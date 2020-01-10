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Apple iPhone X

Apple iPhone X
Дисплей
69
Производительность
69
Батарея
63
Камера
64
Итоговая оценка
68
Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Ноябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Красивый экран с отличной цветопередачей
  • Удобный в использовании сканер лица
  • Быстрый процессор с большим запасом производительности
  • Есть защита от влаги
  • Высокая цена
  • Достаточно большой вырез в экране
  • Отсутствует 3.5 мм разъем

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Эпл Айфон X
69

Экран

Тип OLED
Размер 5.8 дюймов
Разрешение 1125 x 2436 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 458 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.9%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
675 нит

Достоинством смартфона стал OLED-экран, характеризующийся эталонной контрастностью и хорошо откалиброванной цветопередачей. Благодаря яркости в 625 нит iPhone X способен предложить комфортную работу на улице. Там также есть функция 3D Touch, которая делает дисплей чувствительным к силе нажатия, но на самом деле от него мало пользы.

74

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Apple iPhone X
Инфо
Высота 143.6 мм
Ширина 70.9 мм
Толщина 7.7 мм
Вес 174 грамма
Водонепроницаемость IP67
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Серебристый, Серый космос
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82.9%

iPhone X получился привлекательным смартфоном, поскольку имеет тонкие рамки, однако вырез в верхней части дисплея немного портит картину. С другой стороны, там прячется на самом деле удобный сканер лица, который практически никогда не ошибается.

69

Производительность

Все характеристики чипа Эпл Айфон X и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A11 Bionic
Архитектура 2 ядра по 2.39 ГГц (Monsoon), 4 ядра по 1.42 ГГц (Mistral)
CPU ядер 6
Частота 2390 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Apple GPU
GPU-ядер 3
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 256 ГБ
Тип накопителя NVMe
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
4231
Geekbench 4.4 (многоядерный)
10199
Geekbench 5 (одноядерный)
925
Geekbench 5 (многоядерный)
2374
AnTuTu Benchmark 7
247142
AnTuTu Benchmark 8
315228
95

Программное обеспечение

Операционная система iOS 11.1 (С обновлением до iOS 14)
Размер системы из коробки 5.3 ГБ
63

Батарея

Характеристики
Объем 2716 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:00 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
9:26 ч.
Время просмотра видео
12:07 ч.
Время разговора (3G)
19:03 ч.
64

Камеры

Спецификации и тестирование камер iPhone X
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x
Вспышка Quad LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Duo Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Apple iPhone X от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3472 x 2063
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 32 мм
Тип сенсора BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
101
Качества видео
89
Итоговая оценка камеры
97
66

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB No
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 1
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 16
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100)
83

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
68 дБ
Музыка
74 дБ
Звонок
76 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Ноябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.87 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.97 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Гарнитура EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер Lightning на 3.5 мм
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iPhone X могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Apple iPhone X

FAQ - Ответы на частые вопросы

Есть ли в iPhone X поддержка электронной SIM-карты eSIM?

- Нет, эта возможность появилась в более свежих моделях бренда. Данный телефон получил поддержку только одной сим-карты.

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (30 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (3)

Руслан 24 августа 2020 05:45
Телефон отстой, как и 11я версия. Если бы знал то никогда это дерьмо не купил. Кусок пластика который не стоит своих денег.
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Павел 10 января 2020 01:17
Пользуюсь год этим телефоном и никаких нареканий к нему нет, полностью себя оправдывает, цена конечно могла Бы быть и меньше, а в целом аппарат радует глаз спустя 12 мес. вообщем затупов не было и думаю не будет. Советую.
+12 Ответить
Павел 10 января 2020 01:17
Пользуюсь год этим телефоном и никаких нареканий к нему нет,полностью себя оправдывает,цена канечно могла Бы быть и меньше канечно,а в целом аппарат радует глаз спустя 12 мес. вообщем затупов небыло и думаю не будет .Советую канечно но ценник кусается!!!
+1 Ответить
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