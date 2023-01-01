Fairphone 5
- Дисплей: 6.46" OLED - 1224 x 2700
- Чип: Qualcomm QCM6490
- Камера: 3 (50 MP + 50 MP)
- Батарея: 4200 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 198 г.
Обзор
Дисплей
77
Камера
71
Производительность
80
Игры
n/a
Батарея
77*
Коммуникации
76
Итоговая оценка
76*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- Модульный дизайн позволяет менять различные компоненты смартфона
- Приятный для глаз OLED-дисплей с повышенной частотой обновления
- Влагозащищенный корпус, который достойно переносит удары и другие влияния окружающей среды
- Отличная камера с оптическим стабилизатором и сверхширокоугольной съемкой
- Есть место для одной физической SIM-карты и встроенной eSIM
- Производитель обещает 5 лет официальной гарантии
- Высокая стоимость смартфона на старте продаж
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Fairphone 5
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.46 дюймов
|Разрешение
|1224 x 2700 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|459 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|880 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|82.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Дизайн и корпус
|Высота
|162 мм
|Ширина
|75.5 мм
|Толщина
|10.5 мм
|Вес
|198 граммов
|Водонепроницаемость
|IP55
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
82.8%
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm QCM6490
|Макс. частота
|2700 МГц
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 2048 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
Батарея
|Объем
|4200 мАч
|Макс. мощность зарядки
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Да
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:05 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|Количество объективов
|3 (50 МП + 50 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.51", Sony IMX858 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|Апертура
|f/2.45
|Размер пикселя
|0.64 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/2.76"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|1
|Тип SIM
|Nano
|Поддержка eSIM*
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|18
|Поддержка 5G
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2023 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2023 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Fairphone 5 могут отличаться в зависимости от региона.