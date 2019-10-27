Huawei Nova 5T, как и любой другой современный смартфон, получил безопасный сканер отпечатков пальцев, но он размещен в на боковой грани, а не встроен в дисплей, как у других моделей. Это не критично, но вводит в недоумение. Корпус легкий, а значит удобный, однако плохо то, что установлен средний по емкости аккумулятор.