Huawei Honor Magic 5
- Дисплей: 6.73" OLED - 1224 x 2688
- Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- Камера: 3 (54 MP + 32 MP + 50 MP)
- Батарея: 5100 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 191 г.
Обзор
Дисплей
92
Производительность
91
Батарея
85
Камера
70
Коммуникации
84
Итоговая оценка
82
Преимущества и недостатки
- Премиальный дисплей, который изогнут со всех четырех сторон
- Отличная камера 2.5-кратным оптическим зумом и стабилизацией
- Емкая батарея с быстрой зарядкой
- Фронтальная сверхширокоугольная камера снимает хорошо как фото, так и видео
- Отличные стереодинамики
- Отсутствует беспроводная зарядка батареи
- Нет места для карты памяти MicroSD
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор Мэджик 5
92
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.73 дюймов
|Разрешение
|1224 x 2688 пикселей
|Соотношение сторон
|19.76:9
|Плотность пикселей
|439 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Макс. заявленная яркость
|600 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1600 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|90.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
82
Дизайн и корпус
|Высота
|161.4 мм
|Ширина
|75.5 мм
|Толщина
|7.8 мм
|Вес
|191 грамм
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|-
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90.4%
91
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Макс. частота
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|Архитектура
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|Кэш L3
|8 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 740
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1412
Geekbench 5 (многоядерный)
4591
AnTuTu Benchmark 9
1000941
Список смартфонов в AnTuTu Benchmark - 45 место
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12, 16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|Карта памяти
|Нет
68
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|Magic UI 7.1
85
Батарея
|Объем
|5100 мАч
|Мощность зарядки
|66 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Быстрая зарядка
|Да
70
Камеры
|Матрица
|54 мегапикселя
|Разрешение фото
|8768 x 6144
|Зум
|Оптический, 2.5x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|122°
|Количество объективов
|3 (54 МП + 32 МП + 50 МП)
|Основной объектив
|- 54 МП
- Апертура: f/1.9
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 32 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.5"
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4096 x 3072
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
84
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|Поддержка 5G
|Да
81
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2023 года
|Дата начала продаж
|Март 2023 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Защитный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor Magic 5 могут отличаться в зависимости от региона.