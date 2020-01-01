Тесты дисплея

Дисплей диагональю 6.21 дюймов считается большим — привыкнуть не сложно, особенно учитывая все преимущества. Это яркая панель с хорошей плотностью пикселей, однако подсветка не равномерная, даже в новых смартфонах могут быть пятна по краям. Они видны только на темном фоне.