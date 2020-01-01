Google Pixel 4a 5G Дисплей 77 Производительность 59 Батарея 81 Камера 64 Итоговая оценка 71 Класс Средний класс Дата выхода Сентябрь 2020 года Дата начала продаж Ноябрь 2020 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки HDR-экран с высоким разрешением

Фотографии получаются четкими с естественной цветопередачей

Быстрый процессор Snapdragon, подходящий для игр

Фронтальная камера снимает хорошо

Большой аккумулятор с быстрой зарядкой в комплекте Сканер отпечатков пальцев находится сзади – неудобное расположение

Только один вариант памяти – 128 ГБ

Не поддерживает карты памяти

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Гугл Пиксель 4а 5G

77 Экран Тип OLED Размер 6.2 дюймов Разрешение 1080 x 2340 пикселей Соотношение сторон 19.5:9 Плотность пикселей 413 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Да, HDR10 Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Соотношение экрана к корпусу 84.1% Особенности - Always-On Display Тестирование дисплея Цветовой охват sRGB 96.9% ШИМ (PWM) 250 Гц Время отклика 6.4 мс Контрастность ∞ Бесконечная Максимальная яркость 694 нит

53 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Google Pixel 4a 5G Высота 153.9 мм Ширина 74 мм Толщина 8.2 мм Вес 168 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Просто черный Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Соотношение экрана к корпусу 84.1%

59 Производительность Все характеристики чипа Гугл Пиксель 4а 5G и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (1 + 1 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)

- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)

- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76) Размер транзистора 7 нанометров Графика Adreno 620 Частота GPU 750 МГц FLOPS ~582 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти No Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 585 Geekbench 5 (многоядерный) 1778 AnTuTu Benchmark 8 313542

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI Stock Android Размер системы из коробки 14.8 ГБ

81 Батарея Характеристики Объем 3885 мАч Мощность зарядки 18 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (45% за 30 минут) Время полной зарядки 1:40 ч.

64 Камеры Спецификации и тестирование камер Pixel 4a 5G Основная камера Матрица 12.2 мегапикселей Разрешение фото 4000 x 3000 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 107° Количество объективов 2 (12.2 МП + 16 МП) Основной объектив - 12.2 МП

- Апертура: f/1.7

- Фокусное расстояние: 27 мм

- Размер пикселя: 1.4 микрон

- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 16 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1 микрон

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Апертура f/2.0 Фокусное расстояние 24 мм Размер пикселя 1.12 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/4" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

89 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 3.1 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Да Гибридный слот Нет LTE Cat * 24 2G сети GSM 850/900/1800/1900 3G сети WCDMA 850/900/1700/1900/2100 4G сети 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 Поддержка 5G Да

81 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет Тесты динамиков Максимальная громкость 90.5 дБ

Другое Класс Средний класс Дата выхода Сентябрь 2020 года Дата начала продаж Ноябрь 2020 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Адаптер питания

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Pixel 4a 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Google Pixel 4a 5G