Хоть в Pixel 4a имеется основная камера на 12.2-мегапиксельный сенсор, он снимает отличные широкоугольные кадры. Его апертура f/1.7 позволяет делать ночные фотографии премиального качества. Фронталка тоже неплохая, и не стоит беспокоиться по поводу того, не будут ли снимки смазанными или слишком шумными.