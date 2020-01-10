Тесты дисплея

Достоинством смартфона стал OLED-экран, характеризующийся эталонной контрастностью и хорошо откалиброванной цветопередачей. Благодаря яркости в 625 нит iPhone X способен предложить комфортную работу на улице. Там также есть функция 3D Touch, которая делает дисплей чувствительным к силе нажатия, но на самом деле от него мало пользы.