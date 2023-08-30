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Huawei Mate 60 Pro

Huawei Mate 60 Pro
  • Дисплей: 6.82" OLED - 1212 x 2616
  • Чип: HiSilicon Kirin 9000S
  • Камера: 3 (50 MP + 48 MP + 12 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 14
  • Вес: 225 г.

Обзор

Дисплей
91
Камера
89
Производительность
63
Игры
91*
Батарея
90*
Коммуникации
88
Итоговая оценка
82*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Огромный дисплей с высокой плотностью пикселей и соотношение к корпусу
  • Приятный дизайн корпуса, который к тому же защищен от попадания воды вовнутрь
  • Батарея быстро заряжается как проводным, так и беспроводным путем
  • Сканер лица работает без нареканий, сканер отпечатков пальцев тоже
  • Поддерживает звонки и сообщения по спутниковой связи BDS
  • Избыточный вес смартфона может доставлять неудобства во время эксплуатации

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Huawei Mate 60 Pro

Экран

Тип OLED
Размер 6.82 дюймов
Разрешение 1212 x 2616 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 440 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да
Макс. заявленная яркость 60 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Mate 60 Pro
Высота 163.7 мм
Ширина 79 мм
Толщина 8.1 мм
Вес 225 граммов
Водонепроницаемость IP68
Система охлаждения Испарительная камера
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
88.5%

Производительность

Все характеристики чипа Huawei Mate 60 Pro и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 9000S
Макс. частота 2620 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.53 ГГц:
- 3 ядра по 2.15 ГГц:
- 1 ядро по 2.62 ГГц:
Размер транзистора 5 нанометров
Частота GPU 750 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
916
Geekbench 5 (многоядерный)
2872
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0
Карта памяти Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 14

Батарея

Объем 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 88 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (50% за 18 минут)
Время полной зарядки 0:31 ч.

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mate 60 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Оптический, 3.5x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 3840 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 48 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.4 - 4.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
Поддержка 5G Нет

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Август 2023 года
Дата начала продаж Август 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mate 60 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (25 голосов)

Сравнения с конкурентами

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Отзывы (3)

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Иван 30 августа 2023 12:40
Что за троеточие вместо одной фронтальной камеры!? 🤣🤣🤣
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Даниил 30 августа 2023 05:32
Операционная система - HarmonyOS 4.0.
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OneNoneL 30 августа 2023 05:30
Защита дисплея - Kunlun Glass 2.
0 Ответить
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