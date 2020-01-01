Все характеристики чипа Хуавей Мейт 20 Про и тесты в бенчмарках

Тесты в бенчмарках

Характеристики Хуавей Мате 20 Про соответствуют его цене. Он оборудован топовым процессором Hisilicon 980, комплектующийся видеоадаптером Mali-G76 MP10. Существует два варианта памяти: 6/128 ГБ и 8/256 ГБ. Производитель также добавил поддержку карт памяти, однако использовать обычную microSD не получится, поскольку смартфон работает только с технологией nanoSD.