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Huawei Honor 9X

Huawei Honor 9X
Дисплей
64
Производительность
37
Батарея
69
Камера
56
Итоговая оценка
60
Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Экран лишен каких-либо вырезов
  • Фронтальная камера выезжает из корпуса
  • 7-нанометровый процессор неплохо экономит заряд
  • Отлично ловит 4G-сеть и быстро передает данные по Wi-Fi
  • Нет быстрой зарядки – в комплекте слабый адаптер питания
  • Отсутствует возможность оплаты с помощью телефона
  • Достаточно тяжелый

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 9Х
64

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.59 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 391 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.3%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
461 нит
50

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor 9X
Инфо
Высота 163.5 мм
Ширина 77.3 мм
Толщина 8.8 мм
Вес 196.8 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Сапфировый Синий, Черный, Изумрудно-Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.3%

Huawei Honor 9X лучше выглядит, чем многие другие смартфоны, которые находятся в этом же ценовом диапазоне. За счет выезжающего механизма фронтальной камеры инженерам удалось отказаться от вырезов в дисплее. Эффект от этого очень впечатляющий, особенно на фоне других моделей.

37

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор 9Х и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710F
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G51 MP4
GPU-ядер 4
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1533
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5320
Geekbench 5 (одноядерный)
328
Geekbench 5 (многоядерный)
1354
AnTuTu Benchmark 7
137601
AnTuTu Benchmark 8
157374
77

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI EMUI 10
Размер системы из коробки 15.4 ГБ
69

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:25 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:38 ч.
Время просмотра видео
12:02 ч.
Время разговора (3G)
28:21 ч.
56

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor 9X
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (48 МП + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора BSI CMOS
Размер сенсора 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Основная камера состоит из двух простых модулей на 48 и 2 мегапикселя. Способна делать обычные широкоугольные кадры и портретные, но качество у них удовлетворительное.

67

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 4
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only)
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800)

Связь обеспечивает LTE-модем с поддержкой всех современных технологий, заметно улучшающих качество звука. Скорость загрузки приличная – 600 Мбит/с, и этого больше, чем у обычного домашнего интернета.

64

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
65.4 дБ
Музыка
70.8 дБ
Звонок
81.2 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (10 Вт)
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлеченя SIM
- Чехол
- Защитная пленка
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 9X могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Honor 9X

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (190 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Екатерина 12 ноября 2019 14:59
NFC нет только у Премиум, на обычной модели есть.
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