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Huawei Honor 20

Huawei Honor 20
Дисплей
64
Производительность
71
Батарея
74
Камера
69
Итоговая оценка
71
Класс Флагман
Дата выхода Май 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Престижный дизайн – есть уникальные градиентные расцветки
  • Много функций основной камеры
  • Высокие показатели производительности батареи
  • Быстрый процессор – обладает большим запасом производительности
  • Неудобный сканер отпечатков пальцев
  • Производитель не предусмотрел защиту по стандарту IP67/68
  • Скользкая поверхность корпуса
  • Не поддерживает внешнюю память microSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 20
64

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.26 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 412 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.2%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
449 нит

Huawei Honor 20 получил экран с круглым и аккуратным отверстием в левом верхнем углу, где спрятана фронтальная камера. Это решение выглядит более привлекательно, чем обычный вырез по центру. Сама панель выдает качественное изображение с высокими углами обзора и контрастностью.

61

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor 20
Инфо
Высота 154.25 мм
Ширина 74 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 174 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.2%
71

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор 20 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 980
Архитектура 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8
Частота 2600 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G76 MP10
GPU-ядер 10
Частота GPU 750 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3246
Geekbench 4.4 (многоядерный)
9671
Geekbench 5 (одноядерный)
672
Geekbench 5 (многоядерный)
2346
AnTuTu Benchmark 7
304130
AnTuTu Benchmark 8
375156

Благодаря топовому на данный момент процессору Kirin 980 смартфон предлагает беспрецедентное быстродействие, что подтверждают его реальные тесты. Единственный недостаток заключается в том, что Huawei выпустил только один вариант: 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

77

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Magic 3.1
Размер системы из коробки 12 ГБ
74

Батарея

Характеристики
Объем 3750 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:25 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:25 ч.
Время просмотра видео
14:14 ч.
Время разговора (3G)
32:20 ч.
69

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor 20
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 117°
Количество объективов 4 (48 МП + 16 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

На тыльной стороне размещено 4 объектива основной камеры, которые обладают широкими возможностями. С их помощью можно делать фотографии с сверхбольшим углом охвата, портретные снимки премиального качества и даже заниматься макросъемкой.

81

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 21
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
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Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
67.9 дБ
Музыка
71.8 дБ
Звонок
87.1 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Май 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.84 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.29 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка
- Переходник Type-C – 3,5 мм для наушников
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 20 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor 20

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (63 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (4)

KOLIAN 22 июня 2020 10:43
Странный указан недостаток "неудобный сканер отпечатков пальцев". Сканер отпечатков встроен в кнопку блокировки, работает очень шустро, палец сам ложится на эту кнопку, можно назначить несколько пальцев, к примеру под хват правой рукой и под хват левой. Таким сканером в кнопке блокировке гораздо удобнее пользоваться, чем встроенным сканером на задней панели либо в самом дисплее. Так что этот недостаток надуманный.
+7 Ответить
антон 10 января 2020 10:49
чехла нет в комплекте
+7 Ответить
KOLIAN 22 июня 2020 10:36
Чехол идёт в комплекте, но в наших магазинах его вытаскивают, что б отдельно продать
+6 Ответить
Вадим 10 декабря 2019 13:40
Почему указанно наличие оптической стабилизации у основной камеры?
+23 Ответить
Картон 04 декабря 2019 18:41
Несколько вариаций, не только 128
+13 Ответить
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