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Huawei Mate X3

Huawei Mate X3
  • Дисплей: 7.85" OLED - 2224 x 2496
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
  • Камера: 3 (50 MP + 8 MP + 13 MP)
  • Батарея: 4800 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 241 г.

Обзор

Дисплей
91
Производительность
79
Батарея
91
Камера
81
Коммуникации
86
Итоговая оценка
82

Преимущества и недостатки

  • Складываемый форм-фактор, который привлекает внимание
  • Размер раскладываемого экрана, как у планшета
  • Телеобъектив обеспечивает качественную съемку с оптическим приближением 5x
  • Быстро заряжается как по проводу, так и беспроводным путем
  • Имеется полный набор сенсоров включая барометр и датчик холла
  • Пользователю доступен вариант на 1 ТБ памяти + карта памяти
  • Есть неплохая влагозащита
  • Из-за большого веса смартфон не очень удобен в повседневном использовании
  • Карта памяти Nano Memory не такая распространенная и доступная по цене

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Mate X3
91

Экран

Тип OLED
Размер 7.85 дюймов
Разрешение 2224 x 2496 пикселей
Соотношение сторон 8:7.1
Плотность пикселей 426 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да
Макс. заявленная яркость 600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
67

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Mate X3
Высота 156.9 мм
Ширина 141.5 мм
Толщина 5.3 мм
Вес 241 грамм
Водонепроницаемость IPX8
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Фиолетовый, Зеленый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
88.9%
79

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Mate X3 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 3190 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 730
Частота GPU 900 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1301
Geekbench 5 (многоядерный)
4259
AnTuTu Benchmark 9
993790
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ
68

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI EMUI 13.1
91

Батарея

Характеристики
Объем 4800 мАч
Мощность зарядки 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (87% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:37 ч.
81

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mate X3
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Оптический, 5x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p)
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 13 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX76 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX351 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.4
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS
86

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 20
2G сети GSM Bands 2/3/5/8 (1900/1800/850/900 MHz)
3G сети WCDMA Bands 1/2/4/5/6/8/19
4G сети LTE Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28 (TX: 703 MHz-733 MHz, RX: 758 MHz-788 MHz), 34/38/39/40/41
Поддержка 5G Нет
81

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Март 2023 года
Дата начала продаж Май 2023 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол и пленка на экране
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mate X3 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

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