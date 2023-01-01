Huawei Honor Magic 5 Lite Дисплей: 6.67" AMOLED - 1080 x 2400

6.67" AMOLED - 1080 x 2400 Чип: Qualcomm Snapdragon 695

Qualcomm Snapdragon 695 Камера: 3 (64 MP + 5 MP + 2 MP)

3 (64 MP + 5 MP + 2 MP) Батарея: 5100 мАч

5100 мАч OS: Android 12

Android 12 Вес: 175 г.

Обзор Дисплей 87 Производительность 45 Батарея 88 Камера 57 Коммуникации 75 Итоговая оценка 67

Преимущества и недостатки Отличный 120-герцовый дисплей, хоть и не поддерживающий адаптивную частоту

Отличный 120-герцовый дисплей, хоть и не поддерживающий адаптивную частоту Легкий и узнаваемый дизайн корпуса, который вмещает немаленькую панель

Легкий и узнаваемый дизайн корпуса, который вмещает немаленькую панель Процессор обеспечивает достаточную производительность даже для игр

Процессор обеспечивает достаточную производительность даже для игр Впечатляющая автономность и солидная скорость зарядки батареи Камера не удивляется качеством, и видео съемка не поддерживает даже FHD при 60 кадрах/с

Камера не удивляется качеством, и видео съемка не поддерживает даже FHD при 60 кадрах/с Единственный динамик имеет небольшой уровень громкости, но и качество звучания не впечатляет

Единственный динамик имеет небольшой уровень громкости, но и качество звучания не впечатляет Предшественник заряжался немного быстрее

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор Мэджик 5 Лайт

87 Экран Тип AMOLED Размер 6.67 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Адаптивная частота обновления Нет Макс. заявленная яркость 500 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 89.9% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Реальная пиковая яркость (авто) 872 нит

59 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor Magic 5 Lite Высота 161.6 мм Ширина 73.9 мм Толщина 7.9 мм Вес 175 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Зеленый, Серебристый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 89.9%

45 Производительность Все характеристики чипа Хуавей Хонор Мэджик 5 Лайт и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 619 Частота GPU 840 МГц FLOPS ~536 Гфлопс Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 693 Geekbench 5 (многоядерный) 1932 AnTuTu Benchmark 9 403715 CPU 118305 GPU 98784 Memory 69914 UX 113011 Total score 403715 Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти Нет

62 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI Magic UI 6.1

88 Батарея Характеристики Объем 5100 мАч Мощность зарядки 40 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (57% за 30 минут) Время полной зарядки 1:13 ч. Тесты автономности Веб-серфинг 13:39 ч. Просмотр видео 18:34 ч. Игры 06:05 ч. Режим ожидания 137 ч. Общая автономность 40:40 ч. Рейтинг самых автономных смартфонов - 20 место

57 Камеры Спецификации и тестирование камер Honor Magic 5 Lite Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9216 x 6912 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Количество объективов 3 (64 МП + 5 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.2

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Примеры Примеры фото Huawei Honor Magic 5 Lite от DxOMark Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Апертура f/2.5 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

75 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 18 Поддержка 5G Да

53 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Февраль 2023 года Дата начала продаж Февраль 2023 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Кабель USB Type-C

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor Magic 5 Lite могут отличаться в зависимости от региона.