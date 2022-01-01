Google Pixel 4 XL гордится своим POLED-дисплеем с отличной калибровкой цветов. Он имеет повышенную частоту обновления до 90 Гц, и хоть в ней нет необходимости, но плавность работы смартфона заметно лучше, чем на 60 Гц. Его нельзя назвать самым ярким даже среди смартфонов среднего сегмента, но в повседневном использовании нареканий нет никаких.