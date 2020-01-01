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Google Pixel 3a

Google Pixel 3a
Дисплей
70
Производительность
42
Батарея
66
Камера
58
Итоговая оценка
61
Класс Средний класс
Дата выхода Май 2019 года
Дата начала продаж Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Яркий и удобный в использовании экран
  • “Чистый” Android – быстрая и приятная на глаз прошивка
  • Отличная камера
  • Получает обновления быстро и регулярно
  • Пластиковый корпус
  • Нет беспроводной зарядки
  • Лишен сверхширокоугольной оптики
  • Не защищен от воды

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Гугл Пиксель 3а
70

Экран

Тип OLED
Размер 5.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2220 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9
Плотность пикселей 441 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Dragontrail
Соотношение экрана к корпусу 75%
Особенности - Always-On Display
44

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Google Pixel 3a
Инфо
Высота 151.3 мм
Ширина 70.1 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 147 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
75%

Google Pixel 3a использует тот же язык дизайна, что и Pixel 3, но его корпус выполнен из практичного пластика. В глаза сразу бросается двухцветное оформление задней крышки, благодаря чему он обрел уникальную черту. Смартфон больше и тяжелее флагманского смартфона, ну а разница в дисплеях совсем незначительная. Это означает, что рамки вокруг экрана у него больше.

42

Производительность

Все характеристики чипа Гугл Пиксель 3а и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 670
Архитектура 2 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Adreno 615
Частота GPU 700 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1598
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5171
Geekbench 5 (одноядерный)
356
Geekbench 5 (многоядерный)
1381
AnTuTu Benchmark 7
158895
AnTuTu Benchmark 8
192114

Аппарат, безусловно, очень быстрый благодаря процессору Snapdragon 670. Тут не так много оперативной памяти, как бы нам хотелось, но, в отличие от конкурентов, Пиксель 3а работает на “чистом” Android, который очень бережно расходует системные ресурсы.

72

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
66

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:20 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4.0 (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
58

Камеры

Спецификации и тестирование камер Pixel 3a
Основная камера
Матрица 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (12.2 МП)
Основной объектив - 12.2 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Google Pixel 3a от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Отдельного внимания заслуживает 12.2-мегапиксельная камера, которая за счет технологии Dual Pixel и оптической стабилизации на отлично справляется со своей задачей. Смартфон имеет режим Night Sight, обеспечивающий достойный уровень съемки в условиях слабого освещения.

69

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 1
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 11
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500, (2x2 MIMO, 3x CA)
74

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2019 года
Дата начала продаж Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.39 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.9 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель Type-C на Type-C (1 м)
- Наушники 3.5 мм
- Адаптер (с USB на Type-C)
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Pixel 3a могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Google Pixel 3a

FAQ - Ответы на частые вопросы

Появится ли Google Pixel 3a официально в России?

- Ни Pixel 3, ни Pixel 3 XL не продаются в России официально, поэтому начала продаж Пиксель 3а ожидать не стоит.

Насколько хорошо стекло Asahi Dragontrail справляется со своей задачей?

- Стекло Asahi Dragontrail считается практически таким же прочным и устойчивым к царапинам, как и полюбившиеся всеми Corning Gorilla Glass. Однако, нет гарантии, что экран не разобьется при первом же падении смартфона. Поэтому, рекомендуется наклеить защитное стекло.

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (23 голосов)

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