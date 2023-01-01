Главная > Смартфоны Honor > Honor 70 Lite: цена, технические характеристики и отзывы

Honor 70 Lite

Honor 70 Lite
  • Дисплей: 6.5" TFT LCD - 720 x 1600
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 480 Plus
  • Камера: 3 (50 MP + 2 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 12
  • Вес: 194 г.

Обзор

Дисплей
62
Производительность
33
Батарея
77
Камера
56
Коммуникации
75
Итоговая оценка
58

Преимущества и недостатки

  • Неплохой по быстродействию процессор, поддерживающий работы в сети 5G
  • Большой 90-герцовый дисплей
  • Удобно разблокировать экран с помощью бокового сканера отпечатков пальцев
  • Емкая батарея с поддержкой быстрой зарядки
  • Экран имеет недостаточно высокую яркость для комфортного использования смартфона
  • Отсутствует сверхширокоугольная оптика в основной камере
  • Нет гироскопа

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 70 Лайт
62

Экран

Тип TFT LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 450 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83%
47

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Honor 70 Lite
Высота 163.66 мм
Ширина 75.13 мм
Толщина 8.68 мм
Вес 194 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Серебристый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83%
33

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор 70 Лайт и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 480 Plus
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 619
Частота GPU 825 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
519
Geekbench 5 (многоядерный)
1671
AnTuTu Benchmark 9
340025
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ
62

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI Magic UI 6.1
77

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
56

Камеры

Спецификации и тестирование камер 70 Lite
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
75

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Да
59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Март 2023 года
Дата начала продаж Март 2023 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации 70 Lite могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Honor 70 Lite vs Samsung Galaxy A14 5G
2. Honor 70 Lite vs Xiaomi Redmi 12C
3. Honor 70 Lite vs Xiaomi Poco C50
4. Honor 70 Lite vs Honor X9a
5. Honor 70 Lite vs Honor Magic 5 Lite
6. Honor 70 Lite vs Honor X7a
7. Honor 70 Lite vs Honor X8a
Сравнить другие смартфоны (1000+)

Написать отзыв

Promotion
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры