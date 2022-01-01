Huawei Honor Magic 4 Pro Дисплей 95 Производительность 95 Батарея 75 Камера 85 Итоговая оценка 88 Класс Флагман Дата выхода Февраль 2022 года Дата начала продаж Апрель 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Качественный OLED-дисплей с высокой яркостью и частотой обновления 120 Гц

Камера оснащена телеобъективом с трехкратным зумом и достойной стабилизацией

Заряжается буквально за полчаса благодаря мощному адаптеру питания

Поддерживает 100-ваттную беспроводную зарядку

Защищен от влаги по стандарту IP68 Относительно слабая автономность

Весит целых 215 грамм

Нет входа для 3.5 мм наушников и поддержки карт памяти

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор Мэджик 4 Про

95 Экран Тип OLED Размер 6.81 дюймов Разрешение 1312 x 2848 пикселей Соотношение сторон 19.54:9 Плотность пикселей 460 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 93% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Максимальная яркость 1004 нит

88 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor Magic 4 Pro Высота 163.6 мм Ширина 74.7 мм Толщина 9.15 мм Вес 215 граммов Водонепроницаемость IP68 Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Зеленый, Белый, Золотой, Оранжевый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 93%

95 Производительность Все характеристики чипа Хуавей Хонор Мэджик 4 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Макс. частота 3000 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2 Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 730 Частота GPU 818 МГц FLOPS ~2236 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 3200 МГц Накопитель Объем накопителя 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1249 Geekbench 5 (многоядерный) 3929 AnTuTu Benchmark 9 986880 Рейтинг производительности смартфонов в AnTuTu Benchmark - 11 место

68 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI Magic UI 6

75 Батарея Характеристики Объем 4600 мАч Мощность зарядки 100 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (100 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да (50% за 14 минут) Время полной зарядки 0:32 ч. Тесты автономности Веб-серфинг 10:33 ч. Просмотр видео 10:55 ч. Игры 05:00 ч. Режим ожидания 66 ч. Общая автономность 25:23 ч.

85 Камеры Спецификации и тестирование камер Honor Magic 4 Pro Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 9216 x 6912 Зум Оптический, 3.5x Вспышка LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Угол широкоугольного объектива 122° Количество объективов 4 (50 МП + 50 МП + 64 МП + 0 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 23 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 64 МП

- Апертура: f/3.5

- Фокусное расстояние: 90 мм

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV64B (CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 50 МП

- Апертура: f/2.2

- Сенсор: 1/2.5" (CMOS)

Времяпролетный объектив Да Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Примеры Примеры фото Huawei Honor Magic 4 Pro от DxOMark Селфи камера Количество мегапикселей 12 мегапикселей Разрешение фото 3840 x 2160 Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS Тесты камеры от DxOMark Качество фото 138 Качество видео 109 Итоговая оценка камеры 131

91 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 3.1 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

81 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Февраль 2022 года Дата начала продаж Апрель 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- На экран наклеена защитная пленка

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor Magic 4 Pro могут отличаться в зависимости от региона.