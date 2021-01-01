Google Pixel 6 Pro Дисплей 97 Производительность 84 Батарея 93 Камера 74 Итоговая оценка 84 Класс Флагман Дата выхода Октябрь 2021 года Дата начала продаж Октябрь 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Большой 120-герцовый дисплей существенно улучшает плавность работы

Оснащен достойным телеобъективом с 4-кратным оптическим зумом

Имеет защиту от влаги по стандарту IP68

Есть поддержка беспроводной и обратной беспроводной зарядки

Характеризуется тонкими рамками и аккуратным вырезом круглой формы

Встроенный в экран сканер отпечатков пальцев работает без нареканий В комплекте нет зарядного устройства

Отсутствует 3.5 мм разъем и слот для карты памяти

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Гугл Пиксель 6 Про

97 Экран Тип AMOLED Размер 6.71 дюймов Разрешение 1440 x 3120 пикселей Соотношение сторон 19.5:9 Плотность пикселей 512 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 88.8% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Максимальная яркость 792 нит

81 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Google Pixel 6 Pro Высота 163.9 мм Ширина 75.9 мм Толщина 8.9 мм Вес 210 граммов Водонепроницаемость IP68 Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Белый, Желтый, Черный Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 88.8%

84 Производительность Все характеристики чипа Гугл Пиксель 6 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Google Tensor Макс. частота 2800 МГц CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55

- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76

- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1 Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 5 нанометров Графика Mali-G78 MP20 Частота GPU 848 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1036 Geekbench 5 (многоядерный) 2788

63 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI Stock Android

93 Батарея Характеристики Объем 5003 мАч Мощность зарядки 30 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (23 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)

74 Камеры Спецификации и тестирование камер Pixel 6 Pro Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8700 x 5800 Зум Оптический, 4x Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 114° Количество объективов 3 (50 МП + 48 МП + 12 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 1.2 микрон

- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)

- Лазерный автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 48 МП

- Апертура: f/3.5

- Фокусное расстояние: 104 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.25 микрон

- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 11.1 мегапикселей Разрешение фото 3840 x 2880 Апертура f/2.0 Фокусное расстояние 24 мм Размер пикселя 1.22 микрон Тип сенсора CMOS Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

94 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 3.1 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Да Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 2G сети GSM Quad-band (850, 900, 1800, 1900 MHz) 3G сети UMTS/HSPA+ 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/38/39/40/41/42/46/48/66/71 Поддержка 5G Да

82 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Октябрь 2021 года Дата начала продаж Октябрь 2021 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Pixel 6 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Google Pixel 6 Pro