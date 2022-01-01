Google Pixel 4 XL
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Дисплей имеет первоклассную точность цветопередачи
- Частота обновления панели повышена до 90 Гц
- Отличная камера с оптическим стабилизатором изображения
- Своеобразный дизайн с защитой от влаги
- Сканер лица работает быстро и без сбоев
- Автономность заметно хуже, чем у конкурентов
- Нет сверхширокоугольной съемки
- нельзя увеличить объем памяти с помощью карты памяти
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Гугл Пиксель 4 XL
Экран
|Тип
|POLED
|Размер
|6.3 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3040 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|Плотность пикселей
|537 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|81.3%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|99.9%
|ШИМ (PWM)
|367 Гц
|Время отклика
|3.4 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
Google Pixel 4 XL гордится своим POLED-дисплеем с отличной калибровкой цветов. Он имеет повышенную частоту обновления до 90 Гц, и хоть в ней нет необходимости, но плавность работы смартфона заметно лучше, чем на 60 Гц. Его нельзя назвать самым ярким даже среди смартфонов среднего сегмента, но в повседневном использовании нареканий нет никаких.
Дизайн и корпус
|Высота
|160.4 мм
|Ширина
|75.1 мм
|Толщина
|8.2 мм
|Вес
|193 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Оранжевый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 855
|Макс. частота
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
|Кэш L3
|2 МБ
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 640
|Частота GPU
|585 МГц
|FLOPS
|~899 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
|CPU
|128136
|GPU
|189753
|Memory
|66195
|UX
|126523
|Total score
|514621
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10 (С обновлением до Android 12)
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|3700 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (11 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (45% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|Веб-серфинг
|08:02 ч.
|Просмотр видео
|09:03 ч.
|Игры
|04:39 ч.
|Режим ожидания
|81 ч.
В плане автономной работы смартфон существенно уступает ближайшим конкурентам по причине намного менее емкой батареи. Можно сказать, что она заряжается быстро, но от одного заряда смартфон способен проработать всего несколько часов. Некоторым пользователям этого будет мало, чтобы не подзаряжать аппарат, например, на работе.
Камеры
|Матрица
|12.2 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|Количество объективов
|2 (12.2 МП + 16 МП)
|Основной объектив
|- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 45 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|22 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/3.09"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Цвета на фотографиях почти всегда соответствуют действительности. Детализация у снимков хорошая, но появляются шумы в тенях, что мы сразу заметили. Телеобъектив по качеству не уступает основному объективу, однако в некоторых ситуациях уровень детализации может показаться ниже. Среди конкурентов Pixel 4 XL делает лучшие портретные снимки, используя дополнительный объектив.
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|18
|2G сети
|GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500 / 5200 / 3500 / 600
|3G сети
|UMTS 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500 / 5200 / 3500 / 600
|Поддержка 5G
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Адаптер USB Type-A на Type-C