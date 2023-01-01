Huawei Honor X7a
- Дисплей: 6.75" TFT LCD - 720 x 1600
- Чип: MediaTek Helio G37
- Камера: 4 (50 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP)
- Батарея: 6000 мАч
- OS: Android 12
- Вес: 196 г.
Обзор
Дисплей
61
Производительность
19
Батарея
82
Камера
59
Коммуникации
69
Итоговая оценка
56
Преимущества и недостатки
- Крупный дисплей с неплохим соотношением к корпусу
- Камера получила сверхширокоугольную съемку
- Батарея на 6000 мАчспособна обеспечить несколько дней автономной работы смартфона
- Поддерживает проводную реверсивную зарядку других устройств
- Разрешение HD+ обеспечивает плотность пикселей всего 260 PPI, поэтому на экране могут быть видны пиксели
- NFC есть только в некоторых моделях, которые продаются в определенных странах
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор Х7а
61
Экран
|Тип
|TFT LCD
|Размер
|6.75 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|260 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|450 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.4%
55
Дизайн и корпус
|Высота
|167.5 мм
|Ширина
|76.9 мм
|Толщина
|8.3 мм
|Вес
|196 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.4%
19
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G37
|Макс. частота
|2300 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8320
|Частота GPU
|650 МГц
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
183
Geekbench 5 (многоядерный)
951
AnTuTu Benchmark 9
123892
Память
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
62
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|Magic UI 6.1
82
Батарея
|Объем
|6000 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (80% за 80 минут)
|Время полной зарядки
|2:20 ч.
59
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
69
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Зависит от региона
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|7
|Поддержка 5G
|Нет
60
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Январь 2023 года
|Дата начала продаж
|Январь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor X7a могут отличаться в зависимости от региона.