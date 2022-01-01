Asus Zenfone 9 Дисплей 92 Производительность 97 Батарея 76 Камера 68 Итоговая оценка 82 Класс Флагман Дата выхода Июль 2022 года Дата начала продаж Август 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Оригинальный внешний вид и влагозащищенный корпус

Компактный дисплей с отличной плавностью работы благодаря повышенной частоте обновления

Используется мощный процессор Qualcomm

Показывает отличные результаты в тестах на автономность

Есть хорошая стабилизация основной камеры

Комплектуется достаточно мощным адаптером питания и пластиковым чехлом Камера лишена оптического приближения

Оптическая стабилизация не работает во время съемки 8K и 4K-видео

Нет беспроводной зарядки батареи

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Асус Зенфон 9

92 Экран Тип Super AMOLED Размер 5.9 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 445 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость 800 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1100 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass Соотношение экрана к корпусу 84.6% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Реальная пиковая яркость (авто) 825 нит

68 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Asus Zenfone 9 Высота 146.5 мм Ширина 68.1 мм Толщина 9.1 мм Вес 169 граммов Водонепроницаемость IP68 Материал задней панели Пластик Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Красный, Синий, Серебристый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 84.6%

97 Производительность Все характеристики чипа Асус Зенфон 9 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Макс. частота 3190 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2 Кэш L3 6 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 730 Частота GPU 900 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8, 16 ГБ Тип памяти LPDDR5 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1303 Geekbench 5 (многоядерный) 4296 AnTuTu Benchmark 9 1087859 CPU 260656 GPU 467068 Memory 191482 UX 179326 Total score 1087859 Рейтинг Android-смартфонов в AnTuTu - 8 место

63 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI ZenUI

76 Батарея Характеристики Объем 4300 мАч Мощность зарядки 30 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да (57% за 30 минут) Время полной зарядки 1:15 ч. Тесты автономности Веб-серфинг 11:54 ч. Просмотр видео 14:05 ч. Игры 04:37 ч. Режим ожидания 91 ч. Общая автономность 31:10 ч.

68 Камеры Спецификации и тестирование камер Zenfone 9 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео До 24 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 113° Количество объективов 2 (50 МП + 12 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 23.8 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 14.4 мм

- Размер пикселя: 1.4 микрон

- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 12 мегапикселей Апертура f/2.5 Фокусное расстояние 27.5 мм Размер пикселя 1.22 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/2.93" Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

89 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 3.1 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 2G сети EDGE/GPRS/GSM (2, 3, 5, 8) 3G сети WCDMA (Bands 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19) 4G сети TD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42) Поддержка 5G Да

88 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Июль 2022 года Дата начала продаж Август 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Пластиковый чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Zenfone 9 могут отличаться в зависимости от региона.