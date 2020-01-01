Google Pixel 4a 5G
Дисплей
77
Производительность
59
Батарея
81
Камера
64
Итоговая оценка
71
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- HDR-экран с высоким разрешением
- Фотографии получаются четкими с естественной цветопередачей
- Быстрый процессор Snapdragon, подходящий для игр
- Фронтальная камера снимает хорошо
- Большой аккумулятор с быстрой зарядкой в комплекте
- Сканер отпечатков пальцев находится сзади – неудобное расположение
- Только один вариант памяти – 128 ГБ
- Не поддерживает карты памяти
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Гугл Пиксель 4а 5G
77
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.2 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|413 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|84.1%
|Особенности
|- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|96.9%
|ШИМ (PWM)
|250 Гц
|Время отклика
|6.4 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
Максимальная яркость
694 нит
53
Дизайн и корпус
|Высота
|153.9 мм
|Ширина
|74 мм
|Толщина
|8.2 мм
|Вес
|168 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Просто черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
84.1%
59
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 765G
|Макс. частота
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 1 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 620
|Частота GPU
|750 МГц
|FLOPS
|~582 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
585
Geekbench 5 (многоядерный)
1778
AnTuTu Benchmark 8
313542
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|14.8 ГБ
81
Батарея
|Объем
|3885 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (45% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
64
Камеры
|Матрица
|12.2 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|107°
|Количество объективов
|2 (12.2 МП + 16 МП)
|Основной объектив
|- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|24 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
89
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|24
|2G сети
|GSM 850/900/1800/1900
|3G сети
|WCDMA 850/900/1700/1900/2100
|4G сети
|1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71
|Поддержка 5G
|Да
81
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
90.5 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Pixel 4a 5G могут отличаться в зависимости от региона.