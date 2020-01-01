Apple iPhone XS
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Экран не имеет равных по цветопередаче
- Лучшая производительность на рынке
- Встроенные динамики обеспечивают чистый стереозвук
- Отличные камеры с двойной оптической стабилизацией
- Есть быстрая и беспроводная зарядки
- Высокая стоимость
- В комплекте нет переходника на 3.5 мм и адаптера быстрой зарядки
- Тяжелый и достаточно хрупкий
Технические характеристики
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|5.8 дюймов
|Разрешение
|2436 x 1125 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|458 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.9%
|Особенности
|- DCI-P3
Тесты дисплея
Дисплей диагональю 5.8 дюйма обладает цветопередачей очень близкой к естественной, из-за чего изображение кажется натуральным. Небольшой коэффициент отражения обеспечивает комфортную работу устройства на солнце.
Дизайн и корпус
|Высота
|143.6 мм
|Ширина
|70.9 мм
|Толщина
|7.7 мм
|Вес
|177 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Золотой, Серый, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Apple A12 Bionic
|Архитектура
|2 ядра по 2.49 ГГц (Vortex), 4 ядра по 1.59 ГГц (Tempest)
|CPU ядер
|6
|Частота
|2490 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Apple GPU
|GPU-ядер
|4
|Частота GPU
|1100 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|NVMe
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
В iPhone XS установлен новый процессор, благодаря которому он тянет все игры, включая те, что используют дополненную реальность.
Программное обеспечение
|Операционная система
|iOS 12 (С обновлением до iOS 14)
|Размер системы из коробки
|11.8 ГБ
Батарея
|Объем
|2658 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:40 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 60 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|32 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|No
|Функции USB
| - Зарядка
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|16
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект
| - iPhone XS
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на Apple iPhone XS
FAQ - Ответы на частые вопросы
Стоит ли переходить с Galaxy S10 на iPhone XS?
- Оба смартфона считаются одними из лучших на рынке. Они работают на разных платформах, которые имеют свои преимущества и недостатки. Galaxy S10 и iPhone XS предлагают достаточно производительности для любых задач. Камеры у них разные, но качество фотографий на высшем уровне. Автономность тоже хороша, поэтому многие выбирают модель исходя из дизайна и фишек. Если вы хотите попробовать что-то новое, то определенно стоит перейти с S10 на Айфон XS.
Оценка пользователей
Сравнения с конкурентами
- Apple iPhone XS vs XS Max
- Apple iPhone XS vs Samsung Galaxy S10
- Apple iPhone XS vs iPhone XR
- Apple iPhone XS vs Huawei P30 Pro
- Apple iPhone XS vs iPhone 11
- Apple iPhone XS vs 11 Pro
- Apple iPhone XS vs 11 Pro Max
- Apple iPhone XS vs iPhone 8
- Apple iPhone XS vs iPhone 8 Plus
- Apple iPhone XS vs iPhone X
- Apple iPhone XS vs Samsung Galaxy S20 Plus
- Apple iPhone XS vs Samsung Galaxy S20