Huawei Mate X3 Дисплей: 7.85" OLED - 2224 x 2496

7.85" OLED - 2224 x 2496 Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Камера: 3 (50 MP + 8 MP + 13 MP)

3 (50 MP + 8 MP + 13 MP) Батарея: 4800 мАч

4800 мАч OS: Android 13

Android 13 Вес: 241 г.

Обзор Дисплей 91 Производительность 79 Батарея 91 Камера 81 Коммуникации 86 Итоговая оценка 82

Преимущества и недостатки Складываемый форм-фактор, который привлекает внимание

Складываемый форм-фактор, который привлекает внимание Размер раскладываемого экрана, как у планшета

Размер раскладываемого экрана, как у планшета Телеобъектив обеспечивает качественную съемку с оптическим приближением 5x

Телеобъектив обеспечивает качественную съемку с оптическим приближением 5x Быстро заряжается как по проводу, так и беспроводным путем

Быстро заряжается как по проводу, так и беспроводным путем Имеется полный набор сенсоров включая барометр и датчик холла

Имеется полный набор сенсоров включая барометр и датчик холла Пользователю доступен вариант на 1 ТБ памяти + карта памяти

Пользователю доступен вариант на 1 ТБ памяти + карта памяти Есть неплохая влагозащита Из-за большого веса смартфон не очень удобен в повседневном использовании

Из-за большого веса смартфон не очень удобен в повседневном использовании Карта памяти Nano Memory не такая распространенная и доступная по цене

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Mate X3

91 Экран Тип OLED Размер 7.85 дюймов Разрешение 2224 x 2496 пикселей Соотношение сторон 8:7.1 Плотность пикселей 426 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Адаптивная частота обновления Да Макс. заявленная яркость 600 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 88.9% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming

67 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Huawei Mate X3 Высота 156.9 мм Ширина 141.5 мм Толщина 5.3 мм Вес 241 грамм Водонепроницаемость IPX8 Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Белый, Черный, Фиолетовый, Зеленый, Золотой Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 88.9%

79 Производительность Все характеристики чипа Хуавей Mate X3 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Макс. частота 3190 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2 Кэш L3 6 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 730 Частота GPU 900 МГц Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1301 Geekbench 5 (многоядерный) 4259 AnTuTu Benchmark 9 993790 Рейтинг производительности смартфонов в AnTuTu 9 - 56 место Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Nano Memory Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

68 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI EMUI 13.1

91 Батарея Характеристики Объем 4800 мАч Мощность зарядки 66 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да (87% за 30 минут) Время полной зарядки 0:37 ч.

81 Камеры Спецификации и тестирование камер Mate X3 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 Зум Оптический, 5x Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 13 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 23 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX76 (Exmor-RS CMOS)

- Лазерный автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 8 МП

- Апертура: f/3.4

- Фокусное расстояние: 125 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX351 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Апертура f/2.4 Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS

86 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 3.1 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 20 2G сети GSM Bands 2/3/5/8 (1900/1800/850/900 MHz) 3G сети WCDMA Bands 1/2/4/5/6/8/19 4G сети LTE Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28 (TX: 703 MHz-733 MHz, RX: 758 MHz-788 MHz), 34/38/39/40/41 Поддержка 5G Нет

81 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Март 2023 года Дата начала продаж Май 2023 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик Холла

- Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Прозрачный чехол и пленка на экране

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mate X3 могут отличаться в зависимости от региона.