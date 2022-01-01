Asus Zenfone 9
Дисплей
92
Производительность
97
Батарея
76
Камера
68
Итоговая оценка
82
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Июль 2022 года
|Дата начала продаж
|Август 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Оригинальный внешний вид и влагозащищенный корпус
- Компактный дисплей с отличной плавностью работы благодаря повышенной частоте обновления
- Используется мощный процессор Qualcomm
- Показывает отличные результаты в тестах на автономность
- Есть хорошая стабилизация основной камеры
- Комплектуется достаточно мощным адаптером питания и пластиковым чехлом
- Камера лишена оптического приближения
- Оптическая стабилизация не работает во время съемки 8K и 4K-видео
- Нет беспроводной зарядки батареи
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Асус Зенфон 9
92
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|5.9 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|445 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|800 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1100 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass
|Соотношение экрана к корпусу
|84.6%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)
825 нит
68
Дизайн и корпус
|Высота
|146.5 мм
|Ширина
|68.1 мм
|Толщина
|9.1 мм
|Вес
|169 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Красный, Синий, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.6%
97
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|Макс. частота
|3190 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|6 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 730
|Частота GPU
|900 МГц
|Объем ОЗУ
|8, 16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1303
Geekbench 5 (многоядерный)
4296
AnTuTu Benchmark 9
1087859
|CPU
|260656
|GPU
|467068
|Memory
|191482
|UX
|179326
|Total score
|1087859
Рейтинг Android-смартфонов в AnTuTu - 8 место
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|ZenUI
76
Батарея
|Объем
|4300 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (57% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:15 ч.
|Веб-серфинг
|11:54 ч.
|Просмотр видео
|14:05 ч.
|Игры
|04:37 ч.
|Режим ожидания
|91 ч.
Общая автономность
31:10 ч.
68
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|113°
|Количество объективов
|2 (50 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23.8 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14.4 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|12 мегапикселей
|Апертура
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|27.5 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.93"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
89
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|2G сети
|EDGE/GPRS/GSM (2, 3, 5, 8)
|3G сети
|WCDMA (Bands 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19)
|4G сети
|TD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42)
|Поддержка 5G
|Да
88
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Июль 2022 года
|Дата начала продаж
|Август 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Пластиковый чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Zenfone 9 могут отличаться в зависимости от региона.