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Google Pixel Fold

Google Pixel Fold
  • Дисплей: 7.6" OLED - 1840 x 2208
  • Чип: Google Tensor G2
  • Камера: 3 (48 MP + 10.8 MP + 10.8 MP)
  • Батарея: 4821 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 283 г.

Обзор

Дисплей
86
Камера
75
Производительность
66
Игры
88*
Батарея
84*
Коммуникации
86
Итоговая оценка
76*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Отличается от обычных смартфонов наличием двух больших дисплеев
  • Камера получила 5-кратный оптический зум и флагманскую стабилизацию изображения
  • Оснащен лазерным автофокусом, который работает мгновенно
  • Защищен от попадания влаги по стандарту IPX8
  • Поддерживает беспроводную зарядку
  • Стереодинамики имеют достойное звучание
  • Зарядное устройство придется покупать отдельно
  • Топовая конфигурация всего на 512 ГБ стоит почти 2000 долларов

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Google Pixel Fold

Экран

Тип OLED
Размер 7.6 дюймов
Разрешение 1840 x 2208 пикселей
Плотность пикселей 378 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость 1200 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1450 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 82.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Google Pixel Fold
Высота 158.7 мм
Ширина 139.7 мм
Толщина 5.8 мм
Вес 283 грамма
Водонепроницаемость IPX8
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Серий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
82.7%

Производительность

Все характеристики чипа Google Pixel Fold и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Google Tensor G2
Макс. частота 2850 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Mali-G710 MP7
Частота GPU 850 МГц
FLOPS ~1153 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1096
Geekbench 5 (многоядерный)
3293
AnTuTu Benchmark 9
761038
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13

Батарея

Объем 4821 мАч
Макс. мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (20 Вт)
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да

Камеры

Спецификации и тестирование камер Pixel Fold
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Оптический, 5x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 121°
Количество объективов 3 (48 МП + 10.8 МП + 10.8 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2"
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10.8 МП
- Апертура: f/3.1
- Фокусное расстояние: 112 мм
- Сенсор: 1/3.1"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 10.8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/3"
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм
Размер сенсора 1/4"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 1
Тип SIM Nano
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
2G сети GSM/EDGE: Quad-band (850, 900, 1800, 1900 MHz)
3G сети UMTS/HSPA+/HSDPA Bands 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19
4G сети LTE Bands B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32/38/39/40/41/42/46/48/66/71
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Май 2023 года
Дата начала продаж Июнь 2023 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Pixel Fold могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

5 из 5 баллов (1 голосов)

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