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Google Pixel 4a 5G

Google Pixel 4a 5G
Дисплей
77
Производительность
59
Батарея
81
Камера
64
Итоговая оценка
71
Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • HDR-экран с высоким разрешением
  • Фотографии получаются четкими с естественной цветопередачей
  • Быстрый процессор Snapdragon, подходящий для игр
  • Фронтальная камера снимает хорошо
  • Большой аккумулятор с быстрой зарядкой в комплекте
  • Сканер отпечатков пальцев находится сзади – неудобное расположение
  • Только один вариант памяти – 128 ГБ
  • Не поддерживает карты памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Гугл Пиксель 4а 5G
77

Экран

Тип OLED
Размер 6.2 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 413 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.1%
Особенности - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.9%
ШИМ (PWM) 250 Гц
Время отклика 6.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
694 нит
53

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Google Pixel 4a 5G
Высота 153.9 мм
Ширина 74 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 168 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Просто черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
84.1%
59

Производительность

Все характеристики чипа Гугл Пиксель 4а 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 1 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 620
Частота GPU 750 МГц
FLOPS ~582 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
585
Geekbench 5 (многоядерный)
1778
AnTuTu Benchmark 8
313542
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI Stock Android
Размер системы из коробки 14.8 ГБ
81

Батарея

Характеристики
Объем 3885 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (45% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч.
64

Камеры

Спецификации и тестирование камер Pixel 4a 5G
Основная камера
Матрица 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 107°
Количество объективов 2 (12.2 МП + 16 МП)
Основной объектив - 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
89

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 24
2G сети GSM 850/900/1800/1900
3G сети WCDMA 850/900/1700/1900/2100
4G сети 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71
Поддержка 5G Да
81

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
90.5 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Pixel 4a 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Google Pixel 4a 5G

Оценка пользователей

2.5 из 5 баллов (2 голосов)

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