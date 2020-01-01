Google Pixel 3a
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2019 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Яркий и удобный в использовании экран
- “Чистый” Android – быстрая и приятная на глаз прошивка
- Отличная камера
- Получает обновления быстро и регулярно
- Пластиковый корпус
- Нет беспроводной зарядки
- Лишен сверхширокоугольной оптики
- Не защищен от воды
Технические характеристики
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|5.6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2220 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|Плотность пикселей
|441 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Dragontrail
|Соотношение экрана к корпусу
|75%
|Особенности
|- Always-On Display
Дизайн и корпус
|Высота
|151.3 мм
|Ширина
|70.1 мм
|Толщина
|8.2 мм
|Вес
|147 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Google Pixel 3a использует тот же язык дизайна, что и Pixel 3, но его корпус выполнен из практичного пластика. В глаза сразу бросается двухцветное оформление задней крышки, благодаря чему он обрел уникальную черту. Смартфон больше и тяжелее флагманского смартфона, ну а разница в дисплеях совсем незначительная. Это означает, что рамки вокруг экрана у него больше.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 670
|Архитектура
|2 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 615
|Частота GPU
|700 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Аппарат, безусловно, очень быстрый благодаря процессору Snapdragon 670. Тут не так много оперативной памяти, как бы нам хотелось, но, в отличие от конкурентов, Пиксель 3а работает на “чистом” Android, который очень бережно расходует системные ресурсы.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4.0 (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|12.2 мегапикселей
|Разрешение фото
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (12.2 МП)
|Основной объектив
|- 12.2 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Google Pixel 3a от DxOMark
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|24 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Отдельного внимания заслуживает 12.2-мегапиксельная камера, которая за счет технологии Dual Pixel и оптической стабилизации на отлично справляется со своей задачей. Смартфон имеет режим Night Sight, обеспечивающий достойный уровень съемки в условиях слабого освещения.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|1
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|11
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500, (2x2 MIMO, 3x CA)
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2019 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.39 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.9 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель Type-C на Type-C (1 м)
- Наушники 3.5 мм
- Адаптер (с USB на Type-C)
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на Google Pixel 3a
FAQ - Ответы на частые вопросы
Появится ли Google Pixel 3a официально в России?
- Ни Pixel 3, ни Pixel 3 XL не продаются в России официально, поэтому начала продаж Пиксель 3а ожидать не стоит.
Насколько хорошо стекло Asahi Dragontrail справляется со своей задачей?
- Стекло Asahi Dragontrail считается практически таким же прочным и устойчивым к царапинам, как и полюбившиеся всеми Corning Gorilla Glass. Однако, нет гарантии, что экран не разобьется при первом же падении смартфона. Поэтому, рекомендуется наклеить защитное стекло.