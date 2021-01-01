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Huawei Nova 9

Huawei Nova 9
Дисплей
89
Производительность
69
Батарея
78
Камера
75
Итоговая оценка
79
Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Экран с частотой 120 Гц и тонкими рамками вокруг
  • 50-мегапиксельная камера хорошо фотографирует в разных условиях
  • Емкая батарея с поддержкой 66-ваттной быстрой зарядки
  • Быстрый Wi-Fi и последняя версия Bluetooth
  • Нет беспроводной зарядки
  • Отсутствует место для карты MicroSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Нова 9
89

Экран

Тип OLED
Размер 6.57 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 392 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
86

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Nova 9
Высота 160 мм
Ширина 73.7 мм
Толщина 7.77 мм
Вес 175 граммов
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Фиолетовый, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.9%
69

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Нова 9 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 642L
Частота GPU 490 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
778
Geekbench 5 (многоядерный)
2764
AnTuTu Benchmark 9
515525
Рейтинг AnTuTu 9 - 131 место
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68

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI EMUI 12
78

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч
Мощность зарядки 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (60% за 18 минут)
Время полной зарядки 0:38 ч.
75

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nova 9
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS
88

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
2G сети GSM 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 MHz)
3G сети HSDPA 1/2/4/5/6/8/19
4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/34/38/39/40/41/66
Поддержка 5G Нет
64

Звук

3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (66 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nova 9 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Nova 9

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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