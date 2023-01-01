Honor 70 Lite Дисплей: 6.5" TFT LCD - 720 x 1600

6.5" TFT LCD - 720 x 1600 Чип: Qualcomm Snapdragon 480 Plus

Qualcomm Snapdragon 480 Plus Камера: 3 (50 MP + 2 MP + 2 MP)

3 (50 MP + 2 MP + 2 MP) Батарея: 5000 мАч

5000 мАч OS: Android 12

Android 12 Вес: 194 г.

Обзор Дисплей 62 Производительность 33 Батарея 77 Камера 56 Коммуникации 75 Итоговая оценка 58

Преимущества и недостатки Неплохой по быстродействию процессор, поддерживающий работы в сети 5G

Неплохой по быстродействию процессор, поддерживающий работы в сети 5G Большой 90-герцовый дисплей

Большой 90-герцовый дисплей Удобно разблокировать экран с помощью бокового сканера отпечатков пальцев

Удобно разблокировать экран с помощью бокового сканера отпечатков пальцев Емкая батарея с поддержкой быстрой зарядки Экран имеет недостаточно высокую яркость для комфортного использования смартфона

Экран имеет недостаточно высокую яркость для комфортного использования смартфона Отсутствует сверхширокоугольная оптика в основной камере

Отсутствует сверхширокоугольная оптика в основной камере Нет гироскопа

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 70 Лайт

62 Экран Тип TFT LCD Размер 6.5 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 270 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Адаптивная частота обновления Нет Макс. заявленная яркость 450 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 83%

47 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Honor 70 Lite Высота 163.66 мм Ширина 75.13 мм Толщина 8.68 мм Вес 194 грамма Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Серебристый, Черный Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 83%

33 Производительность Все характеристики чипа Хуавей Хонор 70 Лайт и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 480 Plus Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76) Размер транзистора 8 нанометров Графика Adreno 619 Частота GPU 825 МГц Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 519 Geekbench 5 (многоядерный) 1671 AnTuTu Benchmark 9 340025 Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

62 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI Magic UI 6.1

77 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 22.5 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

56 Камеры Спецификации и тестирование камер 70 Lite Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Апертура f/2.0 Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

75 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет Поддержка 5G Да

59 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Март 2023 года Дата начала продаж Март 2023 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации 70 Lite могут отличаться в зависимости от региона.