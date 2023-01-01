Huawei Honor Magic 5 Дисплей: 6.73" OLED - 1224 x 2688

6.73" OLED - 1224 x 2688 Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Камера: 3 (54 MP + 32 MP + 50 MP)

3 (54 MP + 32 MP + 50 MP) Батарея: 5100 мАч

5100 мАч OS: Android 13

Android 13 Вес: 191 г.

Обзор Дисплей 92 Производительность 91 Батарея 85 Камера 70 Коммуникации 84 Итоговая оценка 82

Преимущества и недостатки Премиальный дисплей, который изогнут со всех четырех сторон

Премиальный дисплей, который изогнут со всех четырех сторон Отличная камера 2.5-кратным оптическим зумом и стабилизацией

Отличная камера 2.5-кратным оптическим зумом и стабилизацией Емкая батарея с быстрой зарядкой

Емкая батарея с быстрой зарядкой Фронтальная сверхширокоугольная камера снимает хорошо как фото, так и видео

Фронтальная сверхширокоугольная камера снимает хорошо как фото, так и видео Отличные стереодинамики Отсутствует беспроводная зарядка батареи

Отсутствует беспроводная зарядка батареи Нет места для карты памяти MicroSD

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор Мэджик 5

92 Экран Тип OLED Размер 6.73 дюймов Разрешение 1224 x 2688 пикселей Соотношение сторон 19.76:9 Плотность пикселей 439 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Адаптивная частота обновления Да Макс. заявленная яркость 600 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1600 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 90.4% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming

82 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor Magic 5 Высота 161.4 мм Ширина 75.5 мм Толщина 7.8 мм Вес 191 грамм Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета - Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 90.4%

91 Производительность Все характеристики чипа Хуавей Хонор Мэджик 5 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Макс. частота 3200 МГц CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510

- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710

- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3 Кэш L3 8 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 740 Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1412 Geekbench 5 (многоядерный) 4591 AnTuTu Benchmark 9 1000941 Список смартфонов в AnTuTu Benchmark - 45 место Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ Тип памяти LPDDR5 Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 4.0 Карта памяти Нет

68 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI Magic UI 7.1

85 Батарея Характеристики Объем 5100 мАч Мощность зарядки 66 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да

70 Камеры Спецификации и тестирование камер Honor Magic 5 Основная камера Матрица 54 мегапикселя Разрешение фото 8768 x 6144 Зум Оптический, 2.5x Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Угол широкоугольного объектива 122° Количество объективов 3 (54 МП + 32 МП + 50 МП) Основной объектив - 54 МП

- Апертура: f/1.9

- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

Телефото объектив - 32 МП

- Апертура: f/2.4

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 50 МП

- Апертура: f/2.0

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Сенсор: 1/2.5"

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 12 мегапикселей Разрешение фото 4096 x 3072 Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

84 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

81 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Февраль 2023 года Дата начала продаж Март 2023 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Защитный чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor Magic 5 могут отличаться в зависимости от региона.