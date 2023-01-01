Huawei Honor X9a Дисплей: 6.67" AMOLED - 1080 x 2400

6.67" AMOLED - 1080 x 2400 Чип: Qualcomm Snapdragon 695

Qualcomm Snapdragon 695 Камера: 3 (64 MP + 5 MP + 2 MP)

3 (64 MP + 5 MP + 2 MP) Батарея: 5100 мАч

5100 мАч OS: Android 12

Android 12 Вес: 175 г.

Обзор Дисплей 86 Производительность 43 Батарея 81 Камера 62 Коммуникации 77 Итоговая оценка 67

Преимущества и недостатки Качественный AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц

Качественный AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц Есть функция предотвращения мерцания экрана

Есть функция предотвращения мерцания экрана Сверхширокоугольная камера имеет хороший угол охвата

Сверхширокоугольная камера имеет хороший угол охвата Емкая батарея обеспечивает более двух дней автономной работы при средней нагрузке

Емкая батарея обеспечивает более двух дней автономной работы при средней нагрузке Неплохо работающий встроенный в экран сканер отпечатков пальцев Экран лишен поддержки HDR

Экран лишен поддержки HDR Нельзя установить карту памяти, входа под 3.5 мм наушники тоже нет

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 9а

86 Экран Тип AMOLED Размер 6.67 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость 500 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 89.9% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming

59 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor X9a Высота 161.6 мм Ширина 73.9 мм Толщина 7.9 мм Вес 175 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Серебристый, Зеленый, Черный Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 89.9%

43 Производительность Все характеристики чипа Хуавей Хонор 9а и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 619 Частота GPU 840 МГц FLOPS ~536 Гфлопс Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 670 Geekbench 5 (многоядерный) 1940 AnTuTu Benchmark 9 400714 CPU 118305 GPU 98784 Memory 69914 UX 113011 Total score 400714 Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти Нет

62 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI Magic UI 6.1

81 Батарея Характеристики Объем 5100 мАч Мощность зарядки 40 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (80% за 53 минут) Время полной зарядки 1:07 ч.

62 Камеры Спецификации и тестирование камер Honor X9a Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9216 x 6912 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 3 (64 МП + 5 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.2

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Апертура f/2.5 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

77 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 18 Поддержка 5G Да

52 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Январь 2023 года Дата начала продаж Январь 2023 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Прозрачный чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor X9a могут отличаться в зависимости от региона.