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Huawei Honor 8X

Huawei Honor 8X
Дисплей
60
Производительность
38
Батарея
67
Камера
59
Итоговая оценка
58
Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Продуманный дизайн
  • Экран с высокой контрастностью
  • Автономная работа и NFC
  • Быстрый процессор
  • Основная камера делает хорошие фото как днем, так и вечером
  • Нет ни быстрой, ни беспроводной зарядки
  • Отсутствует поддержка записи в 4K
  • Устаревший Micro-USB порт

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 8Х
60

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 396 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
427 нит
58

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor 8X
Инфо
Высота 160.4 мм
Ширина 76.6 мм
Толщина 7.8 мм
Вес 175 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84%

Конструкция Хуавей Хонор 8Х состоит из алюминия и стекла, ее вес составляет 175 грамм. Учитывая 6.5-дюймовый экран и аккумулятор на 3750 мАч, это не так и много. Высота корпуса составляет 160 см, ширина 76 мм, а толщина 7.8 мм. Экран, кстати, имеет небольшой вырез, где находятся фронтальная камера на 16 мегапикселей, разговорный динамик и сенсоры, необходимые для работы автоматической яркости и выключения экрана во время звонка.

38

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор 8Х и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G51 MP4
GPU-ядер 4
Частота GPU 1000 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1589
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5634
Geekbench 5 (одноядерный)
332
Geekbench 5 (многоядерный)
1332
AnTuTu Benchmark 7
137952
AnTuTu Benchmark 8
162961

Устройство имеет 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 64 или 128 ГБ постоянной UFS 2.1 на выбор пользователя, достаточно свежая операционная система Android 8.1 Oreo и даже NFC.

67

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI EMUI 9
Размер системы из коробки 17 ГБ
67

Батарея

Характеристики
Объем 3750 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:25 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:24 ч.
Время просмотра видео
12:13 ч.
Время разговора (3G)
32:21 ч.
59

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor 8X
Основная камера
Матрица 20 мегапикселей
Разрешение фото 5160 x 3872
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (20 МП + 2 MP)
Основной объектив - 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 2 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/1.8
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2
Фокусное расстояние 26 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS
65

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500

Смартфон также оборудован старым разъемом microUSB вместо нового USB Type-C, и это странно видеть в 2019 году. Зато он имеет традиционный 3.5 мм аудиоразъем для подключения наушников.

65

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
67 дБ
Музыка
72 дБ
Звонок
81 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.81 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.02 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания (5В/2А)
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 8X могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor 8X

FAQ - Ответы на частые вопросы

Существует ли способ снимать 4K-видео на Honor 8X?

- Нет, телефон аппаратно не поддерживает съемки 4K-видео, поэтому даже стороннее приложение не даст возможность делать ролики в разрешении 2160p.

Работает ли Хуавей Хонор 8Х в российских сетях четвертого поколения?

- Гаджет получил LTE-модуль с поддержкой всех необходимых частот мобильной связи четвертого поколения в России. Он обеспечивает пользователя хорошей скоростью передачи по стандарту 4G Cat.12 (до 600 Мбит/с).

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (170 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (7)

Кирилл 09 июня 2020 16:08
Подскажите пожалуйста какой хонор лучше купить 8x или 9x??? Подскажите срочно.
+1 Ответить
Иман 07 апреля 2020 04:56
Ребят honor 8X он реально мощный телефон, просто я считаю что антуту его недооценивает, он мощнее Нот 8 и Нот 8Т и также А50 по процессору но он позади, я жто не считаю правильным, не знаю как у вас но мой зонор 8Х набирает 183К. Да именно так, 183К.Прикол в том что если выклбчить все анимации, и включить gpu turbo то будет лучше результат чем 171К.Ребят кто согласен что антутк его недооценивает отвечацте на моф комент пожалуйста, чтобы я знал сколько таких же людей как я
0 Ответить
Павел 05 января 2020 18:27
Вы ошиблись. Он поддерживает быструю зарядку. По крайней мере мой 8х поддерживает
+26 Ответить
Виктор 04 марта 2020 01:58
А как её подключить, у меня не заряжает от безпроводного модуля
0 Ответить
Евгений 11 декабря 2019 15:37
Пользуюсь год вообще никаких проблем, просто летает, не убиваемый
0 Ответить
Елена 07 августа 2019 09:25
Здравствуйте! У кого хонор 8х, когда делаю скриншота на сером цвете плавает экран, куда нажимаю пальцем туда и плывут разводы. Скажите это нормально?
0 Ответить
Елена 22 июня 2019 21:15
С апреля NFS плохо работает.
+8 Ответить
Олег 20 февраля 2019 15:58
ОООчень приличный телефон.Samsung J2 в сравнении - отстой полный. В хоноре всё летает. Да и батарея не убиваемая. Просто класс!
-77 Ответить
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