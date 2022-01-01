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Asus ROG Phone 6D

Asus ROG Phone 6D
Дисплей
90
Производительность
98
Батарея
91
Камера
64
Итоговая оценка
84
Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Удачный процессор, который может выдавать максимальную мощность длительный период времени
  • Игровой дисплей с максимальной частотой обновления 165 Гц
  • Есть удобные для управления игрой триггеры
  • Поддерживает 65-ваттную зарядку, которая заметно ускоряет процесс
  • Камера хорошо снимает и имеет достойную стабилизацию
  • Ограниченный функционал основной камеры
  • Нельзя заряжать батарею беспроводным путем

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Асус Рог Фон 6D
90

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2448 пикселей
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 165 Гц
Макс. заявленная яркость 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 82.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
64

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Asus ROG Phone 6D
Высота 173 мм
Ширина 77 мм
Толщина 10.4 мм
Вес 239 граммов
Водонепроницаемость IPX4
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
82.2%
98

Производительность

Все характеристики чипа Асус Рог Фон 6D и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 9000 Plus
Макс. частота 3350 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Mali-G710 MC10
Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5X
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1377
Geekbench 5 (многоядерный)
4533
AnTuTu Benchmark 9
1149845
CPU 291317
GPU 430867
Memory 218270
UX 206140
Total score 1149845
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
91

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч
Мощность зарядки 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (78% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:44 ч.
64

Камеры

Спецификации и тестирование камер ROG Phone 6D
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (50 МП + 13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
Макро объектив - 5 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4290 x 2800
Фокусное расстояние 28 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
90

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz
3G сети WCDMA 19(800), 5/6(850) , 8(900), 4(1700), 2(1900), 1(2100)
4G сети LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850),28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500),42(3500), 43(3700), 48(3600, 19(800), 5/6(850) , 8(900), 4(1700), 2(1900), 1(2100)
Поддержка 5G Да
92

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации ROG Phone 6D могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.5 из 5 баллов (2 голосов)

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