Huawei Honor X8a Дисплей: 6.7" IPS LCD - 1080 x 2388

6.7" IPS LCD - 1080 x 2388 Чип: MediaTek Helio G88

MediaTek Helio G88 Камера: 3 (100 MP + 5 MP + 2 MP)

3 (100 MP + 5 MP + 2 MP) Батарея: 4500 мАч

4500 мАч OS: Android 12

Android 12 Вес: 179 г.

Обзор Дисплей 76 Производительность 27 Батарея 71 Камера 61 Коммуникации 69 Итоговая оценка 59

Преимущества и недостатки 90-герцовый дисплей дарит только положительные эмоции

90-герцовый дисплей дарит только положительные эмоции Камера оснащена 100-мегапиксельным сенсором с неплохим функционалом

Камера оснащена 100-мегапиксельным сенсором с неплохим функционалом Лицевая панель имеет тонкие рамки, а вырез не бросается в глаза

Лицевая панель имеет тонкие рамки, а вырез не бросается в глаза Программное обеспечение работает без нареканий, и сервисы Google поддерживаются Виртуальный датчик приближения может работать с перебоями

Виртуальный датчик приближения может работать с перебоями Относительно небольшая по емкости батарея

Относительно небольшая по емкости батарея Слабая фронтальная камера, получившая стандартный объектив с апертурой 2.5

Слабая фронтальная камера, получившая стандартный объектив с апертурой 2.5 Нет входа для наушников 3.5 мм

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор Х8а

76 Экран Тип IPS LCD Размер 6.7 дюймов Разрешение 1080 x 2388 пикселей Соотношение сторон 19.9:9 Плотность пикселей 391 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Адаптивная частота обновления Нет Макс. заявленная яркость 450 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 89.6%

59 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor X8a Высота 162.9 мм Ширина 74.5 мм Толщина 7.48 мм Вес 179 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 89.6%

27 Производительность Все характеристики чипа Хуавей Хонор Х8а и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G88 Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75 Размер транзистора 12 нанометров Графика Mali-G52 MC2 Частота GPU 1000 МГц FLOPS ~62 Гфлопс Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 372 Geekbench 5 (многоядерный) 1307 AnTuTu Benchmark 9 196189 CPU 46297 GPU 51592 Memory 36222 UX 60914 Total score 196189 Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

62 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI Magic UI 6.1

71 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 22.5 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)

61 Камеры Спецификации и тестирование камер Honor X8a Основная камера Матрица 100 мегапикселей Разрешение фото 11584 x 8688 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 3 (100 МП + 5 МП + 2 МП) Основной объектив - 100 МП

- Апертура: f/1.9

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.2

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Апертура f/2.5 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

69 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Зависит от региона Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 7 Поддержка 5G Нет

52 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Февраль 2023 года Дата начала продаж Февраль 2023 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor X8a могут отличаться в зависимости от региона.