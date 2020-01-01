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Huawei Honor 8A

Huawei Honor 8A
Дисплей
56
Производительность
24
Батарея
57
Камера
49
Итоговая оценка
50
Класс Средний класс
Дата выхода Январь 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Приятный на ощупь пластик
  • Качественная IPS панель с достойной контрастностью
  • Есть чип NFC
  • Громкий динамик
  • Одна из лучших селфи-камера в своем классе
  • Слабый графический ускоритель
  • Отсутствует второй динамик для обеспечения стереозвука
  • Нет датчика освещения

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 8А
56

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.09 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 79.52%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
542 нит

Дисплей характеризуется каплевидным вырезом в верхней части. Оно значительно больше, чем объектив фронтальной камеры, а вместе с достаточно большой нижней гранью оно немного портит внешний вид лицевой панели. Сам экран хороший – изъянов в виде плохих углов обзора или неравномерной подсветки нет.

47

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor 8A
Инфо
Высота 156.2 мм
Ширина 73.5 мм
Толщина 8 мм
Вес 150 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
79.52%

Huawei Honor 8A, несмотря на большой экран, является легким и весьма компактным смартфоном. Его корпус выполнен из пластика, но по виду и не скажешь, что является его преимущество перед конкурентами. Использованный тип материала внушает доверие – он очень прочный.

24

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор 8А и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P35
Архитектура 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2300 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320
Частота GPU 680 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
887
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4317
Geekbench 5 (одноядерный)
177
Geekbench 5 (многоядерный)
893
AnTuTu Benchmark 7
85229
AnTuTu Benchmark 8
107164
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI EMUI 9
Размер системы из коробки 15 ГБ
57

Батарея

Характеристики
Объем 3020 мАч
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 3:00 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Учитывая то, что это совсем недорогой телефон, аккумулятор емкостью 3020 мАч не удивляет. Он обеспечивает гарантированные 12 часов автономной работы.

49

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor 8A
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
56

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
59

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Январь 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.154 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.63 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 8A могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor 8A

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (95 голосов)

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