Huawei Mate 60
- Дисплей: 6.69" OLED - 1212 x 2616
- Чип: Huawei Kirin 9000S
- Камера: 3 (50 MP + 12 MP + 12 MP)
- Батарея: 4750 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 209 г.
Обзор
Дисплей
92
Камера
91
Производительность
66
Игры
91*
Батарея
84*
Коммуникации
87
Итоговая оценка
84*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- Дисплей впечатляет большой диагональю и тонкими рамками
- Он имеет адаптивную частоту обновления, которая снижается к минимуму, чтобы экономить заряд батареи
- 5-кратный оптический зум обеспечивает профессиональные возмодности съемки
- Дизайн включает премиальные материалы и водозащиту IP68 (можно погружать в воду до 4 метров)
- Есть мощная проводная и беспроводная зарядки
- Для таких габаритов емкость батареи могла бы быть больше
- Работает на HarmonyOS, которая лишена сервисов Google, включая Play Маркет
- Лишен поддержки 5G
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Huawei Mate 60
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.69 дюймов
|Разрешение
|1212 x 2616 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|431 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Макс. заявленная яркость
|600 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|89.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Дизайн и корпус
|Высота
|161.4 мм
|Ширина
|76 мм
|Толщина
|7.95 мм
|Вес
|209 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Зеленый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.8%
Производительность
|Чипсет
|Huawei Kirin 9000S
|Макс. частота
|2620 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.53 ГГц:
- 3 ядра по 2.15 ГГц:
- 1 ядро по 2.62 ГГц:
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Частота GPU
|750 МГц
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
919
Geekbench 5 (многоядерный)
2905
Память
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|256, 512, 1024 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|Карта памяти
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
Батарея
|Объем
|4750 мАч
|Макс. мощность зарядки
|66 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (50 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 13 минут)
|Время полной зарядки
|0:31 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|Зум
|Оптический, 5x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|3840 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.4 - 4.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|Апертура
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|18 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Поддержка 5G
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2023 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 66 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mate 60 могут отличаться в зависимости от региона.