Google Pixel Fold
- Дисплей: 7.6" OLED - 1840 x 2208
- Чип: Google Tensor G2
- Камера: 3 (48 MP + 10.8 MP + 10.8 MP)
- Батарея: 4821 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 283 г.
Обзор
Дисплей
86
Камера
75
Производительность
66
Игры
88*
Батарея
84*
Коммуникации
86
Итоговая оценка
76*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- Отличается от обычных смартфонов наличием двух больших дисплеев
- Камера получила 5-кратный оптический зум и флагманскую стабилизацию изображения
- Оснащен лазерным автофокусом, который работает мгновенно
- Защищен от попадания влаги по стандарту IPX8
- Поддерживает беспроводную зарядку
- Стереодинамики имеют достойное звучание
- Зарядное устройство придется покупать отдельно
- Топовая конфигурация всего на 512 ГБ стоит почти 2000 долларов
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Google Pixel Fold
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|7.6 дюймов
|Разрешение
|1840 x 2208 пикселей
|Плотность пикселей
|378 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|1200 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1450 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|82.7%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Дизайн и корпус
|Высота
|158.7 мм
|Ширина
|139.7 мм
|Толщина
|5.8 мм
|Вес
|283 грамма
|Водонепроницаемость
|IPX8
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Серий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
82.7%
Производительность
|Чипсет
|Google Tensor G2
|Макс. частота
|2850 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
|Кэш L3
|4 МБ
|Размер транзистора
|5 нанометров
|Графика
|Mali-G710 MP7
|Частота GPU
|850 МГц
|FLOPS
|~1153 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1096
Geekbench 5 (многоядерный)
3293
AnTuTu Benchmark 9
761038
Рейтинг AnTuTu Benchmark - 155 место
Память
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
Батарея
|Объем
|4821 мАч
|Макс. мощность зарядки
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (20 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 5x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|121°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 10.8 МП + 10.8 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2"
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 10.8 МП
- Апертура: f/3.1
- Фокусное расстояние: 112 мм
- Сенсор: 1/3.1"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 10.8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/3"
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|24 мм
|Размер сенсора
|1/4"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|1
|Тип SIM
|Nano
|Поддержка eSIM*
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|2G сети
|GSM/EDGE: Quad-band (850, 900, 1800, 1900 MHz)
|3G сети
|UMTS/HSPA+/HSDPA Bands 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19
|4G сети
|LTE Bands B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32/38/39/40/41/42/46/48/66/71
|Поддержка 5G
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2023 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2023 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Pixel Fold могут отличаться в зависимости от региона.