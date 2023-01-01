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Huawei Honor X9a

Huawei Honor X9a
  • Дисплей: 6.67" AMOLED - 1080 x 2400
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 695
  • Камера: 3 (64 MP + 5 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5100 мАч
  • OS: Android 12
  • Вес: 175 г.

Обзор

Дисплей
86
Производительность
43
Батарея
81
Камера
62
Коммуникации
77
Итоговая оценка
67

Преимущества и недостатки

  • Качественный AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц
  • Есть функция предотвращения мерцания экрана
  • Сверхширокоугольная камера имеет хороший угол охвата
  • Емкая батарея обеспечивает более двух дней автономной работы при средней нагрузке
  • Неплохо работающий встроенный в экран сканер отпечатков пальцев
  • Экран лишен поддержки HDR
  • Нельзя установить карту памяти, входа под 3.5 мм наушники тоже нет

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 9а
86

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
59

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor X9a
Высота 161.6 мм
Ширина 73.9 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 175 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Серебристый, Зеленый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.9%
43

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор 9а и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 619
Частота GPU 840 МГц
FLOPS ~536 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
670
Geekbench 5 (многоядерный)
1940
AnTuTu Benchmark 9
400714
CPU 118305
GPU 98784
Memory 69914
UX 113011
Total score 400714
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти Нет
62

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI Magic UI 6.1
81

Батарея

Характеристики
Объем 5100 мАч
Мощность зарядки 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (80% за 53 минут)
Время полной зарядки 1:07 ч.
62

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor X9a
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9216 x 6912
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (64 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.5
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
77

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
Поддержка 5G Да
52

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Январь 2023 года
Дата начала продаж Январь 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor X9a могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (8 голосов)

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