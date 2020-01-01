Google Pixel 4a
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2020 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Небольшой, но качественный экран с эталонной контрастностью
- Камера обеспечивает четкие фото благодаря оптическому стабилизатору
- Снимает достойные 4K-видео
- Стереодинамики хорошего звучания
- Небольшой аккумулятор на 3140 мАч
- 128 ГБ встроенной памяти нельзя увеличить с помощью карты памяти
Технические характеристики
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|5.81 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|443 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|83.3%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|144 мм
|Ширина
|69.4 мм
|Толщина
|8.2 мм
|Вес
|143 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Просто черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Google Pixel 4a является упрощенной версией флагманского Pixel 4, дизайн которых выполнен в одинаковом стиле. Данный аппарат имеет расположенный на задней панели сканер отпечатков пальцев, превосходящий по скорости работы подэкранные датчики на флагманских моделях. Рамки смело можно назвать тонкими, а вместо большого выреза посередине дисплея, здесь используется круглый, расположенный в левом верхнем углу.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 730
|Архитектура
|2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 470)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10 (С обновлением до Android 11)
|Оболочка UI
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|15 ГБ
Батарея
|Объем
|3140 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:27 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 25 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Автономность далека от эталонной, поскольку емкость батареи составляет всего 3140 мАч, что не соответствует таким большим габаритам устройства. Благо в комплекте идет мощное зарядное устройство на 18 Вт, которое заряжает смартфон чуть более чем за час.
Камеры
|Матрица
|12.2 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (12.2 МП)
|Основной объектив
|- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|24 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Хоть в Pixel 4a имеется основная камера на 12.2-мегапиксельный сенсор, он снимает отличные широкоугольные кадры. Его апертура f/1.7 позволяет делать ночные фотографии премиального качества. Фронталка тоже неплохая, и не стоит беспокоиться по поводу того, не будут ли снимки смазанными или слишком шумными.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|15
|2G сети
|GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500 / 5200 / 3500 / 600
|3G сети
|UMTS 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500 / 5200 / 3500 / 600
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2020 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.37 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.39 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены на Google Pixel 4a
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