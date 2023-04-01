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Honor Magic 5 Ultimate

Honor Magic 5 Ultimate
  • Дисплей: 6.81" OLED - 1312 x 2848
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
  • Камера: 4 (50 MP + 50 MP + 50 MP)
  • Батарея: 5450 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 217 г.

Обзор

Дисплей
95
Производительность
90
Батарея
97
Камера
86
Коммуникации
89
Итоговая оценка
89

Преимущества и недостатки

  • Качественная панель с адаптивной частотой обновления
  • Прозводительная начинка, которая обеспечит смартфон высокой производительностью на несколько лет вперед
  • Продвинутая система камера с оптическим зумом, стабилизацией и лазерным автофокусом
  • Крупная батарея, которая может быстро заряжать как по проводу, так и без него
  • Поддерживается разблокировка по лицу, как у iPhone
  • Достойная влагозащита
  • Доступен только один вариант памяти и нет поддержка карт памяти
  • Большой вес в 217 грамм создает дискомфорт при использовании смартфона

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор Мэджик 5 Ультимейт
95

Экран

Тип OLED
Размер 6.81 дюймов
Разрешение 1312 x 2848 пикселей
Соотношение сторон 19.54:9
Плотность пикселей 460 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да
Макс. заявленная яркость в HDR 1800 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass
Соотношение экрана к корпусу 91%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
87

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Honor Magic 5 Ultimate
Высота 162.9 мм
Ширина 76.7 мм
Толщина 8.8 мм
Вес 217 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
91%
90

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор Мэджик 5 Ультимейт и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 740
Частота GPU 680 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1431
Geekbench 5 (многоядерный)
4664
AnTuTu Benchmark 9
1201294
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5X
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0
Карта памяти Нет
68

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI MagicOS 7.1
97

Батарея

Характеристики
Объем 5450 мАч
Мощность зарядки 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да
86

Камеры

Спецификации и тестирование камер Magic 5 Ultimate
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Оптический, 3.5x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 122°
Количество объективов 4 (50 МП + 50 МП + 50 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/1.0", Sony IMX989 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 50 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.4", Sony IMX758 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.5", Sony (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4096 x 3072
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS
89

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да
79

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Март 2023 года
Дата начала продаж Март 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Пластиковый чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Magic 5 Ultimate могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.7 из 5 баллов (3 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) и Magic 5 Ultimate
2. iPhone 14 Pro Max и Magic 5 Ultimate
3. Galaxy S23 Ultra и Magic 5 Ultimate
4. Magic 5 Pro и Magic 5 Ultimate
Сравнить другие смартфоны (1000+)

Отзывы (1)

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Алахсей 01 апреля 2023 06:09
Сенсор основной камеры имеет размер 1/1. Фронтальная камера пишет видео в плоть до 4к 60 пс.
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