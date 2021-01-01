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Google Pixel 5a 5G

Google Pixel 5a 5G
Дисплей
73
Производительность
67
Батарея
90
Камера
62
Итоговая оценка
72
Класс Средний класс
Дата выхода Август 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Достойная основная камера с оптической стабилизацией и сверхширокоугольной съемкой
  • Премиальный OLED-дисплей с поддержкой HDR10
  • Есть влагозащита по стандарту IP67
  • Большая батарея с поддержкой Quick Charge
  • Имеются стереодинамики
  • Не поддерживает карты памяти MicroSD
  • Нет беспроводной зарядки батареи

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Гугл Пиксель 5a 5G
73

Экран

Тип OLED
Размер 6.34 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 415 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 85%
Особенности - Always-On Display
74

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Google Pixel 5a 5G
Высота 154.9 мм
Ширина 73.7 мм
Толщина 7.6 мм
Вес 183 грамма
Водонепроницаемость IP67
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
85%
67

Производительность

Все характеристики чипа Гугл Пиксель 5a 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 1 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 620
Частота GPU 750 МГц
FLOPS ~582 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
645
Geekbench 5 (многоядерный)
1947
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63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI Stock Android
90

Батарея

Характеристики
Объем 4680 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
62

Камеры

Спецификации и тестирование камер Pixel 5a 5G
Основная камера
Матрица 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 4290 x 2800
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 2 (12.2 МП + 16 МП)
Основной объектив - 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/4.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
83

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 15
2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz
3G сети UMTS/HSPA+/HSDPA 1/2/4/5/8
4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/38/39/40/41/42/46/48/66/71
Поддержка 5G Да
85

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Август 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Pixel 5a 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Google Pixel 5a 5G

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

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