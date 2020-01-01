Huawei Honor 8A
Дисплей
56
Производительность
24
Батарея
57
Камера
49
Итоговая оценка
50
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Январь 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Приятный на ощупь пластик
- Качественная IPS панель с достойной контрастностью
- Есть чип NFC
- Громкий динамик
- Одна из лучших селфи-камера в своем классе
- Слабый графический ускоритель
- Отсутствует второй динамик для обеспечения стереозвука
- Нет датчика освещения
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 8А
56
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.09 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|282 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|79.52%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
542 нит
Дисплей характеризуется каплевидным вырезом в верхней части. Оно значительно больше, чем объектив фронтальной камеры, а вместе с достаточно большой нижней гранью оно немного портит внешний вид лицевой панели. Сам экран хороший – изъянов в виде плохих углов обзора или неравномерной подсветки нет.
47
Дизайн и корпус
|Высота
|156.2 мм
|Ширина
|73.5 мм
|Толщина
|8 мм
|Вес
|150 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
79.52%
Huawei Honor 8A, несмотря на большой экран, является легким и весьма компактным смартфоном. Его корпус выполнен из пластика, но по виду и не скажешь, что является его преимущество перед конкурентами. Использованный тип материала внушает доверие – он очень прочный.
24
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P35
|Архитектура
|4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2300 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8320
|Частота GPU
|680 МГц
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
887
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4317
Geekbench 5 (одноядерный)
177
Geekbench 5 (многоядерный)
893
AnTuTu Benchmark 7
85229
AnTuTu Benchmark 8
107164
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Оболочка UI
|EMUI 9
|Размер системы из коробки
|15 ГБ
57
Батарея
|Объем
|3020 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|3:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Учитывая то, что это совсем недорогой телефон, аккумулятор емкостью 3020 мАч не удивляет. Он обеспечивает гарантированные 12 часов автономной работы.
49
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
56
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
59
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Январь 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.154 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.63 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 8A могут отличаться в зависимости от региона.
Цены на Huawei Honor 8A
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