Apple iPhone XR
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Фотографии могут похвастаться отличной резкостью и детализацией
- Портретный режим работает с любыми объектами
- Автономность — 12 часов активной работы экрана
- Матовая рамка не пачкается
- Длительный период бесплатной поддержки от производителя
- Тяжелый, поэтому неудобный
- Нет 3D Touch
- В комплекте отсутствует адаптер на 3.5 мм
- Поддерживает только одну SIM-карту
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.1 дюймов
|Разрешение
|828 x 1792 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|326 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|79%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|150.9 мм
|Ширина
|75.7 мм
|Толщина
|8.3 мм
|Вес
|194 грамма
|Водонепроницаемость
|IP67
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый, Красный, Желтый, Оранжевый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Apple A12 Bionic
|Архитектура
|2 ядра по 2.49 ГГц (Vortex), 4 ядра по 1.59 ГГц (Tempest)
|CPU ядер
|6
|Частота
|2490 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Apple GPU
|GPU-ядер
|4
|Частота GPU
|1100 МГц
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|NVMe
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|iOS 12 (С обновлением до iOS 14)
|Размер системы из коробки
|11.1 ГБ
Батарея
|Объем
|2942 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:43 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
По объему батареи вы можете сделать вывод, что автономность является недостатком смартфона, однако на самом деле это не так. Вы будете удивлены, но за полчаса игры в Asphalt 9 аккумулятор разряжается всего на 8 процентов, и при этом вам не нужно отключать ни WiFi ни мобильный интернет.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|Количество объективов
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|3088 x 2316
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|32 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
В Айфоне XR используется один модуль основной камеры с широкоугольными линзами, который делает отличные фотографии благодаря оптическому стабилизатору. Сопровождающая его вспышка Quad-LED True Tone является незаменимым инструментом в условиях ночной съемки.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|No
|Версия USB
|2
|Функции USB
|- Зарядка
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|20
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект
| - Смартфон Apple iPhone XR
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на Apple iPhone XR
FAQ - Ответы на частые вопросы
Стоит ли покупать восстановленный iPhone XR?
- Если речь идет о моделях, которые восстанавливались официально компанией Apple (они называются Refurbished или CPO), тогда бояться нечего. Смартфоны не отличаются от обычных в плане исправности и комплектации.
Как полностью отключить WiFi и Bluetooth?
- Нужно открыть настройки Айфона, найти разделы WiFi и Bluetooth и отключить обе опции по очереди. Они будут оставаться отключенными до тех пор, пока вы не включите эти модули обратно.
Оборудован ли смартфон оптическим зумом?
- Нет, смартфон получил один модуль сзади, который имеет только широкоугольную оптику. Оптического зума здесь нет, только цифровой.
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