Huawei Mate 50 Pro Дисплей 92 Производительность 92 Батарея 90 Камера 86 Итоговая оценка 87 Класс Флагман Дата выхода Сентябрь 2022 года Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Мейт 50 Про

92 Экран Тип OLED Размер 6.74 дюймов Разрешение 1212 x 2616 пикселей Соотношение сторон 19.5:9 Плотность пикселей 428 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость 600 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 91.3% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming

88 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Huawei Mate 50 Pro Высота 162.1 мм Ширина 75.5 мм Толщина 8.5 мм Вес 209 граммов Водонепроницаемость IP68 Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Серебристый, Фиолетовый, Оранжевый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 91.3%

92 Производительность Все характеристики чипа Хуавей Мейт 50 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Макс. частота 3190 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2 Кэш L3 6 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 730 Частота GPU 900 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 3200 МГц Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Nano Memory Макс. объем карты памяти До 256 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1222 Geekbench 5 (многоядерный) 3776 AnTuTu Benchmark 9 1033426 Рейтинг производительности смартфонов в AnTuTu - 19 место Источники: 3DMark [3]

36 Программное обеспечение Операционная система Android Оболочка UI EMUI 13

90 Батарея Характеристики Объем 4700 мАч Мощность зарядки 66 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да

86 Камеры Спецификации и тестирование камер Mate 50 Pro Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 Зум Оптический, 5x Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 3840 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (50 МП + 64 МП + 13 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.4

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 64 МП

- Апертура: f/3.5

- Фокусное расстояние: 90 мм

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 13 мегапикселей Разрешение фото 4160 x 3120 Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS

91 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 3.1 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 20 2G сети GSM Bands 2/3/5/8(1900/1800/850/900 MHz) 3G сети WCDMA Bands 1/2/4/5/6/8/19 4G сети LTE Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 Поддержка 5G Нет

81 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Сентябрь 2022 года Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик Холла

- Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер распознавания лица

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Адаптер питания

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mate 50 Pro могут отличаться в зависимости от региона.