Huawei Honor 9X лучше выглядит, чем многие другие смартфоны, которые находятся в этом же ценовом диапазоне. За счет выезжающего механизма фронтальной камеры инженерам удалось отказаться от вырезов в дисплее. Эффект от этого очень впечатляющий, особенно на фоне других моделей.