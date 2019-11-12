Huawei Honor 9X
Дисплей
64
Производительность
37
Батарея
69
Камера
56
Итоговая оценка
60
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2019 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Экран лишен каких-либо вырезов
- Фронтальная камера выезжает из корпуса
- 7-нанометровый процессор неплохо экономит заряд
- Отлично ловит 4G-сеть и быстро передает данные по Wi-Fi
- Нет быстрой зарядки – в комплекте слабый адаптер питания
- Отсутствует возможность оплаты с помощью телефона
- Достаточно тяжелый
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 9Х
64
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.59 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|391 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.3%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
461 нит
50
Дизайн и корпус
|Высота
|163.5 мм
|Ширина
|77.3 мм
|Толщина
|8.8 мм
|Вес
|196.8 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Сапфировый Синий, Черный, Изумрудно-Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.3%
Huawei Honor 9X лучше выглядит, чем многие другие смартфоны, которые находятся в этом же ценовом диапазоне. За счет выезжающего механизма фронтальной камеры инженерам удалось отказаться от вырезов в дисплее. Эффект от этого очень впечатляющий, особенно на фоне других моделей.
37
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 710F
|Архитектура
|2 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G51 MP4
|GPU-ядер
|4
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
1533
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5320
Geekbench 5 (одноядерный)
328
Geekbench 5 (многоядерный)
1354
AnTuTu Benchmark 7
137601
AnTuTu Benchmark 8
157374
ТОП-200 смартфонов в AnTuTu Benchmark - 282 место
77
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|EMUI 10
|Размер системы из коробки
|15.4 ГБ
69
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:38 ч.
Время просмотра видео
12:02 ч.
Время разговора (3G)
28:21 ч.
56
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (48 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/3"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Основная камера состоит из двух простых модулей на 48 и 2 мегапикселя. Способна делать обычные широкоугольные кадры и портретные, но качество у них удовлетворительное.
67
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only)
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800)
Связь обеспечивает LTE-модем с поддержкой всех современных технологий, заметно улучшающих качество звука. Скорость загрузки приличная – 600 Мбит/с, и этого больше, чем у обычного домашнего интернета.
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Тесты динамиков
Голос
65.4 дБ
Музыка
70.8 дБ
Звонок
81.2 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2019 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (10 Вт)
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлеченя SIM
- Чехол
- Защитная пленка
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 9X могут отличаться в зависимости от региона.
Цены на Huawei Honor 9X
Оценка пользователей
Сравнения с конкурентами
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