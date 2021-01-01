Huawei Nova 9 Дисплей 89 Производительность 69 Батарея 78 Камера 75 Итоговая оценка 79 Класс Средний класс Дата выхода Сентябрь 2021 года Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Экран с частотой 120 Гц и тонкими рамками вокруг

50-мегапиксельная камера хорошо фотографирует в разных условиях

Емкая батарея с поддержкой 66-ваттной быстрой зарядки

Быстрый Wi-Fi и последняя версия Bluetooth Нет беспроводной зарядки

Отсутствует место для карты MicroSD

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Нова 9

89 Экран Тип OLED Размер 6.57 дюймов Разрешение 1080 x 2340 пикселей Соотношение сторон 19.5:9 Плотность пикселей 392 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10 Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 89.9% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

86 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Huawei Nova 9 Высота 160 мм Ширина 73.7 мм Толщина 7.77 мм Вес 175 граммов Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Фиолетовый, Синий, Зеленый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 89.9%

69 Производительность Все характеристики чипа Хуавей Нова 9 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)

- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 642L Частота GPU 490 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 1866 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 778 Geekbench 5 (многоядерный) 2764 AnTuTu Benchmark 9 515525 Рейтинг AnTuTu 9 - 131 место

68 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI EMUI 12

78 Батарея Характеристики Объем 4300 мАч Мощность зарядки 66 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да (60% за 18 минут) Время полной зарядки 0:38 ч.

75 Камеры Спецификации и тестирование камер Nova 9 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8700 x 5800 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 23 мм

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6528 x 4896 Апертура f/2.0 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

88 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет 2G сети GSM 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 MHz) 3G сети HSDPA 1/2/4/5/6/8/19 4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/34/38/39/40/41/66 Поддержка 5G Нет

64 Звук 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Сентябрь 2021 года Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство (66 Вт)

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nova 9 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei Nova 9