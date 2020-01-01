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Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 Pro
Дисплей
77
Производительность
71
Батарея
80
Камера
76
Итоговая оценка
76
Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Отличная тройная камера с 5-кратным оптическим зумом
  • Мощные быстрая и беспроводная зарядки
  • Качественный AMOLED-экран
  • Встроенный в дисплей сканер отпечатков
  • Быстрый процессор
  • Стереодинамики
  • Нет автофокуса фронтальной камеры
  • Слабые динамики
  • Карты памяти формата nanoSD
  • Нет аналогового порта

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Мейт 20 Про
77

Экран

Тип OLED
Размер 6.39 дюймов
Разрешение 1440 x 3120 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 538 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 88.14%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
650 нит
79

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Mate 20 Pro
Инфо
Высота 157.8 мм
Ширина 72.3 мм
Толщина 8.6 мм
Вес 189 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный, Зеленый, Twilight
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
88.14%

Новинка сертифицирована по стандарту IP68, что делает ее водонепроницаемой. Отзывы пользователей подтверждают, что Mate 20 Pro не боится ни воды, ни пыли.

71

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Мейт 20 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 980
Архитектура 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8
Частота 2600 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G76 MP10
GPU-ядер 10
Частота GPU 720 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3246
Geekbench 4.4 (многоядерный)
9577
Geekbench 5 (одноядерный)
688
Geekbench 5 (многоядерный)
2447
AnTuTu Benchmark 7
273464
AnTuTu Benchmark 8
376776

Характеристики Хуавей Мате 20 Про соответствуют его цене. Он оборудован топовым процессором Hisilicon 980, комплектующийся видеоадаптером Mali-G76 MP10. Существует два варианта памяти: 6/128 ГБ и 8/256 ГБ. Производитель также добавил поддержку карт памяти, однако использовать обычную microSD не получится, поскольку смартфон работает только с технологией nanoSD.

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Программное обеспечение

Операционная система Android 9 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI EMUI 10.1
Размер системы из коробки 15.2 ГБ
80

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч
Мощность зарядки 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:00 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:57 ч.
Время просмотра видео
15:22 ч.
Время разговора (3G)
28:43 ч.

Тут установлен аккумулятор на 4200 мАч, быстрая проводная и беспроводная зарядка Huawei SuperCharge последнего поколения. В первом случае мощность питания равна 40 Ватт, а во втором — 15 Ватт. Для зарядки используется порт USB Type-C, аналогового разъема для наушников нет.

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Камеры

Спецификации и тестирование камер Mate 20 Pro
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей
Разрешение фото 7360 x 4912
Зум Оптический, 5x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (40 МП + 8 MP + 20 MP)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Huawei Mate 20 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 5632 x 4224
Апертура f/2
Фокусное расстояние 26 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
114
Качества видео
97
Итоговая оценка камеры
109

Смартфон получил тройную камеру, которая может делать фотографии с 5-кратным оптическим зумом без потери качества и со сверхшироким углом обзора.

85

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 21
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2500
83

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
70 дБ
Музыка
73 дБ
Звонок
83 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.4 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.96 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mate 20 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Mate 20 Pro

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (37 голосов)

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