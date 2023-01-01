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Huawei Honor X7a

Huawei Honor X7a
  • Дисплей: 6.75" TFT LCD - 720 x 1600
  • Чип: MediaTek Helio G37
  • Камера: 4 (50 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP)
  • Батарея: 6000 мАч
  • OS: Android 12
  • Вес: 196 г.

Обзор

Дисплей
61
Производительность
19
Батарея
82
Камера
59
Коммуникации
69
Итоговая оценка
56

Преимущества и недостатки

  • Крупный дисплей с неплохим соотношением к корпусу
  • Камера получила сверхширокоугольную съемку
  • Батарея на 6000 мАчспособна обеспечить несколько дней автономной работы смартфона
  • Поддерживает проводную реверсивную зарядку других устройств
  • Разрешение HD+ обеспечивает плотность пикселей всего 260 PPI, поэтому на экране могут быть видны пиксели
  • NFC есть только в некоторых моделях, которые продаются в определенных странах

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор Х7а
61

Экран

Тип TFT LCD
Размер 6.75 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 260 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 450 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.4%
55

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor X7a
Высота 167.5 мм
Ширина 76.9 мм
Толщина 8.3 мм
Вес 196 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.4%
19

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор Х7а и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G37
Макс. частота 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320
Частота GPU 650 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
183
Geekbench 5 (многоядерный)
951
AnTuTu Benchmark 9
123892
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ
62

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI Magic UI 6.1
82

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (80% за 80 минут)
Время полной зарядки 2:20 ч.
59

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor X7a
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
69

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 7
Поддержка 5G Нет
60

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2023 года
Дата начала продаж Январь 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor X7a могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (3 голосов)

Сравнения с конкурентами

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