iPhone 14 Plus

Apple iPhone 14 Plus
Дисплей
78
Производительность
87
Батарея
87
Камера
75
Итоговая оценка
81
Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Яркий дисплей с поддержкой Dolby Vision
  • Влагозащищенный корпус по стандарту IP68
  • Высокая скорость работы благодаря мощному процессору
  • Премиальный внешний вид и приятные тактильные ощущения
  • Не комплектуется адаптером питания
  • Достаточно долго заряжается

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Эпл Айофн 4 Плюс
78

Экран

Тип OLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1284 x 2778 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 458 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Макс. заявленная яркость 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Защита дисплея Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 87.4%
Особенности - DCI-P3
84

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Apple iPhone 14 Plus
Высота 160.8 мм
Ширина 78.1 мм
Толщина 7.8 мм
Вес 203 грамма
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Фиолетовый, Синий, Красный
Сканер отпечатков пальцев Нет
Соотношение экрана к корпусу
87.4%
87

Производительность

Все характеристики чипа Эпл Айофн 4 Плюс и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A15 Bionic
Макс. частота 3230 МГц
CPU-ядер 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.24 ГГц: Avalanche
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Apple GPU
Частота GPU 1200 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя NVMe
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1797
Geekbench 5 (многоядерный)
4815
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
98

Программное обеспечение

Операционная система iOS 16
87

Батарея

Характеристики
Объем 4325 мАч
Мощность зарядки 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
75

Камеры

Спецификации и тестирование камер iPhone 14 Plus
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.9 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024
Апертура f/1.9
Фокусное расстояние 23 мм
Размер сенсора 1/3.6"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS
80

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 1
Тип SIM Nano
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
2G сети GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
3G сети UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)
4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 32, 66, 71
Поддержка 5G Да
90

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C - Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iPhone 14 Plus могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (5 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Apple iPhone 13 против iPhone 14 Plus
2. Samsung Galaxy S22 против Apple iPhone 14 Plus
3. Samsung Galaxy S22 (Snapdragon) против Apple iPhone 14 Plus
4. Apple iPhone 14 Pro Max против iPhone 14 Plus
5. Apple iPhone 14 Pro против iPhone 14 Plus

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