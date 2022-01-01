Huawei Honor X8 (2022)
Дисплей
76
Производительность
44
Батарея
76
Камера
60
Итоговая оценка
65
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Безрамочный дисплей с высоким соотношением к корпусу
- Частота обновления 90 Гц позитивно сказывается на плавности работы смартфона
- Оснащен сверхширокоугольной, портретной и макросъемкой
- Поддерживает быструю 22.5-ваттную зарядку
- Тонкий и легкий корпус отлично лежит в руке
- Относительно небольшой аккумулятор
- Нет места для карты памяти
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор X8
76
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2388 пикселей
|Соотношение сторон
|19.9:9
|Плотность пикселей
|391 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|89.1%
|Особенности
|- DCI-P3
59
Дизайн и корпус
|Высота
|163.4 мм
|Ширина
|74.7 мм
|Толщина
|7.45 мм
|Вес
|177 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Серебристый, Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
89.1%
44
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 680
|Макс. частота
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Частота GPU
|1100 МГц
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
385
Geekbench 5 (многоядерный)
1585
68
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|Magic UI 4.2
76
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
60
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9216 x 6912
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.5
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
77
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Зависит от региона
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Поддержка 5G
|Нет
64
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor X8 (2022) могут отличаться в зависимости от региона.