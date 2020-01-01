Есть ли здесь возможность оптического приближения?

- Да, в отличие от Honor 20, более дорогой Pro имеет 3-кратное оптическое приближение объектов.

Можно ли подключить к Honor 20 Pro обычные проводные наушники?

- Нет, поскольку здесь нет обычного аналогового входа 3.5 мм. Конечно, вы всегда сможете докупить недорогой переходник с Type-C на 3.5 мм, и так вы решите возникшую проблему.

Чем Honor 20 Pro отличается от обычного Honor 20?

- Во-первых, более дорогая модель имеет 3-кратный оптический зум, а младшая нет. Во-вторых, емкость аккумулятора обычного Honor на 275 мАч меньше, чем у Pro. В-третьих, обычная модель поставляется в конфигурации 6/8 ГБ, а топовая – 8/256 ГБ.