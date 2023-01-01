Huawei Honor Magic 5 Lite
- Дисплей: 6.67" AMOLED - 1080 x 2400
- Чип: Qualcomm Snapdragon 695
- Камера: 3 (64 MP + 5 MP + 2 MP)
- Батарея: 5100 мАч
- OS: Android 12
- Вес: 175 г.
Обзор
Дисплей
87
Производительность
45
Батарея
88
Камера
57
Коммуникации
75
Итоговая оценка
67
Преимущества и недостатки
- Отличный 120-герцовый дисплей, хоть и не поддерживающий адаптивную частоту
- Легкий и узнаваемый дизайн корпуса, который вмещает немаленькую панель
- Процессор обеспечивает достаточную производительность даже для игр
- Впечатляющая автономность и солидная скорость зарядки батареи
- Камера не удивляется качеством, и видео съемка не поддерживает даже FHD при 60 кадрах/с
- Единственный динамик имеет небольшой уровень громкости, но и качество звучания не впечатляет
- Предшественник заряжался немного быстрее
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор Мэджик 5 Лайт
87
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|89.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)
872 нит
59
Дизайн и корпус
|Высота
|161.6 мм
|Ширина
|73.9 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Вес
|175 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.9%
45
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 695
|Макс. частота
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|Частота GPU
|840 МГц
|FLOPS
|~536 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
693
Geekbench 5 (многоядерный)
1932
AnTuTu Benchmark 9
403715
|CPU
|118305
|GPU
|98784
|Memory
|69914
|UX
|113011
|Total score
|403715
Память
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|Нет
62
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|Magic UI 6.1
88
Батарея
|Объем
|5100 мАч
|Мощность зарядки
|40 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (57% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:13 ч.
|Веб-серфинг
|13:39 ч.
|Просмотр видео
|18:34 ч.
|Игры
|06:05 ч.
|Режим ожидания
|137 ч.
Общая автономность
40:40 ч.
Рейтинг самых автономных смартфонов - 20 место
57
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9216 x 6912
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|3 (64 МП + 5 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Huawei Honor Magic 5 Lite от DxOMark
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.5
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
75
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|18
|Поддержка 5G
|Да
53
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2023 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Кабель USB Type-C
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor Magic 5 Lite могут отличаться в зависимости от региона.