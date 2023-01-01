Главная > Смартфоны Huawei > Huawei Honor Magic 5 Lite: цена, технические характеристики и отзывы

Huawei Honor Magic 5 Lite

Huawei Honor Magic 5 Lite
  • Дисплей: 6.67" AMOLED - 1080 x 2400
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 695
  • Камера: 3 (64 MP + 5 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5100 мАч
  • OS: Android 12
  • Вес: 175 г.

Обзор

Дисплей
87
Производительность
45
Батарея
88
Камера
57
Коммуникации
75
Итоговая оценка
67

Преимущества и недостатки

  • Отличный 120-герцовый дисплей, хоть и не поддерживающий адаптивную частоту
  • Легкий и узнаваемый дизайн корпуса, который вмещает немаленькую панель
  • Процессор обеспечивает достаточную производительность даже для игр
  • Впечатляющая автономность и солидная скорость зарядки батареи
  • Камера не удивляется качеством, и видео съемка не поддерживает даже FHD при 60 кадрах/с
  • Единственный динамик имеет небольшой уровень громкости, но и качество звучания не впечатляет
  • Предшественник заряжался немного быстрее

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор Мэджик 5 Лайт
87

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)
872 нит
59

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor Magic 5 Lite
Высота 161.6 мм
Ширина 73.9 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 175 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.9%
45

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор Мэджик 5 Лайт и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 619
Частота GPU 840 МГц
FLOPS ~536 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
693
Geekbench 5 (многоядерный)
1932
AnTuTu Benchmark 9
403715
CPU 118305
GPU 98784
Memory 69914
UX 113011
Total score 403715
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти Нет
62

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI Magic UI 6.1
88

Батарея

Характеристики
Объем 5100 мАч
Мощность зарядки 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (57% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:13 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:39 ч.
Просмотр видео 18:34 ч.
Игры 06:05 ч.
Режим ожидания 137 ч.
Общая автономность
40:40 ч.
57

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor Magic 5 Lite
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9216 x 6912
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (64 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Huawei Honor Magic 5 Lite от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.5
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
75

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
Поддержка 5G Да
53

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2023 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Кабель USB Type-C
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor Magic 5 Lite могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Huawei Honor Magic 5 Lite или Samsung Galaxy A33 5G
2. Huawei Honor Magic 5 Lite или Samsung Galaxy A53 5G
3. Huawei Honor Magic 5 Lite или Huawei Honor 70
4. Huawei Honor Magic 5 Lite или Huawei Honor X9a
5. Huawei Honor Magic 5 Lite или Samsung Galaxy A54 5G
6. Huawei Honor Magic 5 Lite или Samsung Galaxy A34 5G
7. Huawei Honor Magic 5 Lite или Huawei Honor Magic 5
8. Huawei Honor Magic 5 Lite или Huawei Honor Magic 5 Pro
Сравнить другие смартфоны (1000+)

Написать отзыв

Promotion
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры