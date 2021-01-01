Google Pixel 5a 5G Дисплей 73 Производительность 67 Батарея 90 Камера 62 Итоговая оценка 72 Класс Средний класс Дата выхода Август 2021 года Дата начала продаж Октябрь 2020 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Достойная основная камера с оптической стабилизацией и сверхширокоугольной съемкой

Премиальный OLED-дисплей с поддержкой HDR10

Есть влагозащита по стандарту IP67

Большая батарея с поддержкой Quick Charge

Имеются стереодинамики Не поддерживает карты памяти MicroSD

Нет беспроводной зарядки батареи

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Гугл Пиксель 5a 5G

73 Экран Тип OLED Размер 6.34 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 19.5:9 Плотность пикселей 415 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Да, HDR10 Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Соотношение экрана к корпусу 85% Особенности - Always-On Display

74 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Google Pixel 5a 5G Высота 154.9 мм Ширина 73.7 мм Толщина 7.6 мм Вес 183 грамма Водонепроницаемость IP67 Материал задней панели Металл Материал рамки Металл Доступные цвета Черный Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Соотношение экрана к корпусу 85%

67 Производительность Все характеристики чипа Гугл Пиксель 5a 5G и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (1 + 1 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)

- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)

- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76) Размер транзистора 7 нанометров Графика Adreno 620 Частота GPU 750 МГц FLOPS ~582 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 645 Geekbench 5 (многоядерный) 1947

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI Stock Android

90 Батарея Характеристики Объем 4680 мАч Мощность зарядки 18 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

62 Камеры Спецификации и тестирование камер Pixel 5a 5G Основная камера Матрица 12.2 мегапикселей Разрешение фото 4290 x 2800 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 119° Количество объективов 2 (12.2 МП + 16 МП) Основной объектив - 12.2 МП

- Апертура: f/1.7

- Фокусное расстояние: 27 мм

- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 16 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Апертура f/2.0 Фокусное расстояние 24 мм Размер пикселя 1.12 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/4.0" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

83 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 3.1 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Да Гибридный слот Нет LTE Cat * 15 2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz 3G сети UMTS/HSPA+/HSDPA 1/2/4/5/8 4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/38/39/40/41/42/46/48/66/71 Поддержка 5G Да

85 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Август 2021 года Дата начала продаж Октябрь 2020 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство (18 Вт)

- Кабель USB Type-C

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Pixel 5a 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Google Pixel 5a 5G