Huawei Honor Magic 4 Pro
Дисплей
95
Производительность
95
Батарея
75
Камера
85
Итоговая оценка
88
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2022 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Качественный OLED-дисплей с высокой яркостью и частотой обновления 120 Гц
- Камера оснащена телеобъективом с трехкратным зумом и достойной стабилизацией
- Заряжается буквально за полчаса благодаря мощному адаптеру питания
- Поддерживает 100-ваттную беспроводную зарядку
- Защищен от влаги по стандарту IP68
- Относительно слабая автономность
- Весит целых 215 грамм
- Нет входа для 3.5 мм наушников и поддержки карт памяти
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор Мэджик 4 Про
95
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.81 дюймов
|Разрешение
|1312 x 2848 пикселей
|Соотношение сторон
|19.54:9
|Плотность пикселей
|460 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|93%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
1004 нит
88
Дизайн и корпус
|Высота
|163.6 мм
|Ширина
|74.7 мм
|Толщина
|9.15 мм
|Вес
|215 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Белый, Золотой, Оранжевый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
93%
95
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|Макс. частота
|3000 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|4 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 730
|Частота GPU
|818 МГц
|FLOPS
|~2236 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1249
Geekbench 5 (многоядерный)
3929
AnTuTu Benchmark 9
986880
68
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|Magic UI 6
75
Батарея
|Объем
|4600 мАч
|Мощность зарядки
|100 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (100 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 14 минут)
|Время полной зарядки
|0:32 ч.
|Веб-серфинг
|10:33 ч.
|Просмотр видео
|10:55 ч.
|Игры
|05:00 ч.
|Режим ожидания
|66 ч.
Общая автономность
25:23 ч.
85
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|9216 x 6912
|Зум
|Оптический, 3.5x
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|122°
|Количество объективов
|4 (50 МП + 50 МП + 64 МП + 0 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/2.5" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Huawei Honor Magic 4 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|3840 x 2160
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
138
Качество видео
109
Итоговая оценка камеры
131
91
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|Поддержка 5G
|Да
81
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2022 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- На экран наклеена защитная пленка
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor Magic 4 Pro могут отличаться в зависимости от региона.