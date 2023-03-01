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Huawei Honor Magic 5 Pro

Huawei Honor Magic 5 Pro
  • Дисплей: 6.81" OLED - 1312 x 2848
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
  • Камера: 4 (50 MP + 50 MP + 50 MP)
  • Батарея: 5100 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 219 г.

Обзор

Дисплей
94
Производительность
92
Батарея
94
Камера
89
Коммуникации
86
Итоговая оценка
88

Преимущества и недостатки

  • OLED-экран обладает адаптивной частотой обновления 120 Гц и серьезный запас яркости
  • Поддерживается 3.5-кратный оптический зум и 100-кратный цифровой
  • Функция адаптивной регулировки автоматически понижает частоту до 1 Гц
  • Используется большая батарея с поддержкой быстрой и реверсивной зарядки
  • Использует быструю память UFS 4.0 и LPDDR5, что дает высокую отзывчивость устройства
  • Защищен от влаги по стандарту IP68
  • Оснащен как сканером отпечатков пальцев, так и сканером лица
  • Нельзя установить карту памяти, так как место под нее не предусмотрено
  • Достаточно большой вес, хотя смартфон хорошо лежит в руке

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор Мэджик 5 Про
94

Экран

Тип OLED
Размер 6.81 дюймов
Разрешение 1312 x 2848 пикселей
Соотношение сторон 19.54:9
Плотность пикселей 460 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да
Макс. заявленная яркость 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1800 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass
Соотношение экрана к корпусу 91%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
85

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor Magic 5 Pro
Высота 162.9 мм
Ширина 76.7 мм
Толщина 8.77 мм
Вес 219 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
91%
92

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор Мэджик 5 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 740
Частота GPU 680 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1421
Geekbench 5 (многоядерный)
4584
AnTuTu Benchmark 9
1010161
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0
Карта памяти Нет
68

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI Magic UI 7.1
94

Батарея

Характеристики
Объем 5100 мАч
Мощность зарядки 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да
89

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor Magic 5 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Оптический, 3.5x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 122°
Количество объективов 4 (50 МП + 50 МП + 50 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/1.12", Sony IMX878 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 50 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.5" (CMOS)
Времяпролетный объектив Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Huawei Honor Magic 5 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4096 x 3072
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
154
Качество видео
144
Итоговая оценка камеры
152
86

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Да
81

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2023 года
Дата начала продаж Март 2023 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor Magic 5 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (23 голосов)

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Отзывы (5)

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Ааа 03 марта 2023 23:12
Кто-то знает, а будет ли аппарат поставляться с eSIM на глобальный рынок?
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Алахсей 03 марта 2023 07:34
Я вам еще раз напишу. Фронтальная камера снимает в 4к при 60фпс. Сенсор основной камеры samsung gn2.
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Алахсей 02 марта 2023 11:31
Размер пикселя 1.4 микрон.
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Алахсей 02 марта 2023 11:30
Беспроводная зарядка 50w.
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Алахсей 01 марта 2023 21:21
Максимум на фронталку может снимать в 4к при 60 фпс.
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