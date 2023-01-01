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Huawei Nova 11

Huawei Nova 11
  • Дисплей: 6.7" OLED - 1084 x 2412
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 778G
  • Камера: 2 (50 MP + 8 MP)
  • Батарея: 4500 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 168 г.

Обзор

Дисплей
87
Камера
65
Производительность
50
Игры
83
Батарея
83*
Коммуникации
78
Итоговая оценка
71*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Смартфон выглядит хорошо и не выскальзывает во время использования
  • На нем можно легко играть благодаря неплохому процессору
  • На отлично справляется с фотосъемкой
  • От 66-ваттной зарядки, которая идет в комплекте, заряжается менее чем за 1 час
  • Отсутствуют сервисы Google, из-за чего некоторые популярные приложения не работают
  • Работает только в сети 4G
  • Запись видео разочаровывает

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Huawei Nova 11

Экран

Тип OLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1084 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 391 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 91.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Nova 11
Высота 161.29 мм
Ширина 74.96 мм
Толщина 6.88 мм
Вес 168 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Золотистый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
91.4%

Производительность

Все характеристики чипа Huawei Nova 11 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 642L
Частота GPU 490 МГц
FLOPS ~753 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1011
Geekbench 5 (многоядерный)
2431
AnTuTu Benchmark 9
523581
CPU 157375
GPU 1711499
Memory 96225
UX 83714
Total score 523581
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ
Карта памяти Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI EMUI 13

Батарея

Объем 4500 мАч
Макс. мощность зарядки 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (50% за 13 минут)
Время полной зарядки 0:32 ч.

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nova 11
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 112°
Количество объективов 2 (50 МП + 8 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 60 мегапикселей
Разрешение фото 8960 x 6720
Апертура f/2.4
Размер пикселя 0.61 микрон
Тип сенсора PureCel
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
2G сети GSM Bands 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 MHz)
3G сети WCDMA Bands 1/2/4/5/6/8/19
4G сети LTE Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66/38/40/41
Поддержка 5G Нет

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2023 года
Дата начала продаж Апрель 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 66 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nova 11 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

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