Google Pixel 4
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Компактная и прочная конструкция
- 90-герцовый дисплей, выполненный по технологии P-OLED
- Быстрый и безопасный сканер лица
- Эталонная работа операционной системы
- Защищен от влаги по стандарту IP68
- Есть быстрая и беспроводная зарядки
- Только два объектива основной камеры – нет сверхширокоугольной оптики
- Небольшой аккумулятор – средняя автономность
- 90 Гц работает только при яркости выше 75%
Технические характеристики
Экран
|Тип
|POLED
|Размер
|5.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2280 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|Плотность пикселей
|444 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|79.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Google Pixel 4 не может похвастаться рекордным соотношением экрана к корпусу – рамки достаточно большие, особенно верхняя. Контрастность дисплея очень высокая, а это значит, что у него высокая яркость.
Дизайн и корпус
|Высота
|147.1 мм
|Ширина
|68.8 мм
|Толщина
|8.2 мм
|Вес
|162 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Оранжевый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 855
|Архитектура
|1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2840 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 640
|Частота GPU
|585 МГц
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Размер системы из коробки
|9.55 ГБ
Батарея
|Объем
|2800 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да (11 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Еще одним изъяном Pixel 4 является небольшой аккумулятор. Пользователю придется постараться, чтобы устройство продержалось сутки без подзарядки. В среднем время активного экрана составляет 4.5 часа.
Камеры
|Матрица
|12.2 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|Количество объективов
|2 (12.2 МП + 16 MP)
|Основной объектив
|- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 45 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Google Pixel 4 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|22 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Камера оказалась двойная, и главным ее недостатком является отсутствие сверхширокоугольной оптики. Даже iPhone 11 получил такую фишку, однако Google добавил свой телефон 2-кратный оптический зум. За счет умных алгоритмов инженеры добились отличного качества фото и видео даже в условиях слабого освещения.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|18
|2G сети
|GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500 / 5200 / 3500 / 600
|3G сети
|UMTS 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500 / 5200 / 3500 / 600
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Преимуществом смартфона перед многими конкурентами является звук – здесь имеется пара динамиков, которые создают приятный эффект стерео. В наушниках качество звучания тоже на высоте, но в комплекте их нет.
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.19 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.39 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C (18 Вт)
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с USB Type-A на Type-C