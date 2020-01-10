Apple iPhone X
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2017 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Красивый экран с отличной цветопередачей
- Удобный в использовании сканер лица
- Быстрый процессор с большим запасом производительности
- Есть защита от влаги
- Высокая цена
- Достаточно большой вырез в экране
- Отсутствует 3.5 мм разъем
Технические характеристики
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|5.8 дюймов
|Разрешение
|1125 x 2436 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|458 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.9%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Достоинством смартфона стал OLED-экран, характеризующийся эталонной контрастностью и хорошо откалиброванной цветопередачей. Благодаря яркости в 625 нит iPhone X способен предложить комфортную работу на улице. Там также есть функция 3D Touch, которая делает дисплей чувствительным к силе нажатия, но на самом деле от него мало пользы.
Дизайн и корпус
|Высота
|143.6 мм
|Ширина
|70.9 мм
|Толщина
|7.7 мм
|Вес
|174 грамма
|Водонепроницаемость
|IP67
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Серебристый, Серый космос
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
iPhone X получился привлекательным смартфоном, поскольку имеет тонкие рамки, однако вырез в верхней части дисплея немного портит картину. С другой стороны, там прячется на самом деле удобный сканер лица, который практически никогда не ошибается.
Производительность
|Чипсет
|Apple A11 Bionic
|Архитектура
|2 ядра по 2.39 ГГц (Monsoon), 4 ядра по 1.42 ГГц (Mistral)
|CPU ядер
|6
|Частота
|2390 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|Apple GPU
|GPU-ядер
|3
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 256 ГБ
|Тип накопителя
|NVMe
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|iOS 11.1 (С обновлением до iOS 14)
|Размер системы из коробки
|5.3 ГБ
Батарея
|Объем
|2716 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Duo Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Apple iPhone X от DxOMark
|Количество мегапикселей
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|3472 x 2063
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|32 мм
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|No
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|1
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|16
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100)
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2017 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.87 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.97 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Гарнитура EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер Lightning на 3.5 мм
Цены на Apple iPhone X
FAQ - Ответы на частые вопросы
Есть ли в iPhone X поддержка электронной SIM-карты eSIM?
- Нет, эта возможность появилась в более свежих моделях бренда. Данный телефон получил поддержку только одной сим-карты.
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