Главная > Смартфоны Huawei > Huawei Honor 10 Lite: цена, технические характеристики и отзывы

Huawei Honor 10 Lite

Huawei Honor 10 Lite
Дисплей
62
Производительность
37
Батарея
62
Камера
55
Итоговая оценка
56
Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2018 года
Дата начала продаж Февраль 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Отличная эргономика — удобно пользоваться одной рукой
  • Неплохой дисплей с закругленными углами
  • Не самая лучшая автономная работа
  • Настраиваемый пользовательский интерфейс
  • Неважная сборка корпуса
  • Отсутствует быстрая зарядка
  • Небольшая емкость аккумулятора
  • Не умеет снимать 4K-видео

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 10 Лайт
62

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.21 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 415 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.1%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
441 нит

Дисплей диагональю 6.21 дюймов считается большим — привыкнуть не сложно, особенно учитывая все преимущества. Это яркая панель с хорошей плотностью пикселей, однако подсветка не равномерная, даже в новых смартфонах могут быть пятна по краям. Они видны только на темном фоне.

49

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor 10 Lite
Инфо
Высота 154.8 мм
Ширина 73.6 мм
Толщина 8 мм
Вес 162 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.1%

Honor 10 Lite получил современный внешний вид с переливающейся задней крышкой. В передней панели сверху есть отверстие для фронтальной камеры, и выглядит оно естественно — не мешает во время использования смартфона.

37

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор 10 Лайт и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G51 MP4
GPU-ядер 4
Частота GPU 1000 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1512
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5366
AnTuTu Benchmark 7
138067
AnTuTu Benchmark 8
147914
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI EMUI 9
Размер системы из коробки 9 ГБ
62

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:00 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:37 ч.
Время просмотра видео
11:15 ч.
Время разговора (3G)
28:16 ч.

Автономность Хуавей Хонор 10 Лайт относят к его недостаткам. Все дело в небольшой емкости батареи, из-за чего смартфон разряжается заметно быстрее, чем многие конкуренты. Быстрой зарядки нет, и это еще одна неприятность, с которой сталкиваются его владельцы.

55

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor 10 Lite
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 5632 x 4224
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.9 микрон
Тип сенсора BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
58

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 12
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
68

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
70 дБ
Музыка
73 дБ
Звонок
87 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2018 года
Дата начала продаж Февраль 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 10 Lite могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor 10 Lite

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (60 голосов)

Сравнения с конкурентами

Написать отзыв

Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях