Asus ROG Phone 5 Дисплей 89 Производительность 100 Батарея 91 Камера 63 Итоговая оценка 83 Класс Флагман Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Март 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Впечатляющий 144-герцовый дисплей

Топовый процессор Snapdragon и большой объем оперативной памяти

Достойная камера со сверхширокоугольной съемкой

Емкая батарея с поддержкой быстрой зарядки на 65 Вт

Поддержка 5G и есть NFC-модуль

Есть функция реверсивной зарядки Встроенную память нельзя расширить с помощью карты памяти

Достаточно большие рамки

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Асус Рог Фон 5

89 Экран Тип AMOLED Размер 6.78 дюймов Разрешение 1080 x 2448 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 144 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 82% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Максимальная яркость 804 нит

52 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Asus ROG Phone 5 Высота 173 мм Ширина 77.3 мм Толщина 9.9 мм Вес 239 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Белый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 82%

100 Производительность Все характеристики чипа Асус Рог Фон 5 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Макс. частота 2840 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)

- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1) Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 5 нанометров Графика Adreno 660 Частота GPU 840 МГц FLOPS ~1720 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 8, 16 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 3200 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1127 Geekbench 5 (многоядерный) 3710 AnTuTu Benchmark 8 706406

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI ROG UI

91 Батарея Характеристики Объем 6000 мАч Мощность зарядки 65 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да, Quick Charge 5 (70% за 30 минут) Время полной зарядки 1:05 ч. Тесты автономности Время веб-серфинга (Wi-Fi) 17:33 ч. Время просмотра видео 22:36 ч. Время разговора (3G) 31:40 ч.

63 Камеры Спецификации и тестирование камер ROG Phone 5 Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9000 x 7000 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео До 30 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 125° Количество объективов 3 (64 МП + 13 МП + 5 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.4

- Фокусное расстояние: 11 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)

Макро объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.0

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4" (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 24 мегапикселя Разрешение фото 6000 x 4000 Апертура f/2.5 Фокусное расстояние 35 мм Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

93 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 3.1 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 22 2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz 3G сети WCDMA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 19 4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71 Поддержка 5G Да

84 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Март 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик Холла

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации ROG Phone 5 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Asus ROG Phone 5