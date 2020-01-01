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Apple iPhone XS

Apple iPhone XS
Дисплей
73
Производительность
86
Батарея
64
Камера
64
Итоговая оценка
75
Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Экран не имеет равных по цветопередаче
  • Лучшая производительность на рынке
  • Встроенные динамики обеспечивают чистый стереозвук
  • Отличные камеры с двойной оптической стабилизацией
  • Есть быстрая и беспроводная зарядки
  • Высокая стоимость
  • В комплекте нет переходника на 3.5 мм и адаптера быстрой зарядки
  • Тяжелый и достаточно хрупкий

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Эпл Айфон XS
73

Экран

Тип OLED
Размер 5.8 дюймов
Разрешение 2436 x 1125 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 458 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.9%
Особенности - DCI-P3

Тесты дисплея

Максимальная яркость
657 нит

Дисплей диагональю 5.8 дюйма обладает цветопередачей очень близкой к естественной, из-за чего изображение кажется натуральным. Небольшой коэффициент отражения обеспечивает комфортную работу устройства на солнце.

77

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Apple iPhone XS
Инфо
Высота 143.6 мм
Ширина 70.9 мм
Толщина 7.7 мм
Вес 177 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Золотой, Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82.9%
86

Производительность

Все характеристики чипа Эпл Айфон XS и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A12 Bionic
Архитектура 2 ядра по 2.49 ГГц (Vortex), 4 ядра по 1.59 ГГц (Tempest)
CPU ядер 6
Частота 2490 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Apple GPU
GPU-ядер 4
Частота GPU 1100 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 256, 512 ГБ
Тип накопителя NVMe
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
4801
Geekbench 4.4 (многоядерный)
11625
Geekbench 5 (одноядерный)
1109
Geekbench 5 (многоядерный)
2831
AnTuTu Benchmark 7
383064
AnTuTu Benchmark 8
451518

В iPhone XS установлен новый процессор, благодаря которому он тянет все игры, включая те, что используют дополненную реальность.

95

Программное обеспечение

Операционная система iOS 12 (С обновлением до iOS 14)
Размер системы из коробки 11.8 ГБ
64

Батарея

Характеристики
Объем 2658 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:40 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 60 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:20 ч.
Время просмотра видео
11:21 ч.
Время разговора (3G)
14:10 ч.
64

Камеры

Спецификации и тестирование камер iPhone XS
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x
Вспышка Quad LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 32 мм
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
77

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB No
Функции USB - Зарядка
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat 16
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900
85

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
71 дБ
Музыка
75 дБ
Звонок
78 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - iPhone XS
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iPhone XS могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Apple iPhone XS

FAQ - Ответы на частые вопросы

Стоит ли переходить с Galaxy S10 на iPhone XS?

- Оба смартфона считаются одними из лучших на рынке. Они работают на разных платформах, которые имеют свои преимущества и недостатки. Galaxy S10 и iPhone XS предлагают достаточно производительности для любых задач. Камеры у них разные, но качество фотографий на высшем уровне. Автономность тоже хороша, поэтому многие выбирают модель исходя из дизайна и фишек. Если вы хотите попробовать что-то новое, то определенно стоит перейти с S10 на Айфон XS.

Оценка пользователей

2.8 из 5 баллов (23 голосов)

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