Huawei Nova 11
- Дисплей: 6.7" OLED - 1084 x 2412
- Чип: Qualcomm Snapdragon 778G
- Камера: 2 (50 MP + 8 MP)
- Батарея: 4500 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 168 г.
Обзор
Дисплей
87
Камера
65
Производительность
50
Игры
83
Батарея
83*
Коммуникации
78
Итоговая оценка
71*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- Смартфон выглядит хорошо и не выскальзывает во время использования
- На нем можно легко играть благодаря неплохому процессору
- На отлично справляется с фотосъемкой
- От 66-ваттной зарядки, которая идет в комплекте, заряжается менее чем за 1 час
- Отсутствуют сервисы Google, из-за чего некоторые популярные приложения не работают
- Работает только в сети 4G
- Запись видео разочаровывает
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Huawei Nova 11
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1084 x 2412 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|391 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|91.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Дизайн и корпус
|Высота
|161.29 мм
|Ширина
|74.96 мм
|Толщина
|6.88 мм
|Вес
|168 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Золотистый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
91.4%
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 778G
|Макс. частота
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 642L
|Частота GPU
|490 МГц
|FLOPS
|~753 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1011
Geekbench 5 (многоядерный)
2431
AnTuTu Benchmark 9
523581
|CPU
|157375
|GPU
|1711499
|Memory
|96225
|UX
|83714
|Total score
|523581
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|Карта памяти
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|EMUI 13
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Макс. мощность зарядки
|66 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 13 минут)
|Время полной зарядки
|0:32 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|112°
|Количество объективов
|2 (50 МП + 8 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|60 мегапикселей
|Разрешение фото
|8960 x 6720
|Апертура
|f/2.4
|Размер пикселя
|0.61 микрон
|Тип сенсора
|PureCel
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|18
|2G сети
|GSM Bands 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 MHz)
|3G сети
|WCDMA Bands 1/2/4/5/6/8/19
|4G сети
|LTE Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66/38/40/41
|Поддержка 5G
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2023 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 66 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nova 11 могут отличаться в зависимости от региона.