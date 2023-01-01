Huawei Mate X3
- Дисплей: 7.85" OLED - 2224 x 2496
- Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
- Камера: 3 (50 MP + 8 MP + 13 MP)
- Батарея: 4800 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 241 г.
Обзор
Дисплей
91
Производительность
79
Батарея
91
Камера
81
Коммуникации
86
Итоговая оценка
82
Преимущества и недостатки
- Складываемый форм-фактор, который привлекает внимание
- Размер раскладываемого экрана, как у планшета
- Телеобъектив обеспечивает качественную съемку с оптическим приближением 5x
- Быстро заряжается как по проводу, так и беспроводным путем
- Имеется полный набор сенсоров включая барометр и датчик холла
- Пользователю доступен вариант на 1 ТБ памяти + карта памяти
- Есть неплохая влагозащита
- Из-за большого веса смартфон не очень удобен в повседневном использовании
- Карта памяти Nano Memory не такая распространенная и доступная по цене
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Mate X3
91
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|7.85 дюймов
|Разрешение
|2224 x 2496 пикселей
|Соотношение сторон
|8:7.1
|Плотность пикселей
|426 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Макс. заявленная яркость
|600 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|88.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
67
Дизайн и корпус
|Высота
|156.9 мм
|Ширина
|141.5 мм
|Толщина
|5.3 мм
|Вес
|241 грамм
|Водонепроницаемость
|IPX8
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Фиолетовый, Зеленый, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
88.9%
79
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|Макс. частота
|3190 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|6 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 730
|Частота GPU
|900 МГц
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1301
Geekbench 5 (многоядерный)
4259
AnTuTu Benchmark 9
993790
Память
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|256, 512, 1024 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
68
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|EMUI 13.1
91
Батарея
|Объем
|4800 мАч
|Мощность зарядки
|66 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (50 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (87% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:37 ч.
81
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|Зум
|Оптический, 5x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|Количество объективов
|3 (50 МП + 8 МП + 13 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX76 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX351 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.4
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
86
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat*
|20
|2G сети
|GSM Bands 2/3/5/8 (1900/1800/850/900 MHz)
|3G сети
|WCDMA Bands 1/2/4/5/6/8/19
|4G сети
|LTE Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28 (TX: 703 MHz-733 MHz, RX: 758 MHz-788 MHz), 34/38/39/40/41
|Поддержка 5G
|Нет
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Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2023 года
|Дата начала продаж
|Май 2023 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол и пленка на экране
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mate X3 могут отличаться в зависимости от региона.