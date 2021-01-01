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Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 6 Pro
Дисплей
97
Производительность
84
Батарея
93
Камера
74
Итоговая оценка
84
Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Большой 120-герцовый дисплей существенно улучшает плавность работы
  • Оснащен достойным телеобъективом с 4-кратным оптическим зумом
  • Имеет защиту от влаги по стандарту IP68
  • Есть поддержка беспроводной и обратной беспроводной зарядки
  • Характеризуется тонкими рамками и аккуратным вырезом круглой формы
  • Встроенный в экран сканер отпечатков пальцев работает без нареканий
  • В комплекте нет зарядного устройства
  • Отсутствует 3.5 мм разъем и слот для карты памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Гугл Пиксель 6 Про
97

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.71 дюймов
Разрешение 1440 x 3120 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 512 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 88.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
792 нит
81

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Google Pixel 6 Pro
Высота 163.9 мм
Ширина 75.9 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 210 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Белый, Желтый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
88.8%
84

Производительность

Все характеристики чипа Гугл Пиксель 6 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Google Tensor
Макс. частота 2800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Mali-G78 MP20
Частота GPU 848 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1036
Geekbench 5 (многоядерный)
2788
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI Stock Android
93

Батарея

Характеристики
Объем 5003 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (23 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
74

Камеры

Спецификации и тестирование камер Pixel 6 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800
Зум Оптический, 4x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 114°
Количество объективов 3 (50 МП + 48 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 104 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 11.1 мегапикселей
Разрешение фото 3840 x 2880
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм
Размер пикселя 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS
94

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
2G сети GSM Quad-band (850, 900, 1800, 1900 MHz)
3G сети UMTS/HSPA+ 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19
4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/38/39/40/41/42/46/48/66/71
Поддержка 5G Да
82

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Pixel 6 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Google Pixel 6 Pro

Оценка пользователей

3.3 из 5 баллов (12 голосов)

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