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Asus ROG Phone 5

Asus ROG Phone 5
Дисплей
89
Производительность
100
Батарея
91
Камера
63
Итоговая оценка
83
Класс Флагман
Дата выхода Март 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Впечатляющий 144-герцовый дисплей
  • Топовый процессор Snapdragon и большой объем оперативной памяти
  • Достойная камера со сверхширокоугольной съемкой
  • Емкая батарея с поддержкой быстрой зарядки на 65 Вт
  • Поддержка 5G и есть NFC-модуль
  • Есть функция реверсивной зарядки
  • Встроенную память нельзя расширить с помощью карты памяти
  • Достаточно большие рамки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Асус Рог Фон 5
89

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2448 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 82%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
804 нит
52

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Asus ROG Phone 5
Высота 173 мм
Ширина 77.3 мм
Толщина 9.9 мм
Вес 239 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
82%
100

Производительность

Все характеристики чипа Асус Рог Фон 5 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888
Макс. частота 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Adreno 660
Частота GPU 840 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1127
Geekbench 5 (многоядерный)
3710
AnTuTu Benchmark 8
706406
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI ROG UI
91

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч
Мощность зарядки 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 5 (70% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:05 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
17:33 ч.
Время просмотра видео
22:36 ч.
Время разговора (3G)
31:40 ч.
63

Камеры

Спецификации и тестирование камер ROG Phone 5
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 125°
Количество объективов 3 (64 МП + 13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 11 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 6000 x 4000
Апертура f/2.5
Фокусное расстояние 35 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
93

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 22
2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz
3G сети WCDMA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 19
4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71
Поддержка 5G Да
84

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Март 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации ROG Phone 5 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Asus ROG Phone 5

Оценка пользователей

4.5 из 5 баллов (4 голосов)

Сравнения с конкурентами

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