Тесты дисплея

Huawei Honor 20 получил экран с круглым и аккуратным отверстием в левом верхнем углу, где спрятана фронтальная камера. Это решение выглядит более привлекательно, чем обычный вырез по центру. Сама панель выдает качественное изображение с высокими углами обзора и контрастностью.