Главная > Смартфоны Huawei > Huawei Honor 10: цена, технические характеристики и отзывы

Huawei Honor 10

Huawei Honor 10
Дисплей
61
Производительность
48
Батарея
63
Камера
58
Итоговая оценка
60
Класс Флагман
Дата выхода Апрель 2018 года
Дата начала продаж Апрель 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Экран с высоким контрастом
  • Многофункциональная камера
  • Быстродействие
  • Громкий динамик
  • Функциональная прошивка
  • Проблемный сканер отпечатков пальцев
  • Низкая детализация снимков
  • Плохое качество съемки в разрешении 1080p
  • Нет влагозащиты

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 10
61

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.84 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 19.9:9
Плотность пикселей 432 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 79.9%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
500 нит

Гаджет получил традиционный дизайн с вырезом в верхнем экране. Благодаря продуманному программному обеспечению EMUI такое решение не вызывает дискомфорта в ежедневном использовании.

55

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor 10
Инфо
Высота 149.6 мм
Ширина 71.2 мм
Толщина 7.7 мм
Вес 153 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Серый, Фиолетовый, Twilight
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
79.9%
48

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор 10 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 970
Архитектура 4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2360 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Mali-G72 MP12
GPU-ядер 12
Частота GPU 767 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1833 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1833
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6571
Geekbench 5 (одноядерный)
350
Geekbench 5 (многоядерный)
1496
AnTuTu Benchmark 7
212564
AnTuTu Benchmark 8
216013

Устройство основано на флагманском процессоре с прекрасной энергоэффективностью и производительностью. Оно показывает отличные результаты быстродействия как в повседневных задачах, так и играх. Хонор 10 тянет все новые игры на максимальных настройках графики, но он нагревается, как и другие аппараты после длительного использования.

67

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI EMUI 9.1
Размер системы из коробки 13 ГБ
63

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:15 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 45 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:50 ч.
Время просмотра видео
11:37 ч.
Время разговора (3G)
21:14 ч.
58

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor 10
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (16 МП + 24 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX498 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8"
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 5760 x 4312
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
73

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 18
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
88

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
69 дБ
Музыка
72 дБ
Звонок
87 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Апрель 2018 года
Дата начала продаж Апрель 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.79 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.15 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер Super Charger (5В/4.5A)
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Пленка на экран
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 10 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor 10

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (57 голосов)

Сравнения с конкурентами

Написать отзыв

Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях