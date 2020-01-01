Huawei Honor 10
Дисплей
61
Производительность
48
Батарея
63
Камера
58
Итоговая оценка
60
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Апрель 2018 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Экран с высоким контрастом
- Многофункциональная камера
- Быстродействие
- Громкий динамик
- Функциональная прошивка
- Проблемный сканер отпечатков пальцев
- Низкая детализация снимков
- Плохое качество съемки в разрешении 1080p
- Нет влагозащиты
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 10
61
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.84 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2280 пикселей
|Соотношение сторон
|19.9:9
|Плотность пикселей
|432 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|79.9%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
500 нит
Гаджет получил традиционный дизайн с вырезом в верхнем экране. Благодаря продуманному программному обеспечению EMUI такое решение не вызывает дискомфорта в ежедневном использовании.
55
Дизайн и корпус
|Высота
|149.6 мм
|Ширина
|71.2 мм
|Толщина
|7.7 мм
|Вес
|153 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый, Серый, Фиолетовый, Twilight
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
79.9%
48
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 970
|Архитектура
|4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2360 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP12
|GPU-ядер
|12
|Частота GPU
|767 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1833 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
1833
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6571
Geekbench 5 (одноядерный)
350
Geekbench 5 (многоядерный)
1496
AnTuTu Benchmark 7
212564
AnTuTu Benchmark 8
216013
Устройство основано на флагманском процессоре с прекрасной энергоэффективностью и производительностью. Оно показывает отличные результаты быстродействия как в повседневных задачах, так и играх. Хонор 10 тянет все новые игры на максимальных настройках графики, но он нагревается, как и другие аппараты после длительного использования.
Таблица смартфонов в AnTuTu 8 - 183 место
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|EMUI 9.1
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
63
Батарея
|Объем
|3400 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:15 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 45 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:50 ч.
Время просмотра видео
11:37 ч.
Время разговора (3G)
21:14 ч.
58
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (16 МП + 24 MP)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX498 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Монохромный объектив
|- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8"
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|5760 x 4312
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
73
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|18
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
88
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Тесты динамиков
Голос
69 дБ
Музыка
72 дБ
Звонок
87 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Апрель 2018 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.79 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.15 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер Super Charger (5В/4.5A)
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Пленка на экран
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 10 могут отличаться в зависимости от региона.
Цены на Huawei Honor 10
Оценка пользователей
Сравнения с конкурентами
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