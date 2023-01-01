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Huawei Honor X8a

Huawei Honor X8a
  • Дисплей: 6.7" IPS LCD - 1080 x 2388
  • Чип: MediaTek Helio G88
  • Камера: 3 (100 MP + 5 MP + 2 MP)
  • Батарея: 4500 мАч
  • OS: Android 12
  • Вес: 179 г.

Обзор

Дисплей
76
Производительность
27
Батарея
71
Камера
61
Коммуникации
69
Итоговая оценка
59

Преимущества и недостатки

  • 90-герцовый дисплей дарит только положительные эмоции
  • Камера оснащена 100-мегапиксельным сенсором с неплохим функционалом
  • Лицевая панель имеет тонкие рамки, а вырез не бросается в глаза
  • Программное обеспечение работает без нареканий, и сервисы Google поддерживаются
  • Виртуальный датчик приближения может работать с перебоями
  • Относительно небольшая по емкости батарея
  • Слабая фронтальная камера, получившая стандартный объектив с апертурой 2.5
  • Нет входа для наушников 3.5 мм

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор Х8а
76

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2388 пикселей
Соотношение сторон 19.9:9
Плотность пикселей 391 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 450 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.6%
59

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor X8a
Высота 162.9 мм
Ширина 74.5 мм
Толщина 7.48 мм
Вес 179 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
89.6%
27

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор Х8а и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G88
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G52 MC2
Частота GPU 1000 МГц
FLOPS ~62 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
372
Geekbench 5 (многоядерный)
1307
AnTuTu Benchmark 9
196189
CPU 46297
GPU 51592
Memory 36222
UX 60914
Total score 196189
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ
62

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI Magic UI 6.1
71

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
61

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor X8a
Основная камера
Матрица 100 мегапикселей
Разрешение фото 11584 x 8688
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (100 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 100 МП
- Апертура: f/1.9
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.5
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
69

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 7
Поддержка 5G Нет
52

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2023 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor X8a могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (15 голосов)

Сравнения с конкурентами

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