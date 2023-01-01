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Huawei Nova Y91

Huawei Nova Y91
  • Дисплей: 6.95" IPS LCD - 1080 x 2376
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 680
  • Камера: 2 (50 MP + 2 MP)
  • Батарея: 7000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 214 г.

Обзор

Дисплей
70
Камера
59
Производительность
28
Игры
46*
Батарея
86*
Коммуникации
72
Итоговая оценка
61*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Огромная диагональ дисплея с соответствующим разрешением
  • Обладает беспрецендентной автономностью благодаря большой батарее на 7000 мАч
  • Получил пару динамиков громкой связи с неплохим запасом громкости
  • Есть защита внутренностей смартфона от попадания брызг и пыли
  • Простая камера на 2 объектива без сверхширокоугольной съемки
  • Батарея долго заряжается так как поддерживает мощность до 22.5 Вт

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Huawei Nova Y91

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.95 дюймов
Разрешение 1080 x 2376 пикселей
Соотношение сторон 19.89:9
Плотность пикселей 376 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.6%
Особенности - DCI-P3

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Nova Y91
Высота 171.6 мм
Ширина 79.9 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 214 граммов
Водонепроницаемость Да
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.6%

Производительность

Все характеристики чипа Huawei Nova Y91 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 680
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 610
Частота GPU 950 МГц
FLOPS ~243 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
371
Geekbench 5 (многоядерный)
1553
AnTuTu Benchmark 9
263692
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI EMUI 13

Батарея

Объем 7000 мАч
Макс. мощность зарядки 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nova Y91
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
2G сети GSM Bands B2/B3/B5/B8
3G сети WCDMA Bands B1/B2/B4/B5/B8
4G сети LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B13/B20/B26/B28/B66
Поддержка 5G Нет

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2023 года
Дата начала продаж Июнь 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 22 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nova Y91 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (3 голосов)

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