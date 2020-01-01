Стоит ли переходить с Galaxy S10 на iPhone XS?

- Оба смартфона считаются одними из лучших на рынке. Они работают на разных платформах, которые имеют свои преимущества и недостатки. Galaxy S10 и iPhone XS предлагают достаточно производительности для любых задач. Камеры у них разные, но качество фотографий на высшем уровне. Автономность тоже хороша, поэтому многие выбирают модель исходя из дизайна и фишек. Если вы хотите попробовать что-то новое, то определенно стоит перейти с S10 на Айфон XS.