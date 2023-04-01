Honor Magic 5 Ultimate Дисплей: 6.81" OLED - 1312 x 2848

6.81" OLED - 1312 x 2848 Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Камера: 4 (50 MP + 50 MP + 50 MP)

4 (50 MP + 50 MP + 50 MP) Батарея: 5450 мАч

5450 мАч OS: Android 13

Android 13 Вес: 217 г.

Обзор Дисплей 95 Производительность 90 Батарея 97 Камера 86 Коммуникации 89 Итоговая оценка 89

Преимущества и недостатки Качественная панель с адаптивной частотой обновления

Качественная панель с адаптивной частотой обновления Прозводительная начинка, которая обеспечит смартфон высокой производительностью на несколько лет вперед

Прозводительная начинка, которая обеспечит смартфон высокой производительностью на несколько лет вперед Продвинутая система камера с оптическим зумом, стабилизацией и лазерным автофокусом

Продвинутая система камера с оптическим зумом, стабилизацией и лазерным автофокусом Крупная батарея, которая может быстро заряжать как по проводу, так и без него

Крупная батарея, которая может быстро заряжать как по проводу, так и без него Поддерживается разблокировка по лицу, как у iPhone

Поддерживается разблокировка по лицу, как у iPhone Достойная влагозащита Доступен только один вариант памяти и нет поддержка карт памяти

Доступен только один вариант памяти и нет поддержка карт памяти Большой вес в 217 грамм создает дискомфорт при использовании смартфона

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор Мэджик 5 Ультимейт

95 Экран Тип OLED Размер 6.81 дюймов Разрешение 1312 x 2848 пикселей Соотношение сторон 19.54:9 Плотность пикселей 460 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Адаптивная частота обновления Да Макс. заявленная яркость в HDR 1800 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass Соотношение экрана к корпусу 91% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming

87 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Honor Magic 5 Ultimate Высота 162.9 мм Ширина 76.7 мм Толщина 8.8 мм Вес 217 граммов Водонепроницаемость IP68 Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Оранжевый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 91%

90 Производительность Все характеристики чипа Хуавей Хонор Мэджик 5 Ультимейт и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Макс. частота 3200 МГц CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510

- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710

- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3 Кэш L3 8 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 740 Частота GPU 680 МГц Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1431 Geekbench 5 (многоядерный) 4664 AnTuTu Benchmark 9 1201294 Список Android-смартфонов в AnTuTu - 17 место Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 16 ГБ Тип памяти LPDDR5X Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 512 ГБ Тип накопителя UFS 4.0 Карта памяти Нет

68 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI MagicOS 7.1

97 Батарея Характеристики Объем 5450 мАч Мощность зарядки 66 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да

86 Камеры Спецификации и тестирование камер Magic 5 Ultimate Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 Зум Оптический, 3.5x Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Угол широкоугольного объектива 122° Количество объективов 4 (50 МП + 50 МП + 50 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.6

- Фокусное расстояние: 23 мм

- Размер пикселя: 1.4 микрон

- Сенсор: 1/1.0", Sony IMX989 (Exmor-RS CMOS)

- Лазерный автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 50 МП

- Апертура: f/3.0

- Фокусное расстояние: 90 мм

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/2.4", Sony IMX758 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 50 МП

- Апертура: f/2.0

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Сенсор: 1/2.5", Sony (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив Да Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 12 мегапикселей Разрешение фото 4096 x 3072 Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS

89 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 3.1 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

79 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Март 2023 года Дата начала продаж Март 2023 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер распознавания лица

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Пластиковый чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Magic 5 Ultimate могут отличаться в зависимости от региона.