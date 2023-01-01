Huawei Honor X8a
- Дисплей: 6.7" IPS LCD - 1080 x 2388
- Чип: MediaTek Helio G88
- Камера: 3 (100 MP + 5 MP + 2 MP)
- Батарея: 4500 мАч
- OS: Android 12
- Вес: 179 г.
Обзор
Дисплей
76
Производительность
27
Батарея
71
Камера
61
Коммуникации
69
Итоговая оценка
59
Преимущества и недостатки
- 90-герцовый дисплей дарит только положительные эмоции
- Камера оснащена 100-мегапиксельным сенсором с неплохим функционалом
- Лицевая панель имеет тонкие рамки, а вырез не бросается в глаза
- Программное обеспечение работает без нареканий, и сервисы Google поддерживаются
- Виртуальный датчик приближения может работать с перебоями
- Относительно небольшая по емкости батарея
- Слабая фронтальная камера, получившая стандартный объектив с апертурой 2.5
- Нет входа для наушников 3.5 мм
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор Х8а
76
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2388 пикселей
|Соотношение сторон
|19.9:9
|Плотность пикселей
|391 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|450 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|89.6%
59
Дизайн и корпус
|Высота
|162.9 мм
|Ширина
|74.5 мм
|Толщина
|7.48 мм
|Вес
|179 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
89.6%
27
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G88
|Макс. частота
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MC2
|Частота GPU
|1000 МГц
|FLOPS
|~62 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
372
Geekbench 5 (многоядерный)
1307
AnTuTu Benchmark 9
196189
|CPU
|46297
|GPU
|51592
|Memory
|36222
|UX
|60914
|Total score
|196189
Память
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
62
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|Magic UI 6.1
71
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
61
Камеры
|Матрица
|100 мегапикселей
|Разрешение фото
|11584 x 8688
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|3 (100 МП + 5 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 100 МП
- Апертура: f/1.9
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.5
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
69
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Зависит от региона
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|7
|Поддержка 5G
|Нет
52
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2023 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor X8a могут отличаться в зависимости от региона.