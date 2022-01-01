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Google Pixel 4 XL

Google Pixel 4 XL
Дисплей
79
Производительность
62
Батарея
68
Камера
60
Итоговая оценка
68
Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Дисплей имеет первоклассную точность цветопередачи
  • Частота обновления панели повышена до 90 Гц
  • Отличная камера с оптическим стабилизатором изображения
  • Своеобразный дизайн с защитой от влаги
  • Сканер лица работает быстро и без сбоев
  • Автономность заметно хуже, чем у конкурентов
  • Нет сверхширокоугольной съемки
  • нельзя увеличить объем памяти с помощью карты памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Гугл Пиксель 4 XL
79

Экран

Тип POLED
Размер 6.3 дюймов
Разрешение 1440 x 3040 пикселей
Соотношение сторон 19:9
Плотность пикселей 537 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 81.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9%
ШИМ (PWM) 367 Гц
Время отклика 3.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
438 нит

Google Pixel 4 XL гордится своим POLED-дисплеем с отличной калибровкой цветов. Он имеет повышенную частоту обновления до 90 Гц, и хоть в ней нет необходимости, но плавность работы смартфона заметно лучше, чем на 60 Гц. Его нельзя назвать самым ярким даже среди смартфонов среднего сегмента, но в повседневном использовании нареканий нет никаких.

Источники: NotebookCheck [3]
70

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Google Pixel 4 XL
Высота 160.4 мм
Ширина 75.1 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 193 грамма
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Нет
Соотношение экрана к корпусу
81.3%
62

Производительность

Все характеристики чипа Гугл Пиксель 4 XL и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855
Макс. частота 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
Кэш L3 2 МБ
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 640
Частота GPU 585 МГц
FLOPS ~899 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
631
Geekbench 5 (многоядерный)
2527
AnTuTu Benchmark 9
514621
CPU 128136
GPU 189753
Memory 66195
UX 126523
Total score 514621
Источники: 3DMark [3]
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63

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 12)
Размер системы из коробки 13 ГБ
68

Батарея

Характеристики
Объем 3700 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (11 Вт)
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (45% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:20 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:02 ч.
Просмотр видео 09:03 ч.
Игры 04:39 ч.
Режим ожидания 81 ч.
Общая автономность
23:13 ч.

В плане автономной работы смартфон существенно уступает ближайшим конкурентам по причине намного менее емкой батареи. Можно сказать, что она заряжается быстро, но от одного заряда смартфон способен проработать всего несколько часов. Некоторым пользователям этого будет мало, чтобы не подзаряжать аппарат, например, на работе.

60

Камеры

Спецификации и тестирование камер Pixel 4 XL
Основная камера
Матрица 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 2 (12.2 МП + 16 МП)
Основной объектив - 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 45 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 22 мм
Размер пикселя 1.22 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.09"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Цвета на фотографиях почти всегда соответствуют действительности. Детализация у снимков хорошая, но появляются шумы в тенях, что мы сразу заметили. Телеобъектив по качеству не уступает основному объективу, однако в некоторых ситуациях уровень детализации может показаться ниже. Среди конкурентов Pixel 4 XL делает лучшие портретные снимки, используя дополнительный объектив.

83

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
2G сети GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500 / 5200 / 3500 / 600
3G сети UMTS 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100
4G сети LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500 / 5200 / 3500 / 600
Поддержка 5G Нет
84

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
84.3 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Адаптер USB Type-A на Type-C
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Pixel 4 XL могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.8 из 5 баллов (5 голосов)

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