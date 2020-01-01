Стоит ли покупать восстановленный iPhone XR?

- Если речь идет о моделях, которые восстанавливались официально компанией Apple (они называются Refurbished или CPO), тогда бояться нечего. Смартфоны не отличаются от обычных в плане исправности и комплектации.

Как полностью отключить WiFi и Bluetooth?

- Нужно открыть настройки Айфона, найти разделы WiFi и Bluetooth и отключить обе опции по очереди. Они будут оставаться отключенными до тех пор, пока вы не включите эти модули обратно.

Оборудован ли смартфон оптическим зумом?

- Нет, смартфон получил один модуль сзади, который имеет только широкоугольную оптику. Оптического зума здесь нет, только цифровой.