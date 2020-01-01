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Google Pixel 4a

Google Pixel 4a
Дисплей
79
Производительность
55
Батарея
65
Камера
61
Итоговая оценка
70
Класс Средний класс
Дата выхода Август 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Небольшой, но качественный экран с эталонной контрастностью
  • Камера обеспечивает четкие фото благодаря оптическому стабилизатору
  • Снимает достойные 4K-видео
  • Стереодинамики хорошего звучания
  • Небольшой аккумулятор на 3140 мАч
  • 128 ГБ встроенной памяти нельзя увеличить с помощью карты памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Гугл Пиксель 4а
79

Экран

Тип OLED
Размер 5.81 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 443 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.3%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
788 нит
53

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Google Pixel 4a
Инфо
Высота 144 мм
Ширина 69.4 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 143 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Просто черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.3%

Google Pixel 4a является упрощенной версией флагманского Pixel 4, дизайн которых выполнен в одинаковом стиле. Данный аппарат имеет расположенный на задней панели сканер отпечатков пальцев, превосходящий по скорости работы подэкранные датчики на флагманских моделях. Рамки смело можно назвать тонкими, а вместо большого выреза посередине дисплея, здесь используется круглый, расположенный в левом верхнем углу.

55

Производительность

Все характеристики чипа Гугл Пиксель 4а и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 470)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 618
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2435
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6891
Geekbench 5 (одноядерный)
549
Geekbench 5 (многоядерный)
1620
AnTuTu Benchmark 7
203854
AnTuTu Benchmark 8
267321
83

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI Stock Android
Размер системы из коробки 15 ГБ
65

Батарея

Характеристики
Объем 3140 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:27 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 25 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:48 ч.
Время просмотра видео
12:17 ч.
Время разговора (3G)
22:45 ч.

Автономность далека от эталонной, поскольку емкость батареи составляет всего 3140 мАч, что не соответствует таким большим габаритам устройства. Благо в комплекте идет мощное зарядное устройство на 18 Вт, которое заряжает смартфон чуть более чем за час.

61

Камеры

Спецификации и тестирование камер Pixel 4a
Основная камера
Матрица 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (12.2 МП)
Основной объектив - 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Хоть в Pixel 4a имеется основная камера на 12.2-мегапиксельный сенсор, он снимает отличные широкоугольные кадры. Его апертура f/1.7 позволяет делать ночные фотографии премиального качества. Фронталка тоже неплохая, и не стоит беспокоиться по поводу того, не будут ли снимки смазанными или слишком шумными.

86

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat 15
2G сети GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500 / 5200 / 3500 / 600
3G сети UMTS 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100
4G сети LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500 / 5200 / 3500 / 600
74

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Август 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.37 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Pixel 4a могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Google Pixel 4a

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (15 голосов)

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