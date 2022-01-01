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Asus Zenfone 9

Asus Zenfone 9
Дисплей
92
Производительность
97
Батарея
76
Камера
68
Итоговая оценка
82
Класс Флагман
Дата выхода Июль 2022 года
Дата начала продаж Август 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Оригинальный внешний вид и влагозащищенный корпус
  • Компактный дисплей с отличной плавностью работы благодаря повышенной частоте обновления
  • Используется мощный процессор Qualcomm
  • Показывает отличные результаты в тестах на автономность
  • Есть хорошая стабилизация основной камеры
  • Комплектуется достаточно мощным адаптером питания и пластиковым чехлом
  • Камера лишена оптического приближения
  • Оптическая стабилизация не работает во время съемки 8K и 4K-видео
  • Нет беспроводной зарядки батареи

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Асус Зенфон 9
92

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 5.9 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 445 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1100 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass
Соотношение экрана к корпусу 84.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)
825 нит
68

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Asus Zenfone 9
Высота 146.5 мм
Ширина 68.1 мм
Толщина 9.1 мм
Вес 169 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Красный, Синий, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.6%
97

Производительность

Все характеристики чипа Асус Зенфон 9 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 3190 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 730
Частота GPU 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1303
Geekbench 5 (многоядерный)
4296
AnTuTu Benchmark 9
1087859
CPU 260656
GPU 467068
Memory 191482
UX 179326
Total score 1087859
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63

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI ZenUI
76

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (57% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:54 ч.
Просмотр видео 14:05 ч.
Игры 04:37 ч.
Режим ожидания 91 ч.
Общая автономность
31:10 ч.
68

Камеры

Спецификации и тестирование камер Zenfone 9
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 113°
Количество объективов 2 (50 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23.8 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14.4 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей
Апертура f/2.5
Фокусное расстояние 27.5 мм
Размер пикселя 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.93"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS
89

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
2G сети EDGE/GPRS/GSM (2, 3, 5, 8)
3G сети WCDMA (Bands 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19)
4G сети TD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42)
Поддержка 5G Да
88

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Июль 2022 года
Дата начала продаж Август 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Пластиковый чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Zenfone 9 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.4 из 5 баллов (3 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy S21 или Asus Zenfone 9
2. Asus Zenfone 8 или Asus Zenfone 9
3. Apple iPhone 13 или Asus Zenfone 9
4. Apple iPhone 13 mini или Asus Zenfone 9
5. Google Pixel 6 Pro или Asus Zenfone 9
6. Google Pixel 6 или Asus Zenfone 9
7. Samsung Galaxy S22 или Asus Zenfone 9
8. Samsung Galaxy S22 (Snapdragon) или Asus Zenfone 9
9. Google Pixel 6a или Asus Zenfone 9
10. Nothing Phone (1) или Asus Zenfone 9

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