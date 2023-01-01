Huawei Honor X7a Дисплей: 6.75" TFT LCD - 720 x 1600

6.75" TFT LCD - 720 x 1600 Чип: MediaTek Helio G37

MediaTek Helio G37 Камера: 4 (50 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP)

4 (50 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP) Батарея: 6000 мАч

6000 мАч OS: Android 12

Android 12 Вес: 196 г.

Обзор Дисплей 61 Производительность 19 Батарея 82 Камера 59 Коммуникации 69 Итоговая оценка 56

Преимущества и недостатки Крупный дисплей с неплохим соотношением к корпусу

Крупный дисплей с неплохим соотношением к корпусу Камера получила сверхширокоугольную съемку

Камера получила сверхширокоугольную съемку Батарея на 6000 мАчспособна обеспечить несколько дней автономной работы смартфона

Батарея на 6000 мАчспособна обеспечить несколько дней автономной работы смартфона Поддерживает проводную реверсивную зарядку других устройств Разрешение HD+ обеспечивает плотность пикселей всего 260 PPI, поэтому на экране могут быть видны пиксели

Разрешение HD+ обеспечивает плотность пикселей всего 260 PPI, поэтому на экране могут быть видны пиксели NFC есть только в некоторых моделях, которые продаются в определенных странах

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор Х7а

61 Экран Тип TFT LCD Размер 6.75 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 260 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Адаптивная частота обновления Нет Макс. заявленная яркость 450 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 85.4%

55 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor X7a Высота 167.5 мм Ширина 76.9 мм Толщина 8.3 мм Вес 196 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 85.4%

19 Производительность Все характеристики чипа Хуавей Хонор Х7а и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G37 Макс. частота 2300 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53

- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53 Размер транзистора 12 нанометров Графика PowerVR GE8320 Частота GPU 650 МГц Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 183 Geekbench 5 (многоядерный) 951 AnTuTu Benchmark 9 123892 Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

62 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI Magic UI 6.1

82 Батарея Характеристики Объем 6000 мАч Мощность зарядки 22.5 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да (80% за 80 минут) Время полной зарядки 2:20 ч.

59 Камеры Спецификации и тестирование камер Honor X7a Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка Нет Количество объективов 4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.2

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Апертура f/2.0 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

69 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Зависит от региона Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 7 Поддержка 5G Нет

60 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Январь 2023 года Дата начала продаж Январь 2023 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor X7a могут отличаться в зависимости от региона.