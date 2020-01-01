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Google Pixel 4

Google Pixel 4
Дисплей
77
Производительность
76
Батарея
64
Камера
72
Итоговая оценка
75
Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Компактная и прочная конструкция
  • 90-герцовый дисплей, выполненный по технологии P-OLED
  • Быстрый и безопасный сканер лица
  • Эталонная работа операционной системы
  • Защищен от влаги по стандарту IP68
  • Есть быстрая и беспроводная зарядки
  • Только два объектива основной камеры – нет сверхширокоугольной оптики
  • Небольшой аккумулятор – средняя автономность
  • 90 Гц работает только при яркости выше 75%

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Гугл Пиксель 4
77

Экран

Тип POLED
Размер 5.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 19:9
Плотность пикселей 444 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 79.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
423 нит

Google Pixel 4 не может похвастаться рекордным соотношением экрана к корпусу – рамки достаточно большие, особенно верхняя. Контрастность дисплея очень высокая, а это значит, что у него высокая яркость.

76

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Google Pixel 4
Инфо
Высота 147.1 мм
Ширина 68.8 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 162 грамма
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
79.8%
76

Производительность

Все характеристики чипа Гугл Пиксель 4 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855
Архитектура 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8
Частота 2840 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 640
Частота GPU 585 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3611
Geekbench 4.4 (многоядерный)
11195
Geekbench 5 (одноядерный)
617
Geekbench 5 (многоядерный)
2450
AnTuTu Benchmark 7
339959
AnTuTu Benchmark 8
389077
72

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Размер системы из коробки 9.55 ГБ
64

Батарея

Характеристики
Объем 2800 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:20 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (11 Вт)
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
9:35 ч.
Время просмотра видео
11:16 ч.
Время разговора (3G)
20:54 ч.

Еще одним изъяном Pixel 4 является небольшой аккумулятор. Пользователю придется постараться, чтобы устройство продержалось сутки без подзарядки. В среднем время активного экрана составляет 4.5 часа.

72

Камеры

Спецификации и тестирование камер Pixel 4
Основная камера
Матрица 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 2 (12.2 МП + 16 MP)
Основной объектив - 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 45 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Google Pixel 4 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 22 мм
Размер пикселя 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
117
Качества видео
101
Итоговая оценка камеры
112

Камера оказалась двойная, и главным ее недостатком является отсутствие сверхширокоугольной оптики. Даже iPhone 11 получил такую фишку, однако Google добавил свой телефон 2-кратный оптический зум. За счет умных алгоритмов инженеры добились отличного качества фото и видео даже в условиях слабого освещения.

86

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat 18
2G сети GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500 / 5200 / 3500 / 600
3G сети UMTS 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100
4G сети LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500 / 5200 / 3500 / 600
83

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
79 дБ
Музыка
71.2 дБ
Звонок
83 дБ

Преимуществом смартфона перед многими конкурентами является звук – здесь имеется пара динамиков, которые создают приятный эффект стерео. В наушниках качество звучания тоже на высоте, но в комплекте их нет.

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.19 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C (18 Вт)
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с USB Type-A на Type-C
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Pixel 4 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Google Pixel 4

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (16 голосов)

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