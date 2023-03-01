Huawei Honor Magic 5 Pro
- Дисплей: 6.81" OLED - 1312 x 2848
- Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- Камера: 4 (50 MP + 50 MP + 50 MP)
- Батарея: 5100 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 219 г.
Обзор
Дисплей
94
Производительность
92
Батарея
94
Камера
89
Коммуникации
86
Итоговая оценка
88
Преимущества и недостатки
- OLED-экран обладает адаптивной частотой обновления 120 Гц и серьезный запас яркости
- Поддерживается 3.5-кратный оптический зум и 100-кратный цифровой
- Функция адаптивной регулировки автоматически понижает частоту до 1 Гц
- Используется большая батарея с поддержкой быстрой и реверсивной зарядки
- Использует быструю память UFS 4.0 и LPDDR5, что дает высокую отзывчивость устройства
- Защищен от влаги по стандарту IP68
- Оснащен как сканером отпечатков пальцев, так и сканером лица
- Нельзя установить карту памяти, так как место под нее не предусмотрено
- Достаточно большой вес, хотя смартфон хорошо лежит в руке
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор Мэджик 5 Про
94
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.81 дюймов
|Разрешение
|1312 x 2848 пикселей
|Соотношение сторон
|19.54:9
|Плотность пикселей
|460 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Макс. заявленная яркость
|600 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1800 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass
|Соотношение экрана к корпусу
|91%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
85
Дизайн и корпус
|Высота
|162.9 мм
|Ширина
|76.7 мм
|Толщина
|8.77 мм
|Вес
|219 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
91%
92
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Макс. частота
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|Архитектура
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|Кэш L3
|8 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 740
|Частота GPU
|680 МГц
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1421
Geekbench 5 (многоядерный)
4584
AnTuTu Benchmark 9
1010161
ТОП-200 смартфонов в AnTuTu Benchmark - 42 место
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12, 16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|Карта памяти
|Нет
68
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|Magic UI 7.1
94
Батарея
|Объем
|5100 мАч
|Мощность зарядки
|66 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (50 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да
|Быстрая зарядка
|Да
89
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|Зум
|Оптический, 3.5x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|122°
|Количество объективов
|4 (50 МП + 50 МП + 50 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/1.12", Sony IMX878 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.5" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Huawei Honor Magic 5 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4096 x 3072
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
154
Качество видео
144
Итоговая оценка камеры
152
86
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Поддержка 5G
|Да
81
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2023 года
|Дата начала продаж
|Март 2023 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor Magic 5 Pro могут отличаться в зависимости от региона.