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Google Pixel 5

Google Pixel 5
Дисплей
86
Производительность
63
Батарея
91
Камера
69
Итоговая оценка
77
Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Дисплей премиального качества с частотой обновления 90 Гц
  • Превосходная камера, которая имеет оптический стабилизатор
  • Большой аккумулятор с функцией реверсивной зарядки
  • Стереодинамики играют громко и без хрипов
  • Поддерживает eSIM
  • Камера лишена оптического приближения объектов
  • Вместо сканера лица здесь используется устаревший датчик отпечатков пальцев на задней панели

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Гугл Пиксель 5
86

Экран

Тип OLED
Размер 6 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 432 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 85.9%
Особенности - Always-On Display
79

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Google Pixel 5
Инфо
Высота 144.7 мм
Ширина 70.4 мм
Толщина 8 мм
Вес 144.7 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Мятный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
85.9%

Внешне Pixel 5 выглядит очень привлекательно, так как рамки вокруг экрана стали заметно меньше. Вместо сканера лица Face ID производитель установил датчик отпечатков пальцев, что является шагом назад. Круглый вырез в левом верхнем углу отлично вписывается в общую концепцию и со временем он перестает быть заметным.

63

Производительность

Все характеристики чипа Гугл Пиксель 5 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G
Архитектура 1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475 Prime), 1 ядро по 2.2 ГГц (Kryo 475 Gold), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 475 Silver)
CPU ядер 8
Частота 2400 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 620
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2831
Geekbench 4.4 (многоядерный)
7655
Geekbench 5 (одноядерный)
597
Geekbench 5 (многоядерный)
1818
AnTuTu Benchmark 8
320768
83

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI Stock Android
91

Батарея

Характеристики
Объем 4080 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:45 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Да
Реверсивная зарядка Да

Встроенный аккумулятор на 4080 мАч хорошо показывает себя даже под нагрузкой, комплектная зарядка может зарядить его менее чем за 2 часа, что считается средним результатом. Новшеством смартфона стала реверсивная зарядка, но также есть достаточно мощная беспроводная.

69

Камеры

Спецификации и тестирование камер Pixel 5
Основная камера
Матрица 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 4290 x 2800
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 107°
Количество объективов 2 (12.2 МП + 16 MP)
Основной объектив - 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/4.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

В смартфоне больше нет возможности оптического приближения, но качество фотографий стала лучше, несмотря на то, что основной модуль на 12.2 МП остался прежним. Вместо телеобъектива здесь установлен сверхширокоугольный, который тоже может удивить детализацией фотографий.

77

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 1
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat 15
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71
66

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.96 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Pixel 5 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Google Pixel 5

Оценка пользователей

5 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Олег 17 октября 2020 08:25
Флагман 2020 и память ufc 2.1?? Что за плевок в лицо? Все остальныеипроизводители ставят 3.1 уже.
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