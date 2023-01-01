Главная > Смартфоны Huawei > Huawei Nova 11 Pro: цена, технические характеристики и отзывы

Huawei Nova 11 Pro

Huawei Nova 11 Pro
  • Дисплей: 6.78" OLED - 1200 x 2652
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 778G
  • Камера: 2 (50 MP + 8 MP)
  • Батарея: 4500 мАч
  • OS: Android
  • Вес: 188 г.

Обзор

Дисплей
86
Камера
65
Производительность
78
Игры
100*
Батарея
83*
Коммуникации
79
Итоговая оценка
77*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Приятный дизайн задней крышки и небольшой вес относительно размеров экрана
  • Процессор показывает отличную стабильность работы в играх
  • Качественная фотосъемка как днем, так и ночнью за счет продвинутого режиме съемки
  • Скорость зарядки впечатляет
  • Так как отсутствует поддержка сервисов Google, некоторые популярные приложения не работают
  • Нет поддержки работы телефона в сети 5G
  • Возможности видеосъемки расстраивают

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Huawei Nova 11 Pro

Экран

Тип OLED
Размер 6.78 дюймов
Разрешение 1200 x 2652 пикселей
Соотношение сторон 19.89:9
Плотность пикселей 429 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 950 нит
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 91.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)
707 нит

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Nova 11 Pro
Высота 164.24 мм
Ширина 74.35 мм
Толщина 7.88 мм
Вес 188 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
91.1%

Производительность

Все характеристики чипа Huawei Nova 11 Pro и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 642L
Частота GPU 490 МГц
FLOPS ~753 Гфлопс
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android
Оболочка UI HarmonyOS 3.0

Батарея

Объем 4500 мАч
Макс. мощность зарядки 100 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (50% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:23 ч.

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nova 11 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 112°
Количество объективов 2 (50 МП + 8 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Лазерный автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 52 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
2G сети GSM 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 MHz)
3G сети WCDMA 1/2/4/5/6/8/19
4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66
Поддержка 5G Нет

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2023 года
Дата начала продаж Апрель 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 100 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nova 11 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (3 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Huawei Nova 11 Pro vs Samsung Galaxy S23 Plus
2. Huawei Nova 11 Pro vs OnePlus 11
3. Huawei Nova 11 Pro vs Nova 10 Pro
4. Huawei Nova 11 Pro vs P60 Pro
5. Huawei Nova 11 Pro vs Apple iPhone 14 Pro Max
6. Huawei Nova 11 Pro vs Apple iPhone 14 Pro
7. Huawei Nova 11 Pro vs P50 Pro
8. Huawei Nova 11 Pro vs Apple iPhone 13
9. Huawei Nova 11 Pro vs Samsung Galaxy A54 5G
10. Huawei Nova 11 Pro vs P30 Pro
Сравнить другие смартфоны (1100+)

Написать отзыв

Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры