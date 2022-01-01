Главная > Смартфоны Huawei > Huawei Honor Magic 4 Pro: цена, технические характеристики и отзывы

Huawei Honor Magic 4 Pro

Huawei Honor Magic 4 Pro
Дисплей
95
Производительность
95
Батарея
75
Камера
85
Итоговая оценка
88
Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Качественный OLED-дисплей с высокой яркостью и частотой обновления 120 Гц
  • Камера оснащена телеобъективом с трехкратным зумом и достойной стабилизацией
  • Заряжается буквально за полчаса благодаря мощному адаптеру питания
  • Поддерживает 100-ваттную беспроводную зарядку
  • Защищен от влаги по стандарту IP68
  • Относительно слабая автономность
  • Весит целых 215 грамм
  • Нет входа для 3.5 мм наушников и поддержки карт памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор Мэджик 4 Про
95

Экран

Тип OLED
Размер 6.81 дюймов
Разрешение 1312 x 2848 пикселей
Соотношение сторон 19.54:9
Плотность пикселей 460 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 93%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
1004 нит
88

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor Magic 4 Pro
Высота 163.6 мм
Ширина 74.7 мм
Толщина 9.15 мм
Вес 215 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Белый, Золотой, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
93%
95

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор Мэджик 4 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 730
Частота GPU 818 МГц
FLOPS ~2236 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1249
Geekbench 5 (многоядерный)
3929
AnTuTu Benchmark 9
986880
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
68

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI Magic UI 6
75

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч
Мощность зарядки 100 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (100 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 14 минут)
Время полной зарядки 0:32 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:33 ч.
Просмотр видео 10:55 ч.
Игры 05:00 ч.
Режим ожидания 66 ч.
Общая автономность
25:23 ч.
85

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor Magic 4 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 9216 x 6912
Зум Оптический, 3.5x
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 122°
Количество объективов 4 (50 МП + 50 МП + 64 МП + 0 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/2.5" (CMOS)
Времяпролетный объектив Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Huawei Honor Magic 4 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3840 x 2160
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
138
Качество видео
109
Итоговая оценка камеры
131
91

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да
81

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- На экран наклеена защитная пленка
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor Magic 4 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.5 из 5 баллов (4 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Huawei Honor Magic 4 Pro против Xiaomi Mi 11 Ultra
2. Huawei Honor Magic 4 Pro против Honor 50
3. Huawei Honor Magic 4 Pro против P50 Pro
4. Huawei Honor Magic 4 Pro против Apple iPhone 13 Pro Max
5. Huawei Honor Magic 4 Pro против Xiaomi 12 Pro
6. Huawei Honor Magic 4 Pro против Samsung Galaxy S22 Ultra
7. Huawei Honor Magic 4 Pro против Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)

Написать отзыв

РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры