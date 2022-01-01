Huawei Honor X8 (2022) Дисплей 76 Производительность 44 Батарея 76 Камера 60 Итоговая оценка 65 Класс Средний класс Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Безрамочный дисплей с высоким соотношением к корпусу

Частота обновления 90 Гц позитивно сказывается на плавности работы смартфона

Оснащен сверхширокоугольной, портретной и макросъемкой

Поддерживает быструю 22.5-ваттную зарядку

Тонкий и легкий корпус отлично лежит в руке Относительно небольшой аккумулятор

Нет места для карты памяти

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор X8

76 Экран Тип IPS LCD Размер 6.7 дюймов Разрешение 1080 x 2388 пикселей Соотношение сторон 19.9:9 Плотность пикселей 391 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 89.1% Особенности - DCI-P3

59 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor X8 (2022) Высота 163.4 мм Ширина 74.7 мм Толщина 7.45 мм Вес 177 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Серебристый, Черный, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 89.1%

44 Производительность Все характеристики чипа Хуавей Хонор X8 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)

- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 610 Частота GPU 1100 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 385 Geekbench 5 (многоядерный) 1585

68 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI Magic UI 4.2

76 Батарея Характеристики Объем 4000 мАч Мощность зарядки 22.5 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

60 Камеры Спецификации и тестирование камер Honor X8 (2022) Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9216 x 6912 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка Нет Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 4 (64 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.2

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Апертура f/2.5 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

77 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Зависит от региона Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет Поддержка 5G Нет

64 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Прозрачный чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor X8 (2022) могут отличаться в зависимости от региона.