Встроенный аккумулятор на 4080 мАч хорошо показывает себя даже под нагрузкой, комплектная зарядка может зарядить его менее чем за 2 часа, что считается средним результатом. Новшеством смартфона стала реверсивная зарядка, но также есть достаточно мощная беспроводная.