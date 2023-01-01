Huawei Nova Y91
- Дисплей: 6.95" IPS LCD - 1080 x 2376
- Чип: Qualcomm Snapdragon 680
- Камера: 2 (50 MP + 2 MP)
- Батарея: 7000 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 214 г.
Обзор
Дисплей
70
Камера
59
Производительность
28
Игры
46*
Батарея
86*
Коммуникации
72
Итоговая оценка
61*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- Огромная диагональ дисплея с соответствующим разрешением
- Обладает беспрецендентной автономностью благодаря большой батарее на 7000 мАч
- Получил пару динамиков громкой связи с неплохим запасом громкости
- Есть защита внутренностей смартфона от попадания брызг и пыли
- Простая камера на 2 объектива без сверхширокоугольной съемки
- Батарея долго заряжается так как поддерживает мощность до 22.5 Вт
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Huawei Nova Y91
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.95 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2376 пикселей
|Соотношение сторон
|19.89:9
|Плотность пикселей
|376 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.6%
|Особенности
|- DCI-P3
Дизайн и корпус
|Высота
|171.6 мм
|Ширина
|79.9 мм
|Толщина
|8.9 мм
|Вес
|214 граммов
|Водонепроницаемость
|Да
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.6%
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 680
|Макс. частота
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Частота GPU
|950 МГц
|FLOPS
|~243 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
371
Geekbench 5 (многоядерный)
1553
AnTuTu Benchmark 9
263692
Память
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|EMUI 13
Батарея
|Объем
|7000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|2 (50 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|2G сети
|GSM Bands B2/B3/B5/B8
|3G сети
|WCDMA Bands B1/B2/B4/B5/B8
|4G сети
|LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B13/B20/B26/B28/B66
|Поддержка 5G
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2023 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 22 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nova Y91 могут отличаться в зависимости от региона.