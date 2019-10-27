Главная > Смартфоны Huawei > Huawei Nova 5T: цена, технические характеристики и отзывы

Huawei Nova 5T

Huawei Nova 5T
Дисплей
65
Производительность
73
Батарея
79
Камера
69
Итоговая оценка
71
Класс Средний класс
Дата выхода Август 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Безграничный дисплей с аккуратным отверстием для фронталки
  • Эргономичное расположение датчика отпечатков пальцев
  • Премиальная начинка с большим объемом ОЗУ
  • Быстро заряжается – до 50% менее чем за полчаса
  • Отсутствует оптический стабилизатор изображения
  • Относительно небольшая батарея
  • Нет 3.5 мм аудиоразъема и только один динамик

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Нова 5Т
65

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.26 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 412 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.2%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
499 нит
62

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Nova 5T
Инфо
Высота 154.3 мм
Ширина 74 мм
Толщина 7.8 мм
Вес 174 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.2%

Huawei Nova 5T, как и любой другой современный смартфон, получил безопасный сканер отпечатков пальцев, но он размещен в на боковой грани, а не встроен в дисплей, как у других моделей. Это не критично, но вводит в недоумение. Корпус легкий, а значит удобный, однако плохо то, что установлен средний по емкости аккумулятор.

73

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Нова 5Т и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 980
Архитектура 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8
Частота 2600 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G76 MP10
GPU-ядер 10
Частота GPU 750 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3585
Geekbench 4.4 (многоядерный)
9392
Geekbench 5 (одноядерный)
685
Geekbench 5 (многоядерный)
2471
AnTuTu Benchmark 7
332656
AnTuTu Benchmark 8
363462

Внутри Nova 5T поместился премиальный процессор Kirin 980. Это 7-нанометровое решение с соответствующей автономностью и быстродействием. У него 8 ГБ оперативной памяти в базовой конфигурации и 128 ГБ постоянной, и этого будет достаточно большинству потребителей.

77

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI EMUI 10.1
Размер системы из коробки 13 ГБ
79

Батарея

Характеристики
Объем 3750 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:25 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
69

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nova 5T
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 117°
Количество объективов 4 (48 МП + 16 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6912 x 4624
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
80

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 18
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
3G сети HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500)
51

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Август 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники Type-C
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nova 5T могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Nova 5T

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (186 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Роман 27 октября 2019 16:50
Хонор 20 с миниджеком, это то, чего ему не хватало
+50 Ответить
Добавить комментарий
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях