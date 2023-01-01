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Fairphone 5

Fairphone 5
  • Дисплей: 6.46" OLED - 1224 x 2700
  • Чип: Qualcomm QCM6490
  • Камера: 3 (50 MP + 50 MP)
  • Батарея: 4200 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 198 г.

Обзор

Дисплей
77
Камера
71
Производительность
80
Игры
n/a
Батарея
77*
Коммуникации
76
Итоговая оценка
76*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Модульный дизайн позволяет менять различные компоненты смартфона
  • Приятный для глаз OLED-дисплей с повышенной частотой обновления
  • Влагозащищенный корпус, который достойно переносит удары и другие влияния окружающей среды
  • Отличная камера с оптическим стабилизатором и сверхширокоугольной съемкой
  • Есть место для одной физической SIM-карты и встроенной eSIM
  • Производитель обещает 5 лет официальной гарантии
  • Высокая стоимость смартфона на старте продаж

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Fairphone 5

Экран

Тип OLED
Размер 6.46 дюймов
Разрешение 1224 x 2700 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 459 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 880 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 82.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Fairphone 5
Высота 162 мм
Ширина 75.5 мм
Толщина 10.5 мм
Вес 198 граммов
Водонепроницаемость IP55
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
82.8%

Производительность

Все характеристики чипа Fairphone 5 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm QCM6490
Макс. частота 2700 МГц
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13

Батарея

Объем 4200 мАч
Макс. мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:05 ч.

Камеры

Спецификации и тестирование камер Fairphone 5
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.51", Sony IMX858 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Апертура f/2.45
Размер пикселя 0.64 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.76"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 1
Тип SIM Nano
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Август 2023 года
Дата начала продаж Сентябрь 2023 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Fairphone 5 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (10 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Google Pixel 7 и Fairphone 5
2. Apple iPhone 13 и Fairphone 5
3. Google Pixel 6a и Fairphone 5
4. Samsung Galaxy S23 и Fairphone 5
5. Samsung Galaxy A54 5G и Fairphone 5
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