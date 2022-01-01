Главная > Смартфоны Huawei > Huawei Honor X8 (2022): цена, технические характеристики и отзывы

Huawei Honor X8 (2022)

Huawei Honor X8 (2022)
Дисплей
76
Производительность
44
Батарея
76
Камера
60
Итоговая оценка
65
Класс Средний класс
Дата выхода Март 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Безрамочный дисплей с высоким соотношением к корпусу
  • Частота обновления 90 Гц позитивно сказывается на плавности работы смартфона
  • Оснащен сверхширокоугольной, портретной и макросъемкой
  • Поддерживает быструю 22.5-ваттную зарядку
  • Тонкий и легкий корпус отлично лежит в руке
  • Относительно небольшой аккумулятор
  • Нет места для карты памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор X8
76

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2388 пикселей
Соотношение сторон 19.9:9
Плотность пикселей 391 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.1%
Особенности - DCI-P3
59

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor X8 (2022)
Высота 163.4 мм
Ширина 74.7 мм
Толщина 7.45 мм
Вес 177 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Серебристый, Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
89.1%
44

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор X8 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 680
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 610
Частота GPU 1100 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
385
Geekbench 5 (многоядерный)
1585
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
68

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI Magic UI 4.2
76

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
60

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor X8 (2022)
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9216 x 6912
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.5
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
77

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Нет
64

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Март 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor X8 (2022) могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

2.9 из 5 баллов (6 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Huawei Honor X8 (2022) против Xiaomi Mi 11 Lite
2. Huawei Honor X8 (2022) против Xiaomi Redmi Note 11
3. Huawei Honor X8 (2022) против Honor 50 Lite

Написать отзыв

РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры