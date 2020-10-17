Google Pixel 5
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Дисплей премиального качества с частотой обновления 90 Гц
- Превосходная камера, которая имеет оптический стабилизатор
- Большой аккумулятор с функцией реверсивной зарядки
- Стереодинамики играют громко и без хрипов
- Поддерживает eSIM
- Камера лишена оптического приближения объектов
- Вместо сканера лица здесь используется устаревший датчик отпечатков пальцев на задней панели
Технические характеристики
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|432 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|85.9%
|Особенности
|- Always-On Display
Дизайн и корпус
|Высота
|144.7 мм
|Ширина
|70.4 мм
|Толщина
|8 мм
|Вес
|144.7 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Мятный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Внешне Pixel 5 выглядит очень привлекательно, так как рамки вокруг экрана стали заметно меньше. Вместо сканера лица Face ID производитель установил датчик отпечатков пальцев, что является шагом назад. Круглый вырез в левом верхнем углу отлично вписывается в общую концепцию и со временем он перестает быть заметным.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 765G
|Архитектура
|1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475 Prime), 1 ядро по 2.2 ГГц (Kryo 475 Gold), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 475 Silver)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2400 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 620
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|Stock Android
Батарея
|Объем
|4080 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:45 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 40 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да
|Реверсивная зарядка
|Да
Встроенный аккумулятор на 4080 мАч хорошо показывает себя даже под нагрузкой, комплектная зарядка может зарядить его менее чем за 2 часа, что считается средним результатом. Новшеством смартфона стала реверсивная зарядка, но также есть достаточно мощная беспроводная.
Камеры
|Матрица
|12.2 мегапикселей
|Разрешение фото
|4290 x 2800
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|107°
|Количество объективов
|2 (12.2 МП + 16 MP)
|Основной объектив
|- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|24 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/4.0"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
В смартфоне больше нет возможности оптического приближения, но качество фотографий стала лучше, несмотря на то, что основной модуль на 12.2 МП остался прежним. Вместо телеобъектива здесь установлен сверхширокоугольный, который тоже может удивить детализацией фотографий.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|1
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|15
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|4G сети
|4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.96 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.39 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя