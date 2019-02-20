Huawei Honor 8X
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Продуманный дизайн
- Экран с высокой контрастностью
- Автономная работа и NFC
- Быстрый процессор
- Основная камера делает хорошие фото как днем, так и вечером
- Нет ни быстрой, ни беспроводной зарядки
- Отсутствует поддержка записи в 4K
- Устаревший Micro-USB порт
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|396 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|84%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|160.4 мм
|Ширина
|76.6 мм
|Толщина
|7.8 мм
|Вес
|175 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Конструкция Хуавей Хонор 8Х состоит из алюминия и стекла, ее вес составляет 175 грамм. Учитывая 6.5-дюймовый экран и аккумулятор на 3750 мАч, это не так и много. Высота корпуса составляет 160 см, ширина 76 мм, а толщина 7.8 мм. Экран, кстати, имеет небольшой вырез, где находятся фронтальная камера на 16 мегапикселей, разговорный динамик и сенсоры, необходимые для работы автоматической яркости и выключения экрана во время звонка.
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 710
|Архитектура
|4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G51 MP4
|GPU-ядер
|4
|Частота GPU
|1000 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 400 ГБ
Тесты в бенчмарках
Устройство имеет 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 64 или 128 ГБ постоянной UFS 2.1 на выбор пользователя, достаточно свежая операционная система Android 8.1 Oreo и даже NFC.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|EMUI 9
|Размер системы из коробки
|17 ГБ
Батарея
|Объем
|3750 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|5160 x 3872
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (20 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 2 микрон
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/1.8
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
Смартфон также оборудован старым разъемом microUSB вместо нового USB Type-C, и это странно видеть в 2019 году. Зато он имеет традиционный 3.5 мм аудиоразъем для подключения наушников.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.81 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.02 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания (5В/2А)
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол
Цены на Huawei Honor 8X
FAQ - Ответы на частые вопросы
Существует ли способ снимать 4K-видео на Honor 8X?
- Нет, телефон аппаратно не поддерживает съемки 4K-видео, поэтому даже стороннее приложение не даст возможность делать ролики в разрешении 2160p.
Работает ли Хуавей Хонор 8Х в российских сетях четвертого поколения?
- Гаджет получил LTE-модуль с поддержкой всех необходимых частот мобильной связи четвертого поколения в России. Он обеспечивает пользователя хорошей скоростью передачи по стандарту 4G Cat.12 (до 600 Мбит/с).
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