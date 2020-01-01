Появится ли Google Pixel 3a официально в России?

- Ни Pixel 3, ни Pixel 3 XL не продаются в России официально, поэтому начала продаж Пиксель 3а ожидать не стоит.

Насколько хорошо стекло Asahi Dragontrail справляется со своей задачей?

- Стекло Asahi Dragontrail считается практически таким же прочным и устойчивым к царапинам, как и полюбившиеся всеми Corning Gorilla Glass. Однако, нет гарантии, что экран не разобьется при первом же падении смартфона. Поэтому, рекомендуется наклеить защитное стекло.