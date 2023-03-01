Huawei Honor Magic 5 Pro Дисплей: 6.81" OLED - 1312 x 2848

6.81" OLED - 1312 x 2848 Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Камера: 4 (50 MP + 50 MP + 50 MP)

4 (50 MP + 50 MP + 50 MP) Батарея: 5100 мАч

5100 мАч OS: Android 13

Android 13 Вес: 219 г.

Обзор Дисплей 94 Производительность 92 Батарея 94 Камера 89 Коммуникации 86 Итоговая оценка 88

Преимущества и недостатки OLED-экран обладает адаптивной частотой обновления 120 Гц и серьезный запас яркости

OLED-экран обладает адаптивной частотой обновления 120 Гц и серьезный запас яркости Поддерживается 3.5-кратный оптический зум и 100-кратный цифровой

Поддерживается 3.5-кратный оптический зум и 100-кратный цифровой Функция адаптивной регулировки автоматически понижает частоту до 1 Гц

Функция адаптивной регулировки автоматически понижает частоту до 1 Гц Используется большая батарея с поддержкой быстрой и реверсивной зарядки

Используется большая батарея с поддержкой быстрой и реверсивной зарядки Использует быструю память UFS 4.0 и LPDDR5, что дает высокую отзывчивость устройства

Использует быструю память UFS 4.0 и LPDDR5, что дает высокую отзывчивость устройства Защищен от влаги по стандарту IP68

Защищен от влаги по стандарту IP68 Оснащен как сканером отпечатков пальцев, так и сканером лица Нельзя установить карту памяти, так как место под нее не предусмотрено

Нельзя установить карту памяти, так как место под нее не предусмотрено Достаточно большой вес, хотя смартфон хорошо лежит в руке

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор Мэджик 5 Про

94 Экран Тип OLED Размер 6.81 дюймов Разрешение 1312 x 2848 пикселей Соотношение сторон 19.54:9 Плотность пикселей 460 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Адаптивная частота обновления Да Макс. заявленная яркость 600 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1800 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass Соотношение экрана к корпусу 91% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming

85 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor Magic 5 Pro Высота 162.9 мм Ширина 76.7 мм Толщина 8.77 мм Вес 219 граммов Водонепроницаемость IP68 Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Зеленый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 91%

92 Производительность Все характеристики чипа Хуавей Хонор Мэджик 5 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Макс. частота 3200 МГц CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510

- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710

- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3 Кэш L3 8 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 740 Частота GPU 680 МГц Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1421 Geekbench 5 (многоядерный) 4584 AnTuTu Benchmark 9 1010161 ТОП-200 смартфонов в AnTuTu Benchmark - 42 место Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ Тип памяти LPDDR5 Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 4.0 Карта памяти Нет

68 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI Magic UI 7.1

94 Батарея Характеристики Объем 5100 мАч Мощность зарядки 66 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да

89 Камеры Спецификации и тестирование камер Honor Magic 5 Pro Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 Зум Оптический, 3.5x Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 122° Количество объективов 4 (50 МП + 50 МП + 50 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.6

- Фокусное расстояние: 23 мм

- Размер пикселя: 1.4 микрон

- Сенсор: 1/1.12", Sony IMX878 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 50 МП

- Апертура: f/3.0

- Фокусное расстояние: 90 мм

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 50 МП

- Апертура: f/2.0

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Сенсор: 1/2.5" (CMOS)

Времяпролетный объектив Да Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Примеры Примеры фото Huawei Honor Magic 5 Pro от DxOMark Селфи камера Количество мегапикселей 12 мегапикселей Разрешение фото 4096 x 3072 Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS Тесты камеры от DxOMark Качество фото 154 Качество видео 144 Итоговая оценка камеры 152

86 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 3.1 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет Поддержка 5G Да

81 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Февраль 2023 года Дата начала продаж Март 2023 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер распознавания лица

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor Magic 5 Pro могут отличаться в зависимости от региона.