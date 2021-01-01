Google Pixel 5a 5G
Дисплей
73
Производительность
67
Батарея
90
Камера
62
Итоговая оценка
72
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2021 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Достойная основная камера с оптической стабилизацией и сверхширокоугольной съемкой
- Премиальный OLED-дисплей с поддержкой HDR10
- Есть влагозащита по стандарту IP67
- Большая батарея с поддержкой Quick Charge
- Имеются стереодинамики
- Не поддерживает карты памяти MicroSD
- Нет беспроводной зарядки батареи
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Гугл Пиксель 5a 5G
73
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.34 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|415 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|85%
|Особенности
|- Always-On Display
74
Дизайн и корпус
|Высота
|154.9 мм
|Ширина
|73.7 мм
|Толщина
|7.6 мм
|Вес
|183 грамма
|Водонепроницаемость
|IP67
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
85%
67
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 765G
|Макс. частота
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 1 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 620
|Частота GPU
|750 МГц
|FLOPS
|~582 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
645
Geekbench 5 (многоядерный)
1947
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|Stock Android
90
Батарея
|Объем
|4680 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
62
Камеры
|Матрица
|12.2 мегапикселей
|Разрешение фото
|4290 x 2800
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|Количество объективов
|2 (12.2 МП + 16 МП)
|Основной объектив
|- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|24 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/4.0"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
83
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|15
|2G сети
|GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz
|3G сети
|UMTS/HSPA+/HSDPA 1/2/4/5/8
|4G сети
|LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/38/39/40/41/42/46/48/66/71
|Поддержка 5G
|Да
85
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2021 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Pixel 5a 5G могут отличаться в зависимости от региона.