Конструкция Хуавей Хонор 8Х состоит из алюминия и стекла, ее вес составляет 175 грамм. Учитывая 6.5-дюймовый экран и аккумулятор на 3750 мАч, это не так и много. Высота корпуса составляет 160 см, ширина 76 мм, а толщина 7.8 мм. Экран, кстати, имеет небольшой вырез, где находятся фронтальная камера на 16 мегапикселей, разговорный динамик и сенсоры, необходимые для работы автоматической яркости и выключения экрана во время звонка.