Huawei Mate 20 Pro
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Отличная тройная камера с 5-кратным оптическим зумом
- Мощные быстрая и беспроводная зарядки
- Качественный AMOLED-экран
- Встроенный в дисплей сканер отпечатков
- Быстрый процессор
- Стереодинамики
- Нет автофокуса фронтальной камеры
- Слабые динамики
- Карты памяти формата nanoSD
- Нет аналогового порта
Технические характеристики
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.39 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3120 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|538 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|88.14%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|157.8 мм
|Ширина
|72.3 мм
|Толщина
|8.6 мм
|Вес
|189 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный, Зеленый, Twilight
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Новинка сертифицирована по стандарту IP68, что делает ее водонепроницаемой. Отзывы пользователей подтверждают, что Mate 20 Pro не боится ни воды, ни пыли.
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 980
|Архитектура
|2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2600 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G76 MP10
|GPU-ядер
|10
|Частота GPU
|720 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Характеристики Хуавей Мате 20 Про соответствуют его цене. Он оборудован топовым процессором Hisilicon 980, комплектующийся видеоадаптером Mali-G76 MP10. Существует два варианта памяти: 6/128 ГБ и 8/256 ГБ. Производитель также добавил поддержку карт памяти, однако использовать обычную microSD не получится, поскольку смартфон работает только с технологией nanoSD.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|EMUI 10.1
|Размер системы из коробки
|15.2 ГБ
Батарея
|Объем
|4200 мАч
|Мощность зарядки
|40 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
Тесты автономности
Тут установлен аккумулятор на 4200 мАч, быстрая проводная и беспроводная зарядка Huawei SuperCharge последнего поколения. В первом случае мощность питания равна 40 Ватт, а во втором — 15 Ватт. Для зарядки используется порт USB Type-C, аналогового разъема для наушников нет.
Камеры
|Матрица
|40 мегапикселей
|Разрешение фото
|7360 x 4912
|Зум
|Оптический, 5x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|3 (40 МП + 8 MP + 20 MP)
|Основной объектив
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Huawei Mate 20 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|5632 x 4224
|Апертура
|f/2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Смартфон получил тройную камеру, которая может делать фотографии с 5-кратным оптическим зумом без потери качества и со сверхшироким углом обзора.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|21
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.4 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.96 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Цены на Huawei Mate 20 Pro
Оценка пользователей
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