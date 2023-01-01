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Huawei Honor Magic 5

Huawei Honor Magic 5
  • Дисплей: 6.73" OLED - 1224 x 2688
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
  • Камера: 3 (54 MP + 32 MP + 50 MP)
  • Батарея: 5100 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 191 г.

Обзор

Дисплей
92
Производительность
91
Батарея
85
Камера
70
Коммуникации
84
Итоговая оценка
82

Преимущества и недостатки

  • Премиальный дисплей, который изогнут со всех четырех сторон
  • Отличная камера 2.5-кратным оптическим зумом и стабилизацией
  • Емкая батарея с быстрой зарядкой
  • Фронтальная сверхширокоугольная камера снимает хорошо как фото, так и видео
  • Отличные стереодинамики
  • Отсутствует беспроводная зарядка батареи
  • Нет места для карты памяти MicroSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор Мэджик 5
92

Экран

Тип OLED
Размер 6.73 дюймов
Разрешение 1224 x 2688 пикселей
Соотношение сторон 19.76:9
Плотность пикселей 439 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да
Макс. заявленная яркость 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
82

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor Magic 5
Высота 161.4 мм
Ширина 75.5 мм
Толщина 7.8 мм
Вес 191 грамм
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета -
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90.4%
91

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор Мэджик 5 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 740

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1412
Geekbench 5 (многоядерный)
4591
AnTuTu Benchmark 9
1000941
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0
Карта памяти Нет
68

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI Magic UI 7.1
85

Батарея

Характеристики
Объем 5100 мАч
Мощность зарядки 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да
70

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor Magic 5
Основная камера
Матрица 54 мегапикселя
Разрешение фото 8768 x 6144
Зум Оптический, 2.5x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 122°
Количество объективов 3 (54 МП + 32 МП + 50 МП)
Основной объектив - 54 МП
- Апертура: f/1.9
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 32 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.5"
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4096 x 3072
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS
84

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да
81

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2023 года
Дата начала продаж Март 2023 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Защитный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor Magic 5 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

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