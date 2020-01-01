Huawei Honor 20 Pro
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2019 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Экран со стильным отверстием под фронтальную камеру
- Мощный процессор и быстрая память
- Большой объем встроенного накопителя
- Емкая батарея с очень быстрой зарядкой
- Среднее качество записи видео
- Только один динамик громкой связи
- Нет беспроводной зарядки
- Маркая поверхность корпуса
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.26 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|412 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.1%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|154.6 мм
|Ширина
|73.9 мм
|Толщина
|8.4 мм
|Вес
|182 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Фантомный черный, Фантомный синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Huawei Honor 20 Pro называют самым привлекательным смартфонов 2019 года, и не зря. В дисплее присутствует круглое отверстие, а на задней спинке имеется уникальный рисунок, который красиво переливается на свету. Четыре объектива основной камеры отлично вписываются в дизайн – они даже подчеркивают глубокие оттенки цветов.
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 980
|Архитектура
|2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2600 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G76 MP10
|GPU-ядер
|10
|Частота GPU
|720 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|Magic 3.1
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Телефон можно похвалить за достойную автономность, поскольку аккумулятора на 4000 мАч хватает на 2 дня активной работы. Более того, быстрая зарядка полностью возобновляет заряд аккумулятора всего за 1 час.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 3x
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|117°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 MP + 16 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.4
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Huawei Honor 20 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фотографий очень хорошее, а благодаря оптическому приближению и отличному стабилизатору можно делать действительно впечатляющие кадры. Помимо этого, камера смартфона способна делать широкоугольные фотографии, а также портретные, которые по качеству не уступают Galaxy S10.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|21
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2019 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- TPU чехол
Цены на Huawei Honor 20 Pro
FAQ - Ответы на частые вопросы
Есть ли здесь возможность оптического приближения?
- Да, в отличие от Honor 20, более дорогой Pro имеет 3-кратное оптическое приближение объектов.
Можно ли подключить к Honor 20 Pro обычные проводные наушники?
- Нет, поскольку здесь нет обычного аналогового входа 3.5 мм. Конечно, вы всегда сможете докупить недорогой переходник с Type-C на 3.5 мм, и так вы решите возникшую проблему.
Чем Honor 20 Pro отличается от обычного Honor 20?
- Во-первых, более дорогая модель имеет 3-кратный оптический зум, а младшая нет. Во-вторых, емкость аккумулятора обычного Honor на 275 мАч меньше, чем у Pro. В-третьих, обычная модель поставляется в конфигурации 6/8 ГБ, а топовая – 8/256 ГБ.
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