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Apple iPhone XR

Apple iPhone XR
Дисплей
61
Производительность
80
Батарея
69
Камера
62
Итоговая оценка
72
Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Фотографии могут похвастаться отличной резкостью и детализацией
  • Портретный режим работает с любыми объектами
  • Автономность — 12 часов активной работы экрана
  • Матовая рамка не пачкается
  • Длительный период бесплатной поддержки от производителя
  • Тяжелый, поэтому неудобный
  • Нет 3D Touch
  • В комплекте отсутствует адаптер на 3.5 мм
  • Поддерживает только одну SIM-карту

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Эпл Айфон XR
61

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.1 дюймов
Разрешение 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 79%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
686 нит
73

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Apple iPhone XR
Инфо
Высота 150.9 мм
Ширина 75.7 мм
Толщина 8.3 мм
Вес 194 грамма
Водонепроницаемость IP67
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Красный, Желтый, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
79%
80

Производительность

Все характеристики чипа Эпл Айфон XR и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A12 Bionic
Архитектура 2 ядра по 2.49 ГГц (Vortex), 4 ядра по 1.59 ГГц (Tempest)
CPU ядер 6
Частота 2490 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Apple GPU
GPU-ядер 4
Частота GPU 1100 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя NVMe
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
4792
Geekbench 4.4 (многоядерный)
11262
Geekbench 5 (одноядерный)
1095
Geekbench 5 (многоядерный)
2200
AnTuTu Benchmark 7
333927
AnTuTu Benchmark 8
416501
95

Программное обеспечение

Операционная система iOS 12 (С обновлением до iOS 14)
Размер системы из коробки 11.1 ГБ
69

Батарея

Характеристики
Объем 2942 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:43 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:04 ч.
Время просмотра видео
15:08 ч.
Время разговора (3G)
15:03 ч.

По объему батареи вы можете сделать вывод, что автономность является недостатком смартфона, однако на самом деле это не так. Вы будете удивлены, но за полчаса игры в Asphalt 9 аккумулятор разряжается всего на 8 процентов, и при этом вам не нужно отключать ни WiFi ни мобильный интернет.

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Камеры

Спецификации и тестирование камер iPhone XR
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка Quad LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3088 x 2316
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 32 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
103
Качества видео
96
Итоговая оценка камеры
101

В Айфоне XR используется один модуль основной камеры с широкоугольными линзами, который делает отличные фотографии благодаря оптическому стабилизатору. Сопровождающая его вспышка Quad-LED True Tone является незаменимым инструментом в условиях ночной съемки.

78

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB No
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat 20
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900
87

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
76.6 дБ
Музыка
74.4 дБ
Звонок
78.9 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон Apple iPhone XR
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iPhone XR могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Apple iPhone XR

FAQ - Ответы на частые вопросы

Стоит ли покупать восстановленный iPhone XR?

- Если речь идет о моделях, которые восстанавливались официально компанией Apple (они называются Refurbished или CPO), тогда бояться нечего. Смартфоны не отличаются от обычных в плане исправности и комплектации.

Как полностью отключить WiFi и Bluetooth?

- Нужно открыть настройки Айфона, найти разделы WiFi и Bluetooth и отключить обе опции по очереди. Они будут оставаться отключенными до тех пор, пока вы не включите эти модули обратно.

Оборудован ли смартфон оптическим зумом?

- Нет, смартфон получил один модуль сзади, который имеет только широкоугольную оптику. Оптического зума здесь нет, только цифровой.

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (27 голосов)

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