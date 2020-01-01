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Huawei Honor 20 Pro

Huawei Honor 20 Pro
Дисплей
64
Производительность
74
Батарея
79
Камера
75
Итоговая оценка
73
Класс Флагман
Дата выхода Май 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Экран со стильным отверстием под фронтальную камеру
  • Мощный процессор и быстрая память
  • Большой объем встроенного накопителя
  • Емкая батарея с очень быстрой зарядкой
  • Среднее качество записи видео
  • Только один динамик громкой связи
  • Нет беспроводной зарядки
  • Маркая поверхность корпуса

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 20 Про
64

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.26 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 412 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.1%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
480 нит
60

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor 20 Pro
Инфо
Высота 154.6 мм
Ширина 73.9 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 182 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Фантомный черный, Фантомный синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.1%

Huawei Honor 20 Pro называют самым привлекательным смартфонов 2019 года, и не зря. В дисплее присутствует круглое отверстие, а на задней спинке имеется уникальный рисунок, который красиво переливается на свету. Четыре объектива основной камеры отлично вписываются в дизайн – они даже подчеркивают глубокие оттенки цветов.

74

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор 20 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 980
Архитектура 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8
Частота 2600 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G76 MP10
GPU-ядер 10
Частота GPU 720 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3275
Geekbench 4.4 (многоядерный)
9579
Geekbench 5 (одноядерный)
702
Geekbench 5 (многоядерный)
2543
AnTuTu Benchmark 7
305847
AnTuTu Benchmark 8
397054
77

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Magic 3.1
Размер системы из коробки 13 ГБ
79

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:25 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
15:13 ч.
Время просмотра видео
15:00 ч.
Время разговора (3G)
29:18 ч.

Телефон можно похвалить за достойную автономность, поскольку аккумулятора на 4000 мАч хватает на 2 дня активной работы. Более того, быстрая зарядка полностью возобновляет заряд аккумулятора всего за 1 час.

75

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor 20 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Оптический, 3x
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 117°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 16 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.4
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Huawei Honor 20 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
117
Качества видео
97
Итоговая оценка камеры
111

Качество фотографий очень хорошее, а благодаря оптическому приближению и отличному стабилизатору можно делать действительно впечатляющие кадры. Помимо этого, камера смартфона способна делать широкоугольные фотографии, а также портретные, которые по качеству не уступают Galaxy S10.

81

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 21
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
62

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
66.8 дБ
Музыка
71.8 дБ
Звонок
87.1 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Май 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- TPU чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 20 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor 20 Pro

FAQ - Ответы на частые вопросы

Есть ли здесь возможность оптического приближения?

- Да, в отличие от Honor 20, более дорогой Pro имеет 3-кратное оптическое приближение объектов.

Можно ли подключить к Honor 20 Pro обычные проводные наушники?

- Нет, поскольку здесь нет обычного аналогового входа 3.5 мм. Конечно, вы всегда сможете докупить недорогой переходник с Type-C на 3.5 мм, и так вы решите возникшую проблему.

Чем Honor 20 Pro отличается от обычного Honor 20?

- Во-первых, более дорогая модель имеет 3-кратный оптический зум, а младшая нет. Во-вторых, емкость аккумулятора обычного Honor на 275 мАч меньше, чем у Pro. В-третьих, обычная модель поставляется в конфигурации 6/8 ГБ, а топовая – 8/256 ГБ.

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (71 голосов)

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