Тесты в бенчмарках

Устройство основано на флагманском процессоре с прекрасной энергоэффективностью и производительностью. Оно показывает отличные результаты быстродействия как в повседневных задачах, так и играх. Хонор 10 тянет все новые игры на максимальных настройках графики, но он нагревается, как и другие аппараты после длительного использования.