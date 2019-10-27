Huawei Nova 5T
Дисплей
65
Производительность
73
Батарея
79
Камера
69
Итоговая оценка
71
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2019 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Безграничный дисплей с аккуратным отверстием для фронталки
- Эргономичное расположение датчика отпечатков пальцев
- Премиальная начинка с большим объемом ОЗУ
- Быстро заряжается – до 50% менее чем за полчаса
- Отсутствует оптический стабилизатор изображения
- Относительно небольшая батарея
- Нет 3.5 мм аудиоразъема и только один динамик
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Нова 5Т
65
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.26 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|412 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.2%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
499 нит
62
Дизайн и корпус
|Высота
|154.3 мм
|Ширина
|74 мм
|Толщина
|7.8 мм
|Вес
|174 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.2%
Huawei Nova 5T, как и любой другой современный смартфон, получил безопасный сканер отпечатков пальцев, но он размещен в на боковой грани, а не встроен в дисплей, как у других моделей. Это не критично, но вводит в недоумение. Корпус легкий, а значит удобный, однако плохо то, что установлен средний по емкости аккумулятор.
73
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 980
|Архитектура
|2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2600 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G76 MP10
|GPU-ядер
|10
|Частота GPU
|750 МГц
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
3585
Geekbench 4.4 (многоядерный)
9392
Geekbench 5 (одноядерный)
685
Geekbench 5 (многоядерный)
2471
AnTuTu Benchmark 7
332656
AnTuTu Benchmark 8
363462
Внутри Nova 5T поместился премиальный процессор Kirin 980. Это 7-нанометровое решение с соответствующей автономностью и быстродействием. У него 8 ГБ оперативной памяти в базовой конфигурации и 128 ГБ постоянной, и этого будет достаточно большинству потребителей.
77
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|EMUI 10.1
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
79
Батарея
|Объем
|3750 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
69
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|117°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 16 MP + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6912 x 4624
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
80
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|18
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
|3G сети
|HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500)
51
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2019 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники Type-C
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nova 5T могут отличаться в зависимости от региона.
Цены на Huawei Nova 5T
Оценка пользователей
Сравнения с конкурентами
- Huawei Nova 5T vs Honor 20
- Huawei Nova 5T vs Honor 20 Pro
- Huawei Nova 5T vs Xiaomi Mi 9T
- Huawei Nova 5T vs Xiaomi Redmi Note 8 Pro
- Huawei Nova 5T vs Xiaomi Mi 9 Lite
- Huawei Nova 5T vs Oppo Realme XT
- Huawei Nova 5T vs Samsung Galaxy A51
- Huawei Nova 5T vs Samsung Galaxy A71
- Huawei Nova 5T vs Nova 7i
- Huawei Nova 5T vs P40 Lite
- Huawei Nova 5T vs Xiaomi Redmi Note 9 Pro
- Huawei Nova 5T vs Xiaomi Redmi Note 9S
- Huawei Nova 5T vs Honor 30