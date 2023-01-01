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Huawei Mate 60

Huawei Mate 60
  • Дисплей: 6.69" OLED - 1212 x 2616
  • Чип: Huawei Kirin 9000S
  • Камера: 3 (50 MP + 12 MP + 12 MP)
  • Батарея: 4750 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 209 г.

Обзор

Дисплей
92
Камера
91
Производительность
66
Игры
91*
Батарея
84*
Коммуникации
87
Итоговая оценка
84*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Дисплей впечатляет большой диагональю и тонкими рамками
  • Он имеет адаптивную частоту обновления, которая снижается к минимуму, чтобы экономить заряд батареи
  • 5-кратный оптический зум обеспечивает профессиональные возмодности съемки
  • Дизайн включает премиальные материалы и водозащиту IP68 (можно погружать в воду до 4 метров)
  • Есть мощная проводная и беспроводная зарядки
  • Для таких габаритов емкость батареи могла бы быть больше
  • Работает на HarmonyOS, которая лишена сервисов Google, включая Play Маркет
  • Лишен поддержки 5G

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Huawei Mate 60

Экран

Тип OLED
Размер 6.69 дюймов
Разрешение 1212 x 2616 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 431 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да
Макс. заявленная яркость 600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Mate 60
Высота 161.4 мм
Ширина 76 мм
Толщина 7.95 мм
Вес 209 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.8%

Производительность

Все характеристики чипа Huawei Mate 60 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Huawei Kirin 9000S
Макс. частота 2620 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.53 ГГц:
- 3 ядра по 2.15 ГГц:
- 1 ядро по 2.62 ГГц:
Размер транзистора 7 нанометров
Частота GPU 750 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
919
Geekbench 5 (многоядерный)
2905
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0
Карта памяти Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13

Батарея

Объем 4750 мАч
Макс. мощность зарядки 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 13 минут)
Время полной зарядки 0:31 ч.

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mate 60
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Оптический, 5x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 3840 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.4 - 4.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 18 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
Поддержка 5G Нет

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Август 2023 года
Дата начала продаж Сентябрь 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 66 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mate 60 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (3 голосов)

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